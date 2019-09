California tiene una nueva ley para trabajadores por contrato. Pero muchas empresas no están listas para el cambio

Durante casi 18 meses, la ambiciosa legislación de California que frena el uso de contratistas independientes fue el foco de ruidosas protestas callejeras, un cabildeo furioso y editoriales de periódicos.

Ahora el proyecto de Ley AB 5 de la Asamblea está firmado y entrará en vigencia en enero. Entonces, las empresas reclasificarán automáticamente a cientos de miles de contratistas como empleados de buena fe con beneficios, ¿verdad?

No tan rápido.

A pesar de que los partidarios de la ley celebran lo que llaman el ataque más fuerte de la nación contra la desigualdad en el lugar de trabajo, es difícil encontrar una industria de California que no espere una futura escisión.

Anuncio

Los gigantes tecnológicos como Uber, Lyft y DoorDash, que tratan a los conductores como contratistas independientes, han atraído la atención nacional mientras se preparan para presentar una iniciativa de votación que los exime de la ley.

Pero la agitación se extiende mucho más allá de Silicon Valley. Las empresas en docenas de sectores, desde el transporte por camión hasta el entretenimiento y la traducción, están luchando para descubrir cómo la ley los afecta, si deben adaptarse a ella y, especialmente, si pueden persuadir a los legisladores el próximo año para que los agreguen a un puntaje de ocupaciones que van de médicos a artistas.

“Hay muchas industrias que aún deben agregarse”, afirmó la Cámara de Comercio de California en un comunicado el 18 de septiembre. “La comunidad empresarial buscará agresivamente más exenciones”.

Anuncio

Contratar trabajadores como empleados en lugar de contratistas puede agregar del 20 al 30% a los costos laborales dados los impuestos del Seguro Social y Medicare, seguro de desempleo y discapacidad, compensación, licencia por enfermedad, salario mínimo, horas extras, descansos y protecciones contra la discriminación y el acoso sexual.

Los líderes sindicales argumentan que los trabajadores merecen esos beneficios, y esperan organizar a los empleados recién clasificados, ya que los contratistas independientes no pueden afiliarse a sindicatos en virtud de la ley federal.

“Durante demasiado tiempo, las grandes corporaciones eludieron su responsabilidad de proporcionar protecciones básicas a los trabajadores”, dijo Art Pulaski, secretario-tesorero ejecutivo de la Federación Laboral de California. “El movimiento laboral de California se centrará en la implementación y aplicación de la AB 5".

La ley codifica y amplía una decisión de la Corte Suprema de California de abril de 2018 que estableció una nueva prueba estricta para los empleadores. Los contratistas independientes deben ser libres de realizar su trabajo como lo deseen, estar en una línea de trabajo diferente de la empresa que los contrata y operar su propio negocio.

Los contratistas están divididos sobre la ley, y algunos buscan la protección del empleo tradicional y otros prefieren su estatus de independiente.

¿Se pueden diseñar soluciones para satisfacer a aquellos que son injustamente estafados en salarios y beneficios y al mismo tiempo servir a aquellos que ven el estatus de empleado como una camisa de fuerza?

Para tener una idea de las complejidades, considere tres industrias: transporte por camión, traducción y creación musical.

Anuncio

Camiones Portuarios

Unos 13.000 camioneros sirven regularmente a los puertos de Los Ángeles y Long Beach. Sólo unos pocos cientos están clasificados como empleados, a pesar de una campaña de organización de una década de duración por parte de la International Brotherhood of Teamsters.

La mayoría del resto se consideran “propietarios-operadores” que tradicionalmente alquilaban sus plataformas a las compañías de camiones, conducían bajo los permisos de esas empresas y confiaban en ellas para las tareas laborales. Se les paga por carga y obtienen un formulario de impuesto de contratista independiente 1099 al final del año.

El modelo ha llevado a abusos ampliamente publicitados. Para cumplir con las regulaciones de aire limpio, las compañías de transporte obligaron a los conductores a comprar nuevos camiones a partir de 2008 en lugar de asumir el gasto. Muchos conductores, que también pagaron diesel, reparaciones y seguros, se endeudaron mientras trabajaban horas extras para pagar enormes préstamos por sus equipos. Si no cumplían con los abonos, algunas compañías reclamaban los camiones y despedían a los conductores, confiscando su patrimonio.

Desde 2011, más de 1.000 camioneros portuarios han presentado reclamos de robo de salarios y clasificación errónea ante funcionarios estatales y se les ha otorgado más de $50 millones en pagos atrasados ​​y multas. Pero muchas compañías de transporte han encontrado que es más barato pagar las multas en lugar de contratar a los trabajadores como empleados.

Ahora, a raíz de la decisión de la Corte Suprema de 2018 y la nueva ley, algunos transportistas se están convirtiendo en un modelo para todos los empleados o uno que alienta a los contratistas a obtener sus propios permisos y seguros.

