Jay-Z niega acusación judicial anónima de haber violado a una niña en el 2000

La megaestrella del hip-hop Jay-Z ha negado enfáticamente las acusaciones en una demanda de que él y su compañero artista Sean “Diddy” Combs violaron a una niña de 13 años hace más de dos décadas.

La demanda fue modificada el domingo en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Nueva York para incluir a Jay-Z como acusado, después de haber sido presentada originalmente contra Combs en octubre. En la demanda se alega que “se turnaron para agredir a la menor” en una fiesta después de los MTV Video Music Awards en el 2000.

En un comunicado emitido el domingo por Roc Nation, la compañía de entretenimiento de Jay-Z, éste atacó a Tony Buzbee, el abogado del acusador anónimo.

“Estas acusaciones son de naturaleza tan atroz que le imploro que presente una denuncia penal, no civil”, decía el comunicado. “Quienquiera que cometa semejante crimen contra un menor debería ser encarcelado, ¿no le parece?”

El comunicado calificó las afirmaciones de la demanda de “idiotas” y algo que sería ridículo “si no fuera por la gravedad que rodea el daño a los niños”.

“Ha cometido un terrible error de juicio al pensar que todas las ‘celebridades son iguales’”, decía el comunicado. “No soy de su mundo. Soy un joven que salió del proyecto de Brooklyn. No jugamos a este tipo de juegos. Tenemos códigos y honor muy estrictos. Protegemos a los niños…”

Los fiscales federales acusaron a Combs en septiembre de delitos que incluyen tráfico sexual y crimen organizado. Se declaró inocente.

Buzbee, un abogado con sede en Texas, ha presentado varias demandas contra Combs desde su arresto. El abogado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En noviembre, una celebridad anónima demandó a Buzbee en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, acusando al abogado de amenazar con “liberar acusaciones totalmente inventadas y maliciosas de agresión sexual” si la celebridad no participaba en una “mediación confidencial”. La demanda decía que Buzbee alegó que la celebridad violó a “varias menores, tanto hombres como mujeres, que habían sido drogadas en fiestas organizadas por Combs”.

El domingo, Buzbee respondió a Jay-Z en las redes sociales: “El señor Carter negó anteriormente ser quien me demandó a mí y a mi firma. Presentó su caso frívolo bajo un seudónimo... Desde que envié la carta en su nombre, el señor Carter no solo me ha demandado, sino que ha tratado de intimidarme y acosarme a mí y a esta demandante. Su conducta ha tenido el impacto opuesto. Ella está envalentonada. Estoy muy orgulloso de su determinación”.

El redactor del Times, Richard Winton, contribuyó a este informe.