Christian Nodal compartió su amor y dos canciones con Ángela Aguilar en el Kia Forum durante su paso por L.A.

Es increíble ver cómo hoy en día las nuevas generaciones le dan mayor importancia a la vida privada de los artistas, a los escándalos y los chismes generados por algunos que sin escrúpulos solamente buscan clics para sus plataformas una vez que circulan sus comentarios a través de las redes sociales, cuando en realidad deberían destacar el verdadero talento que tienen aquellos artistas que han logrado romper barreras y que han llevado a la música latina a sonar en el mundo entero.

El caso de Christian Nodal es uno de esos ejemplos en los que su vida personal, para algunos, se le ha hecho más atractiva de viralizar en lugar de reconocer y destacar el brillo de su carrera como artista, lo cual le ha permitido entrar en los corazones de sus millones de fans más allá de haber ganado, gracias a su innegable talento vocal, 6 Latin Grammys, 11 Latin American Music Awards, 8 Latin Billboard Music Awards e innumerables reconocimientos de la industria musical latina alcanzando la consagración en Estados Unidos, México, todo el resto de Latinoamérica y hasta Europa.

Es verdad que su noviazgo y su repentina boda con la joven cantante Ángela Aguilar tomó por sorpresa a muchos y lo volvió a colocar en el ojo del huracán, pero al final de cuenta todo eso forma parte de su vida privada y no necesariamente tiene por qué influir en su faceta como artista. Como una vez escuché decir al periodista Jorge Ramos en una entrevista, “la gente tiene una vida pública, una vida privada y una secreta”. Todos sin excepción la tienen y nadie se escapa, hasta tú que estás leyendo estas lineas ¿o no?

Por encima de lo que se diga o se publique, muchas personas que han seguido la carrera de Nodal, continúan dándole peso a sus logros como artista y nadie puede negar que las nuevas generaciones comenzaron a escuchar canciones del regional mexicano con la propuesta de Christian Nodal, incluso en países donde no se escuchaba regularmente este género. Es verdad que luego aparecieron los nuevos exponentes con sus corridos tumbados, pero hay que estar claros que sin el terreno que abonó Nodal, ninguno de ellos hubiera entrado por esa puerta que abrió el intérprete de “No te contarol mal” para las nuevas generaciones del regional mexicano con Peso Pluma, Junior H, Fuerza Regida, Natanael Cano, Gabito Ballesteros y los demás que siguen subiendo como la espuma.

Nodal incluyó un repertorio con variada música entre mariachi, cumbias, pop, baladas, corridos tumbados y cumbias. (Joseph Hernández/ CMN/KIA FORUM)

Debido al éxito de sus temas y las letras que aún llegan al alma, algunos exponentes tomaron sus canciones y las versionaron en temas de otros géneros, incluido el de la salsa, llevando a posicionarlos en lo más alto de la popularidad y más tarde hasta nominaciones al Latin Grammy obtuvieron, como es el caso de la cantante peruana Daniela Darcourt, quien fue nominada en la pasada entrega de los Premios de la Academia de la Música Latina que se celebraron en Sevilla España, donde Nodal cantó y se llevó el Latin Grammy al Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por su producción “Forajido EP2”.

Tres conciertos en California, un mismo éxito

Hoy, cuando su “Pal’ Cora Tour” ha recorrido con éxito importantes plazas de Sudamérica y Europa, la gira llegó esta semana a nuestra área con presentaciones en Ontario (26 de sep.), Anaheim (27 de sept.) y la ciudad de de Inglewood, Los Ángeles, donde se presentó la noche de este sábado ante un Kia Forum a reventar, incluso lo hizo con fans que acudieron a más de una de sus presentaciones en California y eso Christian Nodal lo reconoció ante el público. “Creo que estabas tú ayer en el show pasado ¿Andas repitiendo show? ¿Te gustó?”, le preguntó a una fan que la reconoció y que desde su asiento ella le confirmó que así había sido.

“California siempre ha representado cosas muy ‘chingonas’ y no saben el orgullo y la emoción que me da cuando sé que voy a visitarlos, cuando tenemos lugares tan preciosos como el Kia Forum, cuando sé del público tan chingon que tenemos por California. Quiero agradecerles de todo corazón por estar aquí esta noche. Ta’ cabrón, porque sé que aquí en Los Ángeles, en California, se la pasan presentándose grandes artistas, excelentes artistas y sé lo que cuesta un boleto, el sacrificio que conlleva y a veces viajar desde lejos y ahorrar con la chamba, entonces muchísimas gracias porque entre todos los artistas que están pasando decidieron venir a ver a Christian Nodal, muchas gracias”, dijo el artista nacido en Caborca, Sonora, México, ante el aplauso de sus fans y los gritos de las chicas.