Sin embargo, la mayoría espera que una demanda de la Asociación de Camiones de California llegue a la Corte Suprema de EE.UU y se adelante a la AB 5 en virtud de una ley federal que rige el comercio interestatal, según Weston LaBar, director ejecutivo de la Harbor Trucking Association, que representa a aproximadamente 100 de las empresas de transporte más grandes.

“Pasarán años antes de que comprendamos cómo, o incluso si, la AB 5 se aplica a la comunidad de camiones del puerto”, dijo.

Anuncio

Los transportistas también cuentan con que la Legislatura revise el tema el próximo año y al menos cree una exención para los contratistas independientes que claramente tienen sus propios negocios separados y pueden transportar cargas para múltiples compañías.

La Harbour Trucking Association estableció un programa el año pasado para ayudar a los camioneros individuales a convertirse a ese modelo por menos de $500, ofreciéndoles también seguros y combustible con descuento.

Golden State Logistics, una empresa de Rancho Domínguez con 40 contratistas independientes, es una que impulsa a su fuerza laboral a ser más autosuficiente.

Paul Kerwin, vicepresidente de Golden State Logistics, una compañía de Rancho Domínguez con 40 contratistas independientes. (Margot Roosevelt/Los Angeles Times)

“Hay malos jugadores en todas las industrias”, dijo Paul Kerwin, vicepresidente de GSL. “Esa es la parte que lees en la prensa. Pero la mayoría de los contratistas independientes, ya sea que tengan sus propios [permisos] o no, quieren seguir siendo independientes y sus voces no se escuchan”.

Desde el año pasado, 30 contratistas de Golden State han establecido LLC con sus propios permisos y seguros. Pueden conducir para múltiples compañías. “Tuvimos la previsión de ver en qué dirección iba California”, dijo Kerwin.

En cuanto a AB 5, agregó: “Somos agnósticos. Ya sean contratistas independientes o empleados, lo importante es que tengan una opción”.

Pero la política de Golden State es ahora “si quieren transportarnos, tienen que tener su propia LLC”, dijo Kerwin. Si desean ser contratados como empleados, con los beneficios que esto conlleva, los remite “cortésmente” a otras compañías.

Marvin Estrada, un camionero de San Pedro. (Jackeline Luna/Los Angeles Times)

Marvin Estrada, un camionero de San Pedro, se considera a sí mismo como un “contratista independiente 100% real” y empresario. “Muchos propietarios-operadores están mal clasificados”, dijo. “Usan los permisos de la compañía y la empresa les dice cuánto les van a pagar, y no pueden mover una carga para ninguna otra industria”.

Con sus propios permisos y seguros, Estrada, de 40 años, obtiene alrededor de $6.000 al mes, suficiente para pagar su hipoteca de $3.500 al mes. Los empleados que trabajan en camiones ganan alrededor de $29 por hora, dijo, "¿Cómo podría vivir de eso?”.

El AB 5, agregó Estrada, “es una buena ley, porque nos empujará a ser contratistas independientes reales, con la libertad de trabajar para cualquier empresa”.

Entretenimiento

J. Ross Parrelli, de 38 años, es una cantante y maestra de ceremonias con sede en Auburn, California, que recientemente completó una gira por Seattle, Portland, Atlanta, Florida y Los Ángeles. Ella está preparando un álbum para lanzarlo el próximo año y dirige una organización sin fines de lucro llamada Beats, Lyrics, Leaders, que lleva a los músicos como mentores a las escuelas y las tierras indígenas.

Por todo eso, ella depende de los trabajadores para conciertos, incluidos los músicos de respaldo, los ingenieros de grabación y los cantantes que paga por sesión.

J. Ross Parelli es una cantante de Auburn, California. (ArtVenture )

Parelli está preocupada por la AB 5 que podría considerarla un empleador de esas personas. “Si pago el salario mínimo, el seguro médico, los días de enfermedad, las horas extra... agregaré un 30% a mis costos laborales”, dijo. “Tengo que conseguir personas por sesión, pagarle a alguien para que haga mi marketing, crear un video musical, hacer una gira. ¿Cómo se supone que debo pagar impuestos de empleo por todo eso? No tiene sentido”.

AB 5 no incluye exenciones para trabajadores de la industria del entretenimiento, incluidos músicos y trabajadores del equipo de filmación.

Si bien se escuchó poco, al menos públicamente, de la industria del cine independiente, la televisión por cable o las compañías de cine documental, que dependen en gran medida de contratistas independientes, los defensores de la industria de la música presionaron activamente por una exención. La Recording Industry Assn. of America y grupos que representan artistas y sellos independientes dijeron que AB 5 trataría a los músicos independientes como empleadores, por ejemplo, cuando contraten ingenieros de mezcla de sonido o le paguen a un trombonista para tocar una parte en una nueva pista.

