Marco Antonio Solís hará historia como el primer artista latino que lleva un concierto al Intuit Dome

El mercado latino de la música sigue en aumento con el anuncio de las giras de reconocidas figuras del entretenimiento por los escenarios más emblemáticos de los Estados Unidos y nuestra área sigue considerándose como una de las más importantes del país.

Con el calor del verano la Summer Spotlight Series llega este mes a Los Ángeles con Leonardo Aguilar en este mes y en septiembre con Camila Fernández al Museo del Grammy.

Tal y como ocurrió con el SoFi Stadium en el que Marco Antonio Solís y los Bukis se convirtiéron en los primeros artistas latinos en presentar un concierto latino en ese escenario, ahora el Buki Mayor lo hará en el Intuit Dome este próximo domingo.

El reggaetonero boricua Don Omar ya comenzó en Oakland, CA su gira por Estados Unidos y hará paradas en San Diego, CA, Ontario CA y Los Ángeles.

La cantante puertorriqueña Kany García prepara su “García Tour” con dos presentaciones en nuestra área: en el YouTube Theater de Inglewwod y el House of Blues de Anaheim en Octubre.

Igualmente la argentina María Becerra traerá su tour mundial luego de hacer historia como la primera artista en cantar en el mítico Estadio River Plate, donde logró dos “sold out” para más de 130 mil espectadores. Ahora la joven estrella se va de gira por más de 50 escenarios entre Europa, Estados Unidos y América Latina.

También el público ya espera la llegada de Carin León, Peso Pluma, Grupo Intocable, Chayanne, Fey, Alicia Villarreal, Los Mesoneros, Camilo, Matisse y el legendario cantante argentino Leo Dan, quien hará su gira de despedida de los escenarios, además de otros espectáculos de talla mundial que llegarán a los escenarios más populares de nuestra área desde ahora.

Aquí tienes los detalles y fechas de todos estos conciertos, con enlaces de cómo llegar y dónde conseguir los boletos. Esta lista se estará actualizando cada semana.

AGOSTO

Los Gipsy Kings con Nicolas Reyes en el Hollywood Bowl

Fusión flamenco con rumba, salsa y pop hasta es lo lleva el grupo ganador de un Grammy The Gipsy Kings al Hollywood Bowl este viernes 26 de agosto. Con Nicolas Reyes, vuelven para poner a los fans a bailar y celebrar el espíritu del flamenco. Es la perfección de la fiesta forjada por el espíritu del sur de Francia. La multiinstrumentista, compositora, productora y finalista de Eurovisión, MARO abrirá la noche con sus canciones acústicas íntimas bajo las estrellas del cielo angelino.

Nicolas Reyes y los Gipsy Kings pondrán a vibrar el Hollywood Bowl. (Amy Harris/Invision/AP)

Dónde: Hollywood Bowl 2301 N Highland Ave, Hollywood, CA 90068

Cuándo: 16 de agosto, 8pm

Admisión: Desde $24 hasta $144

Boletos: Aquí

Grupo Pesado en el Orpheum

Pesado, la icónica banda de música norteña originaria de Monterrey, México, regresa a Los Ángeles en concierto para presentar los temas de su álbum “Te Amaré”, una ecléctica colección de 12 temas en el que se destaca su versión del éxito de Miguel Bosé, que da nombre al álbum.

El impacto de Pesado trasciende las fronteras de la música, como lo demuestra su popularidad en las plataformas digitales.

El año pasado, su éxito “A Chillar a Otra Parte” se volvió viral en TikTok, convirtiéndose en uno de los temas más destacados del verano en México, con medio millón de creaciones en la plataforma. Además, como parte de las celebraciones por su 30 aniversario, Pesado ha colaborado con renombrados artistas en versiones reinventadas de sus éxitos destacando los sencillos “Ojalá Que Te Mueras” junto a Alejandra Guzmán y “A Chillar A Otra Parte” con Edgardo Núñez.