Con su potente voz y el carisma que lo ha llevado a entrar en los corazones de sus seguidores, Nodal hizo un recorrido no solamente por sus grandes éxitos musicales, sino que a pesar de tener un amplio repertorio de canciones propias, aprovecha la gira para rendirle, a su estilo, un homenaje a figuras de la música mexicana como José Alfredo Jimenez, Vicente Fernández, Joan Sebastian, Juan Gabriel, Maná, Selena Quintanilla y hasta los españoles de Hombres G con el mega éxito “Devuélveme a mi chica” (“Sufre mamón”) con lo que Nodal demuestra que no hay género que no pueda interpretar este artista considerado como una de las figuras mexicanas que más colaboraciones ha hecho en diferentes modalidades.

Su espectáculo “Pal’ Cora Tour”, que está pensado realmente para llegar al corazón de sus fans, cumple con su cometido porque incluye temas para todos los gustos, incluso para aquellos que pueden haber llegado como acompañantes de los que sí son fans “de hueso colorao”, pues incluso arranca al sonido de la “Canción del mariachi” que popularizó el español Antonio Banderas junto a Los Lobos, la cual formó parte de la banda sonora de la película “Desperado” que dirigió Robert Rodriguez en 1995. El tema combina elementos de la música tradicional mexicana con las modalidades de rock y blues, y además es un tema cargado de energía y pasión, ideal para abrir un espectáculo como el de Nodal que luego va compartiendo temas del regional en mariachi, en banda, corridos tumbados, cumbias, baladas, boleros, un tema de rock, y varios de pop, entre otros.

“Adiós amor”, ‘No te contaron mal” y “Ayayay!” le dan apertura a un show que desde el primer momento apunta su flecha directo al corazón, por lo que los fans se unen a viva voz en los coros, mientras Nodal luce sus sombreros tejanos, los cuales van a parar a las manos de algunos afortunados que los atrapan cuando su estrella los lanza al público entre canción y canción. “No te imaginas cuantos regala a diario”, nos comentó Conchita Oliva, su respetada publicista que durante años ha trabajado codo a codo con el talentoso artista mexicano.

Nodal durante su actuación en el Kia Forum de Inglewood, el 28 de septiembre de 2024 como parte de su gira ‘Pal Cora Tour’. (Joseph Hernández/ CMN/KIA FORUM)

22 músicos, entre los que se incluye a su Mariacheño y 3 coristas conforman su banda en el escenario. Tres pantallas enormes, dos verticales y una horizontal sobre la tarima, efectos de humo en forma de lengüetas, pirotecnia, elevadores, confetti y luces de todas las gamas, forman parte de su vistosa escenografía.

La diversidad de géneros musicales que emplea le permite a Nodal combinar su estilo tejano con algo del urbano. Luce y promociona una gorra con la inscripción del nombre de la gira, además de los diversos materiales promocionales se observan entre el público, como camisetas con su rostro y sombreros tejanos del mismo tono parecidos a los que el artista muestra en el escenario, como la gorra que lució al darle voz a su éxito “Botella Tras Botella”, el mismo tema que grabó con su colega Gera MX y que llegó a colocarse en la lista Billboard Hot 100 en el puesto número 60.

En diciembre del 2021, Nodal se presentó con su ‘Botella tras botella Tour” en el YouTube Theater de Inglewood y fue en ese lugar, el cual queda a solo unas cuadras del Kía Forum, donde compartió el escenario con su amigo Gera MX, pero la noche del sábado no contó con la presencia de su amigo, ni tampoco de Peso Peso para interpretar a ritmo de corridos tumbados el tema “La Intención” que llegó a ocupar el puesto 92 en la misma lista Billboard Hot 100. Igualmnete no hicieron falta, el público se necargó de acompañarlo en sus estrofas y coros.

El pedestal de su micrófono de color rojo destaca un corazón encendido con dos cuernos y en el centro aparece el cráneo a escala de una res y sobre el mismo, Nodal amarró una bandera mexicana que recibió del público, la cual había levantado con sambos dos brazos sobre su cabeza y luego la colocó en su hombro mientras cantaba.

De esta manera fueron cayendo temas como “La mitad”, su colaboración con Camilo, quien dos días antes también lo interpretó en el Hollywood Bowl mientras Nodal se presentaba en el escenario del Toyota Arena de Ontario, además del sencillo “Te fallé” y el bolero cargado de cuerdas de guitarra “Por el resto de tu vida” que el mexicano grabó al lado de la argentina Tini, pero que en esta ocasión fue interpretado magistralmente por una de las integrantes del coro.

“Se me olvidó”, “Ya pedo quién sabe”, que grabó con los chicos del Grupo Frontera aterrizaron en la arena, para luego poner a cantar a los “cabr**s”, que como dijo, estaban presentes entre el público al momento de darle voz al cortavenas “Kbron y medio”.