“Si bien los cambios en la tecnología han hecho posible que los artistas permanezcan independientes y creen música en sus propios términos, esta ley los obligará a hacer que lo hagan fuera de California”, escribió la RIAA, American Assn. of Independent Music and the Music Artists Coalition en una carta abierta, sugiriendo que los músicos estaban siendo tratados “como ejecutivos de Uber y Lyft en lugar de sus conductores”.

El posible impacto en la producción de cine y televisión es menos claro. Los sindicatos de la industria del entretenimiento, incluidos el Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists y la International Alliance of Theatrical Stage Employees, Moving Picture Technicians, Artists and Allied Crafts, argumentan que la ley no tendrá un efecto significativo. Gran parte del trabajo de cine y televisión, al menos para los principales estudios y compañías de producción, está cubierto por acuerdos de negociación colectiva, con trabajadores clasificados como empleados remunerados.

Sin embargo, algunos abogados de entretenimiento dicen que la ley podría afectar producciones más pequeñas, incluidas aquellas en el creciente negocio de video digital, y las casas de posproducción que no se rigen por contratos sindicales y usan contratistas independientes.

“Algo como esto definitivamente tiene la propensión de afectar las películas de bajo presupuesto”, dijo Jordan Matthews, el litigante de negocios con sede en Los Ángeles de la firma Weinberg Gonser, quien anteriormente trabajó como financiero y productor de películas.

La Independent Film & Television Alliance, el grupo comercial que representa a las compañías productoras y financieras más pequeñas, declinó hacer comentarios.

Algunos abogados también sugieren que la ley podría aplastar a las llamadas corporaciones de préstamo, que muchos trabajadores de la industria del entretenimiento crearon para fines fiscales.

Funcionarios sindicales disputan ese análisis. En una carta de agosto a los miembros, SAG-AFTRA escribió que la ley “no tendría ningún impacto en el uso de préstamos de nuestros miembros” citando su “diligencia debida exhaustiva sobre el asunto con nuestro propio asesor interno y externo, y en cooperación con una amplia coalición de sindicatos de entretenimiento, prominentes contadores públicos de la industria, abogados de entretenimiento y personal legislativo”.

Pero eso es de poco consuelo para Parrelli, quien, como muchos artistas independientes, no es miembro de AFM. Ella y otros músicos visitaron el capitolio estatal para protestar contra la ley, dijo. Muchos de los que fueron, manifestó, también eran conductores de Uber y Lyft.

“Toda nuestra generación de milenios se basa en ser contratistas independientes”, dijo. “Sólo necesitamos una exención”.

Traducción

Cuando los legisladores finalizaron la AB 5, más de 5.000 traductores e intérpretes firmaron una carta abierta pidiendo a los legisladores que les permitieran seguir siendo contratistas independientes. “No somos los trabajadores de la ‘economía del concierto’, que la AB 5 está diseñada para proteger, sino profesionales altamente capacitados y calificados”, escribieron.

Pero el proyecto de ley no los eximió.

Hermida en su oficina ubicada en su casa en Dana Point. (Allen J. Schaben/Los Angeles Times)

Nacida en Cuba, Esther Hermida, de 59 años, tiene su propia pequeña corporación en Dana Point, GeoLingua Inc. Ella traduce para tribunales federales y estatales, firmas de abogados privadas, conferencias, ceremonias de premiación de Hollywood e incluso para el programa de televisión Judge Judy. “Ser empleado no me permitiría ser tan creativa”, dijo.

Hermida rechazó una oferta de trabajo para empleados con el Tribunal Superior de Los Ángeles, cuyos intérpretes están representados por la Federación de Intérpretes de California, una división del sindicato de Trabajadores de las Comunicaciones de América. “Trabajando a tiempo parcial para mí, puedo ganar $100.000 al año”, dijo, más de los $85.000 que pueden ganar los empleados a tiempo completo.

Además de sus propios trabajos, algunos de los cuales provienen de agencias más grandes, Hermida opera como una agencia, distribuyendo las tareas a algunos otros intérpretes y reduciendo sus honorarios. Según la AB 5, teme tener que tratarlos como empleados, pagando impuestos sobre la nómina y otros costos.

Michael Ferreira, presidente de la Federación de Intérpretes de California Local 39000 (CQ), un partidario de AB 5, dice que muchos intérpretes están mal clasificados como contratistas independientes para grandes empresas de traducción nacionales y no tienen control sobre sus salarios o condiciones de trabajo. Señala a SOS International, una compañía de Virginia contratada por el gobierno federal para proporcionar intérpretes en los tribunales de inmigración.

“Trabajan solos durante horas sin descansos, cuando las mejores prácticas requieren traducción en equipo, con cambios cada media hora”, dijo. “Después de 30 minutos, te vuelves exponencialmente menos preciso”.

Sosi, con sede en Virginia, no respondió a los mensajes.

Mientras tanto, Hermida no se rinde. “No voy a adaptar mi negocio a esta ley”, dijo. “Voy a luchar contra eso. Si tenemos que llevarlo a los tribunales, lo haremos”.

Para leer esta nota en inglés haga clic aquí