Dónde: Orpheum Theatre 842 S. Broadway Los Ángeles, CA 90014

Cuándo: 16 de agosto, 8pm

Admisión: Desde $73 hasta $120

Boletos: Aquí

Lunay en Pershing Square

El cantante urbano Lunay llega a la tarima al aire libre de Pershing Square para cantar sus grandes éxitos musicales. En el 2017, comenzó a subir pequeños proyectos musicales a SoundCloud bajo el nombre de “Jefnier” y lanzó el tema “Aparentas” con el que logró miles de reproducciones en las redes, eso hizo que llamara la atención de dos de los productores más reconocidos de Puerto Rico: Chris Jeday y Gaby Music. Ambos productores contactaron al joven puertorriqueño ofreciéndole un contrato discográfico y luego de firmar, en mayo de 2018, cambió su nombre artístico a Lunay... El resto es historia. Ahora el ganador de multiples reconocimientos y premios se estará presentan frente a sus fans de Los Ángeles.

Lunay en el Calibash. (Genaro Molina/Los Angeles Times)

Dónde: Pershing Square 532 S Olive St Los Angeles, CA 90013

Cuándo: 17 de agosto, 3pm

Admisión: $20

Bolestos: Aqui

Marco Antonio Solís

Eternamente Agradecido World Tour

Marco Antonio Solís anuncia la llegada de su aclamado “Eternamente Agradecido World Tour” a Estados Unidos este verano. El esperado espectáculo recorrerá varias ciudades de norteamérica, incluyendo Los Ángeles, Austin, Houston, Boston, Nueva York, Chicago y muchos más donde “El Buki” deleitará a sus seguidores de todas las edades en grandes arenas y teatros icónicos. El tour inicia el 9 de agosto en Portland, Oregón.

Marco Antonio Solís (EDUARDO CARDOZA )

Con el “Eternamente Agradecido World Tour”, presentado por Live Nation, Marco Antonio busca devolver a su público todo el amor que ha recibido en sus más de cuatro décadas de carrera. Para cumplir con su objetivo, en esta gira el artista incluirá ciudades que nunca antes había visitado, llevando así a sus fieles seguidores su inigualable talento y magia musical.

Dónde: Intuit Dome 3930 W Century Blvd, Inglewood, CA 90303

Cuándo: 18 de agosto, 8pm

Admisión: Desde $59

Boletos: Aquí

Peso Pluma

Exodo Tour

La sensación musical de México Peso Pluma emprenderá una gira de más 35 fechas de la mano de Live Nation, que incluye las más importantes ciudades en toda América del Norte. Tras agotar entradas para sus 54 conciertos que ofreció en el 2023, llevarse innumerables premios de la industria y ganar un Grammy por su álbum “Genesis”, ahora el originario de Guadalajara regresa con un espectáculo completamente nuevo, que incluye un diseño de escenario y una lista de canciones completamente reinventadas.

Peso Pluma inicia su gira por Estados Unidos, pero el concierto más cercano en nuestra será en Palm Desert, San Diego y Las Vegas.

(Mr BU)

Su “Éxodo Tour” lo hará viajar por escenarios importantes del país y si lo quiere ver en nuestra área podrá verlo en el nuevo Intuit Dome de Inglewood o viajar un poquito para verlo en lugares como Palm Desert, CA-Acrisure Arena (Sept. 3), Las Vegas, NV-T-Mobile Arena (Sept. 12) y San Diego, CA-Pechanga Arena (Sept 17)

Dónde: Intuit Dome. 3930 W Century Blvd, Inglewood, CA 90303

Cuándo: 24 de agosto, 8pm

Admisión: Desde $76

Boletos: aqui

Don Omar

En concierto

La segunda etapa de la gira está lista para comenzar este verano, comenzando en Oakland, CA, el 7 de agosto, y hará paradas en 18 nuevas ciudades, incluyendo San Diego, CA, Portland, OR, Tampa, FL, Ontario CA, Y Los Ángeles. De costa a costa, Don Omar garantiza seguir brindando una experiencia musical inmersiva que presenta todos sus éxitos icónicos que abarcan su notable carrera de 25 años. Para la producción de esta gira, se transportan 120 toneladas de equipo, incluyendo 175 luces móviles, 5 pantallas imponentes y un equipo de 110 personas.