Luego llegó su cover de Maná “Clavado en un bar” al mismo escenario donde los tapatíos celebraron su residencia en nuestra ciudad. La interpretación atrevida de Nodal levantó de sus asientos y puso a sonar en el recinto la guitarra eléctrica y la batería de su banda, mientras todos coreaban el clásico del rock mexicano. Sin pausa se oyeron los acordes de “Devuelveme a mi chica” y luego llegaron el clásico de Juan Gabriel que popularizó Isabel Pantoja, “Así fue”, pero con arreglos en regional mexicano y el inmortal ‘Como la flor” de Selena Quintanilla.

El momento esperado junto a su esposa Ángela Aguilar

En Los Ángeles, la ciudad donde nació Ángela Aguilar, no podía faltar la presencia de su amada esposa. Su paso por nuestra área trajo a la pareja para compartir el escenario al sonido del éxito que grabaron juntos en plena pandemia “Dime como quieres”. Su llegada al escenario del Kia Forum fue arropado por sonoros aplausos y gritos de emoción, porque más son los que se alegran por su relación que los que la critican. Aquí en L.A. el apoyo es incondicional y eso lo sintieron ambos desde que la hija de Pepe y Aneliz emergió sobre una plataforma del escenario vestida con un traje negro con un doble apertura en el frente que mostraban sus curvilinea figura y sus voluptuosas piernas.

Al finalizar sellaron el momento con un par de beso y se fundieron en un abrazo que fue ovacionado por los presentes. Ángela estaba en casa y su público la despidió del escenario con gritos que escuchaban hasta los otros escenarios cercanos donde se presentaban al mismo tiempo los chicos de Fuerza Regida (Intuit Dome) y Las Angélicas (YouTube Theater).

Pero eso no fue todo, el público angelino recibió otro regalo. ‘Esperate, que no vamos a cantar una sola canción nomás”, dijo al acercarse a su banda, mientras el público gritaba “otra, otra”.

Y así fue como se escucharon los acordes que pusieron a interpretar a dueto el tema “Agonía”, el mismo que la heredera Aguilar grabó al lado de su amiga Yuridia, pero que en esta ocasión estaba compartiendo tomada de la mano de Nodal en una versión muy interesante que puso a corear a todos en el Kia Forum.

Con la energía por todo lo alto y con las ganas de seguir cantando aparecieron en el repertorio éxitos como ‘Cumbión dolido’, “La despedida”, “La sinvergüenza”, el tema que grabó con Banda MS, además de darle voz a “Eso y más”, el clásico de Joan Sebastian, además de “Disculpe usted”, “Y amor tóxico” con el que preguntó quién trajo a su amor tóxico al concierto y la respuesta puso a levantar la mano a muchos de los presentes.

Luego llegaron “¿Quién es usted” y “Quédate”. Este último lo puso a cantar sentado en las escaleras del escenario con un cigarrillo en la mano, lo cual nos pareció lamentable porque el fumar en exceso sabemos que le podría afectar a futuro su magistral voz. Sería una lástima que llegara a suceder porque el mundo del regional mexicano podría perder una de las mejores voces del género. Ojalá que eso nunca suceda.

También hubo un espacio para darle voz a “Un besito más”, una colaboración que grabó con Nodal con Estevie, la joven representante del Gen Z que está destacando en el genero regional. Para la interpretación de este tema, Nodal subió la letra a las pantalas para que el público la cante por si no la escuchó antes, pues se lanzó hace algo más de un mes.

Luego aterrizó “Me dejé llevar”, el preámbulo para el clásico de la música ranchera “El Rey”, José Alfredo Jiménez, que puso a todos a cantar al unísono con tequila y cerveza en mano. Las trompetas sonaron a todo volúmen y el público no paró de cantar. Lo mismo sucedió con “Mujeres Divinas” que popularizó Chente y que años atrás Nodal había cantado junto a Alejandro Fernández en ese mismo escenario del Kia Forum en octubre de 2021.

“Aquí abajo”, un éxito que habla del despecho y “Nace un borracho” puso a brindar al artista y a agradecer al público por estas tres fechas exitosas en nuestra área. “Quiero brindar porque hay salud, hay vida, porque podemos cantar, bailar y porque es mi última noche en California. Ha sido una bonita experiencia. Gracias por el cariño”, dijo Nodal.

El público del Kia Forum deifrutó de un show de casi dos horas al ritmo de los grandes éxitos de su ídolo Christian Nodal. (Joseph Hernández/ CMN/KIA FORUM)

“Y quiero hacer un brindis como el que me enseñó una amiga de Puerto Rico, Kany García. “Por los que vinieron, por los que no vinieron y por los que nos hace venir”, dijo ante la risa de sus seguidores.

‘“Vivo en el 6” y “Probablemente“ cerraban una noche para recordar al lado de su público angelino, pero “Ya no somos ni seremos”, el tema que tiene una connotación personal y muy profunda para Nodal al igual como es el tema de “De los besos que te dí”, culminaron una presentación significativa para este artista que esta noche de domingo se estará presentando en el Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona, para luego continuar la gira en el mes de octubre y noviembre con más de su “Pal’ Cora Tour”.