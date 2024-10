Reaccionan algunas celebridades ante la inminente llegada del huracán Milton a la Florida

Share via

La agencia de noticias Associated Press ha publicado el día de hoy que “Florida alberga a por lo menos 4,8 millones de inmigrantes, de acuerdo con el Centro de Investigaciones Pew. Orlando y Tampa son las áreas metropolitanas con la mayor cantidad de migrantes después de Miami, la mayoría de ellos procedentes de países latinoamericanos como México y Venezuela” y estas zonas son precisamente las que se encuentran en la trayectoria del amenazante huracán de categoría 5.

Igualmente señala AP que en el centro de Florida, la mayoría de los migrantes trabajan en el sector hotelero, la construcción y la agricultura, pizcando fresas y moras, así como tomates y naranjas. Muchas de las personas recién llegadas no tienen acceso a un televisor o a internet y no saben cuál es la mejor forma para encontrar información sobre Milton, el poderoso huracán que hizo que las autoridades estatales y locales ordenaran evacuaciones en las zonas donde vive la mayoría de estos migrantes.

Aproximadamente 250.000 mexicanos viven en la región que se pronostica sea azotada por el huracán Milton, y muchos temen abandonar sus casas rodantes, o ser deportados.

Ante esta amenaza, algunas celebridades han manifestado su preocupación y a través de sus redes sociales han decidido enviar mensajes de apoyo y de alerta para que los latinos tomen sus precauciones y salgan de las áreas que las autoridades han identificado como zonas de evacuación.

Aquí les tenemos algunas recomendaciones que han compartido algunas de ellas en sus redes sociales y otras directamente a Los Angeles Times en Español.

Isabella Castillo (Actriz)

“Tenía la esperanza de que no creciera. Mi familia está gracias a Dios en Miami. A Miami entró como una tormenta tropical. Fuerza a toda la gente que está allá. Yo soy miamense y estoy acostumbrada a los huracanes y la verdad que no se siente nada bonito, se siente muy feo. Espero que tomen todas las precauciones, que se cuiden mucho y todas las oraciones hacia allá para que no haya ningún tipo de desastre ni ningún tipo de muerte”.

Isabella Castillo (Telemundo)

Alexa Martin (Actriz)

“Esperamos que la gente de allá tome todas las precauciones”.

Alexa Martin (Telemundo)

Luis Fonsi (Cantante)

“Bastante preocupado con todo lo que está pasando con esta tormenta, que está a punto de llegar a la Florida, especialmente preocupado por la gente que vive en el centro de la Florida en la Costa Este en Tampa, Sarasota, Forth Myers. Espero que la gente esté tomando las precauciones correctas, preparando sus casas, espero que si viven en una zona de evacuación ya haya salido. Es algo bastante preocupante cuando uno ve las noticias del tamaño y la fuerza de esta tormenta. Por razones obvias he decidido mover mis conciertos que eran viernes y sábado en Orlando y Hollywood (Miami). Para mi hay cosas importantes y ahora mismo no es momento de estar preocupándonos por un concierto, creo que hay cosas más importantes que es la seguridad y el bienestar de nuestra gente”.

María Celeste Arrarás (Periodista y Presentadora de TV)

“Qué vergüenza American Airlines. Disparando los precios por las nubes de los vuelos de Orlando a San Juan (Puerto Rico). Se sabe que miles de personas están queriendo salir de la zona por el huracán Milton y se aprovechan de la necesidad del público para cobrar una barbaridad. PRICE GOUGING vuelos que cuestan unos cuantos cientos de dólares hasta por casi $7,000. Con un huracán de esa intensidad salir de la zona es cuestión de vida o muerte. Shame on you American Airlines”.

Olga Tañon (Cantante)

“Libranos de todo mal ahora y siempre”.

Olga Tañon (John Parra/Telemundo)

Michelle Galván (Presentadora de TV)

“El día de hoy la Florida está en vilo, de verdad, ante la inminente la llegada del huracán Milton y que como bien saben lo más peligroso va a ser el miércoles en la noche, jueves en la mañana y les pedimos que estén muy pendientes de la cobertura especial que vamos a tener para todos ustedes en Primer Impacto”.

Bad Bunny ((Cantante)

“A la gran comunidad puertorriqueña que vive en la Florida, a los muchos que llegaron después de haber vivido [el huracán] María, ¡Puerto Rico está con ustedes! No importa a qué parte del mundo vayan, siempre nos tendremos. A todos los latinos y seres humanos y seres vivos que viven en la Florida. Pero hay una gran cantidad de boricuas en esa área específica en esa área. Y como puertorriqueño quería enviarle ese mensaje, pero fuerza a todos. Sin contar que tengo familiares y amistades en esas ciudades”.