Don Omar (Jonathan Melendez)

Los Ángeles

Dónde: Crypto.com Arena 111 S. Figueroa St, Los Angeles, CA 90015

Cuándo: 20 de agosto, 8pm

Admisión: Desde $96

Boletos aqui:

Ontario

Dónde: Toyota Arena 4000 E. Ontario Center Parkway, Ontario, CA 91764

Cuándo: 21 de agosto, 8pm

Admisión: Desde $99

Boletos: Aquí

Summer Spotlight Series con Leonardo Aguilar

Regresa la Summer Spotlight Series de conciertos de SBS Entertainment, La Musica y Mega 96.3FM con tres fechas y luego del debut de de Reyna Tropical el pasado 25 25 de julio, ahora llega Leonardo Aguilar, quien seguirá la serie con lo mejor de su repertorio y el tributo musical a Joan Sebastian. La presentación del hijo de Pepe Aguilar y hermano de Ángela, será el 29 de agosto, mientras que el 26 de septiembre estará en el escenario de la Summer Spotlight Series el talento de Camila Fernández, quien llegará a la terraza del Museo del Grammy con una experiencia íntima e inmersiva de sonido en vivo y sesión de preguntas y respuestas en pleno corazón del LA Live del centro de Los Ángeles. La hija de “El Potrillo” Alejandro Fernández regresará a Los Ángeles tras su exitosa presentación en las celebraciones del Hollywood Forever.

Leonardo Aguilar (Machin Records)

El Summer Spotlight Series es una popular plataforma de descubrimiento de música latina diseñada para aumentar hoy la conciencia y crear emoción por las superestrellas del mañana.

Dónde: Grammy Museum 800 W Olympic Blvd, Los Angeles, CA 90015

Cuándo: 29 de agosto, 7pm (Leonardo Aguilar)

26 de septiembre, 7pm (Camila Fernández)

Admisión: Gratuita (Hay que participar escuchando Mega 96.3 FM para la posibilidad de ganar entradas)

Información para boletos: Aquí

SEPTIEMBRE

Natalia Lafourcade

Dos noches en el Bowl

La multi ganadora del Latin Grammy, la mexicana Natalia Lafourcade colaboró por última vez con Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles en la serie del verano del Hollywood Bowl del 2019. Desde entonces, muchas cosas han cambiado para la aclamada artista. En el 2022 lanzó su primer álbum de material original en siete años, el multipremiado álbum “De Todas las Flores”, un trabajo un álbum crudo y profundamente personal .

Con 18 Grammy Latinos en casa, más que ninguna otra intérprete femenina, Lafourcade viene de ganar el premio al Mejor Álbum de Cantautor y el premio a la Mejor Grabación 2023 en los Grammy Latinos, además de ganar el Grammy al Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo 2024.

La cantante mexicana Natalia Lafourcade llevará su música por dos noches al Hollywood Bowl. (Matias Delacroix/AP)

Con todos esos reconocimientos y las ganas de pararse frente a su público de Los Ángeles una vez más, Lafourcade cantará dos noches seguidas en la Concha Acústica del Hollywood Bowl que no te deberías perder, porque ver a esta artista en escena “Nunca es suficiente”.

Dónde: Hollywood Bowl 2301 N Highland Ave, Hollywood, CA 90068

Cuándo: 6 y 7 de septiembre, 8pm

Admisión: Solo paquetes $430

Boletos: aqui

Gloria Trevi

Mi Soundtrack World Tour

La cantante mexicana Gloria Trevi desatará nostalgia y nuevas emociones con una de las giras más esperadas de este 2024, “Mi Soundtrack World Tour”. En este recorrido que inició en Hidalgo, Texas en enero y llegó en febrero a Anaheim, Trevi lleva a sus fans través de un viaje musical que celebra su trayectoria musical de manera vanguardista y moderna.

En “Mi Soundtrack World Tour”, Trevi presenta nuevos arreglos musicales que le dan un nuevo aire a sus éxitos “Dr. psiquiatra”, “Pelo suelto”, “Con los ojos cerrados” y “Todos me miran”, entre otros, además de sus nuevas creaciones como “Medusa” e “Inocente”.

