‘Kraven’ fracasa en su estreno; ‘Moana’ y ‘Wicked’ reinan en las taquillas de nuevo

El spinoff de Spider-Man, “Kraven the Hunter”, tuvo un estreno desastroso en los cines de Norteamérica el fin de semana.

La película protagonizada por Aaron Taylor-Johnson solo recaudó 11 millones de dólares, según estimaciones de los estudios el domingo, una de las peores aperturas para una coproducción de Marvel. Su recaudación en taquilla fue incluso menor que la película “Madame Web”.

El otro gran lanzamiento del fin de semana fue la animada “The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim”, de Warner Bros., que recaudó 4,6 millones de dólares. Realizada con un presupuesto de aproximadamente 30 millones de dólares, la película está ambientada 183 años antes de los eventos de las películas de “El Señor de los Anillos” y fue acelerada para asegurar que New Line no perdiera los derechos de las novelas de Tolkien. Peter Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens han estado trabajando en futuras películas de acción real para la franquicia.

Aaron Taylor Johnson protagoniza “Kraven the Hunter”. (Jay Maidment/Sony Pictures)

Mientras tanto, la cima de las taquillas nuevamente perteneció a “Moana 2” y “Wicked”. “Moana” agregó 26,6 millones de dólares a su total doméstico en su tercer fin de semana y 57,2 millones internacionalmente, llevando su recaudación global a 717 millones de dólares. Ahora es la cuarta película más taquillera del año, superando a “Dune: Parte Dos”.

“Wicked”, que está en su cuarto fin de semana, recaudó otros 22,5 millones de dólares para ocupar el segundo lugar. El musical de Universal ha recaudado más de 359 millones de dólares en Estados Unidos y más de 500 millones de dólares a nivel mundial.

“Gladiator II” también recaudó 7,8 millones de dólares, llevando su total doméstico a 145,9 millones de dólares en cuatro semanas.

Estimaciones de ventas de entradas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “Moana 2”

26,6 millones de dólares.

2. “Wicked”

22,5 millones de dólares.

3. “Kraven the Hunter”

11 millones de dólares.

4. “Gladiator II”

7,8 millones de dólares.

5. “Red One”

4,6 millones de dólares.

6. “Lord of the Rings: The War of the Rohirrim”

4.5 millones de dólares.

7. “Interstellar” (reestreno por sus 10 años)

3,3 millones de dólares.

8. “Pushpa: The Rule — Parte 2”

1,6 millones de dólares.

9. “The Best Christmas Pageant Ever”

1,4 millones de dólares.

10. “Queer”

790.954 dólares.