Gloria Trevi llega con tres fechas en nuestra área tras su visita a Anaheim en febrero. (Great Talent Records)

Con un equipo de producción de más de 80 personas de múltiples nacionalidades, incluyendo EE. UU., México, Argentina, Puerto Rico, Costa Rica e Inglaterra, Trevi ofreceun espectáculo inolvidable que incluye a 9 músicos y 6 bailarines. La dirección creativa estará a cargo de Melissa García de Silent House tras haber trabajado con figuras como Taylor Swift, P!nk, Harry Styles y Adele, entre otros.

Ontario

Dónde: Toyota Arena 4000 E. Ontario Center Parkway, Ontario, CA 91764

Cuándo: 7 de septiembre, 8pm

Admisión: Desde $43.50

Boletos Aquí

Los Ángeles

Dónde: Crypto.com Arena 111 S. Figueroa St, Los Angeles, CA 90015

Cuándo: 14 de septiembre, 8pm

Admisión: Desde $39.50

Boletos Aquí

Chayanne

Bailemos Otra Vez Tour

El intérprete de “Un Siglo sin Ti” está de vuelta con una imagen fresca y absolutamente renovada que lo llevará de gira por territorio estadounidense. Se trata de “Bailemos otra vez Tour 2024”, la cula es producida por CMN con 38 fechas que iniciarán a partir de agosto en Estados Unidos y Canadá. A nuestra área llegarán con presentaciones en Ontario y Los Ángeles.

Chayyane regresa a los escenarios con su “Bailemos otra vez Tour”. (CMN)

En la entrega 36 de los Premios Lo Nuestro, Chayanne encendió el escenario e hizo vibrar a todos al ritmo de su más reciente hit global “Bailando Bachata”, que forma parte de su vigésimo álbum, titulado igual que la gira “Bailemos otra vez” y que le da nombre a este regreso a los escenarios.

Con más de 50 millones de álbumes vendidos y siendo uno de los creadores e intérpretes con más canciones en el primer lugar de la lista Billboard Hot Latin Songs en más de 40 años de exitosa carrera, Chayanne promete ponera bailar a sus seguidores de siempre y a las nuevas generaciones.

Ontario

Dónde: Toyota Arena 4000 E. Ontario Center Parkway, Ontario, CA 91764

Cuándo: 8 de septiembre, 8pm

Admisión: Por determinar

Boletos: Aquí

Los Ángeles

Dónde: Crypto.com Arena 111 S. Figueroa St, Los Angeles, CA 90015

Cuándo: 12 de septiembre, 8pm

Admisión: Desde $25

Boletos: Aquí

Fey

Tour 2024

La princesa del pop mexicano Fey, ha decidido agregar la ciudad de Los Ángeles en su gira de concierto 2024. La cantante, compositora, bailarina, directora, productora y diseñadora nominada al premio Grammy Latino, regresa a un escenario angelino después de haber estado fuera de actividad por 10 años. El ícono de los 90 ya está lista para entregar una noche de nostalgia, baile y puro entretenimiento en espectáculo que se llevará a cabo en The Wiltern de Los Ángeles.

Fey sumó a Los Angeles en su gira de conciertos por Estados Unidos. (LIVE NATION)

Conocida por éxitos como “Azúcar Amargo”, “Media Naranja” y “La Fuerza del Destino”, Fey ha sido una pionera en la escena del pop latino desde principios de los años 90. Con su voz distintiva, actuaciones enérgicas y éxitos atemporales, ha demostrado ser una de las intérpretes mexicanas más populares de todos los tiempos.

Con más de 20 millones de discos vendidos y una notable colección de más de 35 álbumes de oro, platino y diamantes, Fey posee el récord de conciertos consecutivos con entradas agotadas en el Auditorio Nacional de México. Conocida como la Reina del Electropop y un ícono de toda una generación, la artista se embarca en el “Fey USA Tour” que celebra su legado musical de 29 años.

Dónde: The Wiltern 3790 Wilshire Blvd., Los Angeles, CA 90010

Cuándo: 13 de Septiembre, 7:30pm

Admisión: Desde $64

Boletos: Aqui

Carin León

Boca Chueca Tour

Tras haber brillado en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley y su actuación en el Festival Stagecoach, además de haber recibido las llaves de la ciudad de Coachella, California y de unir su talento a Camilo para cantar salsa. Las buenas noticias no acaban para León, quien fue elegido para abrirle el concierto a los legendario Rolling Stones en Glendale, Arizona. Ahora el cantante de regional llevará a la ciudad de Los Ángeles su Boca Chueca Tour 2024.

Carin León (Raúl Roa/Los Angeles Times en Español)

Promovido por AEG Presents, el Boca Chueca Tour 2024 visitara las principales ciudades de Norteamérica y Europa, incluyendo una noche en el legendario Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York, dos noches en el United Center en Chicago, la Bridgestone Arena en Nashville, el Coca-Cola Coliseum en Toronto y su primera presentación en el estadio BMO en Los Ángeles. Después de la etapa en norteamericana, la gira se aventura a Europa con fechas confirmadas en Madrid, Londres, Ámsterdam y París.

Dónde: BMO Stadium 3939 S Figueroa St, Los Angeles, CA 90037

Cuándo: 13 de Septiembre, 8pm

Admisión: Por confirmar

Boletos: Aquí

Matisse

‘Bella Nostalgia’

El grupo conformado por Melissa Robles, Román Torres y Pablo Preciado, visita alrededor de 50 ciudades en Estados Unidos, Europa y América Latina. “Bella Nostalgia” es el nombre de esta gira donde los asistentes tendrán la oportunidad de revivir los momentos más icónicos de la carrera de este grupo así como el exitoso tema “Como lo hice yo” ganador del Latín Grammy 2022 en la categoría mejor canción regional mexicana.

Matisse (LIVENATION)

Con “Bella Nostalgia” el grupo conmemora una década de inspiración musical y su paso por Norteamérica es producido por Live Nation. Los Ángeles los recibirá el 15 de septiembre y cerrarán su recorrido en Sacramento el 17 de Septiembre.

Dónde: 1050 S Hill St, Los Angeles, CA 90015

Cuándo: 15 de Septiembre, 7pm

Admisión: Por determinar

Boletos Aquí

Los Mesoneros

Nuestro Año Tour

La banda de pop rock Los Mesoneros llevará a Los Ángeles su nueva gira “Nuestro Año Tour” con el lanzamiento de su nuevo álbum “Nuestro Año”. Para Los Mesoneros esta será su primera gira en cuatro años comenzando por Puebla, León, Guadalajara, Querétaro, Tijuana, Toluca y Pachuca, antes de tocar terriorio estadounidense a partir de septiembre.

Los Mesoneros llegan a Los Ángeles. (Eighteen10)

A la ciudad de Los Ángeles llegarán en concierto este 19 de abril al escenario de Los Globos para complacer a sus seguidopres con sus éxitos “Te lo Advertí”, “Pangea”, “Prefiero no saber”, “Caiga la Noche” e “Indeleble”, además de las nuevas canciones que incluye en álbum “Nuestro Año”, donde la banda explora la vida con todas sus altas y su bajas, sus momentos de alegría y tristeza, capturando cada matiz y giro del destino como si fueran los meses del año. El álbum incluye el sencillo “Nuestro Año”, en colaboración con el músico y cantante mexicano, Caloncho.

Dónde: Los Globos 3040 W Sunset Blvd. Los Angeles, CA 90026

Cuándo: 19 de Septiembre, 8pm

Admisión: Desde $39.99

Boletos Aquí

Álvaro Díaz

Sayonara Tour

Luego de un exitoso debut con su segundo álbum, Sayonara, la estrella del rap urbano-alternativo Álvaro Díaz llega al escenario de The Belasco en Los Ángeles con su “Sayonara Tour” que inicia el 31 de agosto en Toluca, México. Su gira principal incluye 6 paradas en México y 6 paradas en ciudades principales de Estados Unidos.

Álvaro Díaz llega con su Sayonara Tour a Los Ángeles. (THE EXCLUSIVE)

La gira también incluye una presentación en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, que tiene capacidad para 10 mil espectadores, lo que lo convierte en su concierto más grande hasta la fecha fuera de Puerto Rico. El Sayonara Tour presentado por WME y TSM será otro hito en la carrera ascendente de Díaz.

Dónde: The Belasco. 1050 S Hill St, Los Angeles, CA 90015

Cuándo: 19 de Septiembre, 8pm

Admisión: Por confirmar

Boletos: Aquí

Residente

‘Las Letras Ya No Importan Tour’

El 13 de marzo, el rapero, compositor, productor, cineasta, visionario, activista y actor boricua René Pérez Joglar, conocido como Residente, anunció su gira oficial llamada “Las Letras Ya No Importan”. La noticia llegó luego del lanzamiento de su segundo álbum que lleva el mismo nombre . Esta nueva producción cuenta con 23 temas, entre los que se incluyen participaciones de artistas como Penélope Cruz, Ricky Martin, Busta Rhymes, Vico C, Big Daddy Kane, Rauw Alejandro, Christian Nodal, Arcangel, Jessie Reyez, Silvia Pérez Cruz, Ibeyi, WOS, Nino Freestyle, Amal Murkus, SFDK y AI2 El Aldeano.

Residente llega a Los Ángeles en septiembre 2024. (5020 RCRDS)

La gira se inicia en Barcelona,España el 14 de septiembre y luego se presenta al día siguiente en Madrid, mientras que en Nueva York lo hará el 18 de septiembre y aterrizará en el YouTube de Los Angeles el 20 de septiembre. Las fechas siguientes lo llevarán por Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile, Lima, Bogota, Quito, Ciudad de Mexico, Tegucigalpa, Honduras, Guatemala, El Salvador y el 7 de dicmebre cerrará en San, Puerto Rico.

Dónde: Youtube Theater 1011 S. Stadium Dr, Inglewood, CA 90301

Cuándo: 20 de septiembre, 8pm

Admisión: Por confirmar

Boletos: Aquí

Alicia Villarreal

Donde Todo Comenzó Tour

La cantante mexicana Alicia Villarreal regresa a los escenarios de Estados Unidos con su gira “Donde Todo Comenzó Tour”. La artista nacida en Monterrey que se dio a conocer como vocalista del Grupo Limite en 1995 con temas como “Acaríciame”, “Te Aprovechas” y “Solo Contigo”, logró consolidarse como solista cuando lanzó en 2021 su álbum “Soy Lo Prohibido”, de cual se desprendió el sencillo “Te quedo grande la yegua”.

Alicia Villarreal tendrá dos conciertos en nuestra área. (Nederlander )

Luego llegó su segundo álbum “Cuando el Corazón se Cruza”, el cual fue producido por esposo, Cruz Martínez. Desde entonces su camino hacia el éxito no paró hasta que decidió hacer una pausa en su carrera para dedicarse a ser madre a tiempo completo. Pero ahora sus hijos ya están grandes y todos tienen que ver con la música, así que es momento de retomar su carrera y hacer un balance desde “Donde todo comenzó” para cantar su clásicos rancheros, además de su nuevo tema ‘Ojo por Ojo” y todos sus nuevos éxitos.

Anaheim

Dónde: City National Grove 2200 East Katella Ave., Anaheim, CA 92806

Cuándo: 21 de septiembre, 8pm

Admisión: Desde $53.50

Boletos: Aqui

Camilo

En el Bowl

Cuando Camilo tome las riendas del Hollywood Bowl en septiembre, puede estar seguro de dos cosas: Llevará el corazón en la manga y a sus fans en la cabeza. Eso es “la tribu”, como él los llama, y para el cantante y compositor colombiano, son la razón por la que dominó los Grammy Latinos del 2021 con su álbum Mis Manos: “No están aquí para verme a mí, estoy aquí para verlos a ustedes”.

Camilo llega al Hollywood Bowl con tada su tribu. (Getty for Univision)

Con su álbum “De Adentro Pa Afuera”, del 2022, a Camilo se le puede escuchar cantando banda, bachata, norteña, cumbia y su potente música pop con toques urbanos, que seguramente te harán levantarte de tus asientos.

Dónde: Hollywood Bowl 2301 N Highland Ave, Hollywood, CA 90068

Cuándo: 26 de septiembre, 8pm

Admisión: Desde $29

Boletos : Aquí

Fuerza Regida

Pero no te enamores tour 2024

Fuerza Regida regresa casa con su nuevo espectáculo “Pero no te enmores Tour 2024” que viene arrasando con la casa llena en los diferentes escenario del país. Llegan con todos sus éxitos como “TU NAME”, “Que onda” y “Sabor fresa”, llevando a los fans a través de sus más famosas colaboraciones y a un viaje musical que abarca su corta pero fructífera carrera con temas como “El muchacho alegre” y el himno Tex-Mex “Desvelado”, entre otros.

Fuerza Regida (LIVENATION)

La gira, producida por Live Nation, es una producción totalmente nueva y sublime que cuenta con un escenario central de 360 grados con luces láser que pone al público justo en medio de la acción, transportándolos al corazón de un palenque mexicano. La creatividad de Fuerza y la química entre los miembros de la banda y los fanáticos hacen que esta experiencia de concierto sea inmersiva e innovadora, solidificando el status de Fuerza Regida como uno de los principales actos en vivo de la música mexicana actual.

Anaheim

Dónde: Honda Center 2695 E. Katella, Anaheim, CA 92806

Cuándo: 28 de septiembre, 8pm

Admisión: Desde $109

Boletos: Aqui

Los Angeles

Dónde: Intuit Dome 3930 W Century Blvd, Inglewood, CA 90303

Cuándo: 15 y 16 de noviembre, 8pm

Admisión: Desde $109

Boletos: Aquí

OCTUBRE

Leo Dan

El Adiós de una Leyenda

Con un número indeterminado de composiciones musicales y con 40 millones de discos vendidos, el argentino Leo Dan anunció su retiro de los escenarios con una esperada gira que llegará a nuestra área. El popular cantante santiagueño, símbolo de la época de “La Nueva Ola” de los años 60, ha decidido bajar el telón de la escena musical para retirarse y cerrar con dignidad y éxito confirmado el capítulo final de su carrera sobre los escenarios.

Leo Dan llegará a Ontario, CA con su gira de despedida de los escenarios. (ARIEL LEON/AP)

El músico, nacido el 22 de marzo de 1942, ha decidido emprender una gira desde el 6 de abril y finalizará el 8 de junio en la ciudad de Chicago. “El adiós de una leyenda” es el título de este recorrido de la despedida que no se hará en Argentina, pero sí en la ciudad de Ontario, California, donde contará con participación de grandes artistas de la música que lo han acompañado en su larga trayectoria musical.

Dónde: Toyota Arena 4000 E. Ontario Center Parkway, Ontario, CA 91764

Cuándo: 4 de octubre, 7:30pm

Admisión: Desde $59

Boletos: Aquí

Kany García

Garcia Tour

La cantautora y compositora puertorriqueña Kany García recorrerá las principales ciudades de Norteamérica con su “García Tour” de la mano de Live Nation. Esta serie de conciertos comenzará el 9 de octubre en Dallas, Texas, haciendo paradas en San José, Nueva York, Houston y otras ciudades antes de concluir el 1 de diciembre en Miami, Florida. A nuestra área llegará con dos presentaciones. La primera en el House of Blues de Anaheim y la segunda al escenario del YouTube en Inglewood, CA.

Kany García (5020 RCRDS)

El ‘García Tour 2024’ promete ser una experiencia inolvidable para disfrutar de los grandes éxitos de Kany junto a nuevas canciones que muestran su evolución artística. Reconocida por su talento incomparable y la profundidad de sus letras, Kany se ha ganado el corazón de millones en todo el mundo y esta gira les permitirá experimentarlo en vivo. Con múltiples premios Grammy Latinos y una carrera que abarca más de una década, Kany se ha consolidado como una de las voces más auténticas y poderosas de la música latina contemporánea. Gracias a su estilo único que mezcla pop, balada e influencias latinas, Kany ha demostrado ser una artista versátil y profundamente emotiva.

Anaheim

Dónde: House of Blues 1530 S. Disneyland Dr. Anaheim, CA 92802

Cuándo: 13 de octubre, 8pm

Admisión: Desde $64

Boletos: Aquí

Los Ángeles

Dónde: Youtube Theater 1011 S. Stadium Dr, Inglewood, CA 90301

Cuándo: 17 de octubre, 8pm

Admisión: Por confirmar

Boletos: Aquí

María Becerra

Gira Mundial 24

Luego de comenzar la gira el 22 de marzo haciendo historia como la primera artista en cantar en el mítico Estadio River Plate, logrando dos sold out para más de 130.000 espectadores, la cantante argentina Maria Becerra se va de gira por más de 50 escenarios entre Europa, Estados Unidos y América Latina.

Su gira mundial “#Tour24”la lleva a visitar 18 ciudades en España, 9 en Estados Unidos, 6 en México, Italia, Portugal. Sumando a la gira en Latinoamérica, El Salvador, Venezuela, Guatemala, Ecuador, Perú, Uruguay y Chile. En Argentina, recorrerá varias ciudades entre las que se confirman hasta el momento: Rosario, Córdoba, Mendoza, Salta, Jujuy y Tucumán.

María Becerra (Javier Rogoski)

El “#Tour24” llevará por el mundo un show de alto calibre, con un repertorio que repasa los éxitos que la hicieron conocida, las canciones que la ubicaron en los primeros puestos de los rankings de cada país, más los últimos lanzamientos como sorpresa para los fans de todo el mundo y a Los Angeles llegará el 24 de octubre.

Dónde: The Novo 800 W Olympic Blvd Los Angeles, CA 90015

Cuándo: 24 de octubre, 8pm

Admisión: Por confirmar

Boletos : Aquí

Codiciado

Ando Enfocado U.S. Tour

Tras el éxito de su gira inaugural, Codiciado emprenderá la segunda etapa de “Ando Enfocado U.S. Tour” que recorrerá 14 ciudades comenzando en Nueva York con paradas en Miami, Los Ángeles y más antes de terminar el 26 de octubre en Reno, NV en Grand Sierra Resort.

El aclamado artista del género regional mexicano, conocido tanto por su música como por su inspirador mensaje de perseverancia y superación llegará al Youtube de Inglewood en la ciudad de Los Ángeles el 25 de octubre.

Codiciado (Lalo the Giant)

Desde sus humildes comienzos como trabajador en una granja hasta su regreso triunfal después de años de ausencia en la industria musical, la historia de Codiciado nos sirve como un ejemplo de inspiración, motivando a sus fans a perseguir sus sueños sin detenerse y conquistar sus aspiraciones.

Dónde: Youtube Theater 1011 S. Stadium Dr, Inglewood, CA 90301

Cuándo: 25 de octubre, 8pm

Admisión: Por confirmar

Boletos Aquí

NOVIEMBRE

Ana Bárbara Reina Grupera Tour

La cantante mexicana Ana Bárbara dio inicio a su gira “Reina Grupera Tour 2024” que conmemoran sus 30 años de carrera artística. El tour arrancó con dos conciertos en agosto en el escenario del Silver Legacy Resort-Grand Exposition Hall de Reno, Nevada y en el Luther Burbank Center de Santa Rosa, California. Ahora la cantante de “Me gusta pero me asusta”, “Bandido” y “”Fruta Prohibida” regresa al escenario del YouTube Theater de Inglewood.

Ana Bárbara (EDIMtalent)

Ana Bárbara cantará sus grandes hits y también éxitos como “El Consejo” que originalmente interpreta con Paquita La Del Barrio, además de “Mi Corazón” con Bronco, “ Solos” que camta con Christian Nodal , “De Vez En Cuando” con Cristian Castro y “ La Jugada” que grabó con Vicente Fernandez de su álbum “Bordado a Mano”.