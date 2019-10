Una delicia de especias de calabaza que no le dará vergüenza amar

La idea de otro pan de calabaza le estimula o no le provoca nada. Si está en la última categoría, le imploro que le de una oportunidad a mi receta.

Debido a que me gusta la idea de las cosas con especias de calabaza pero no su ejecución, desarrollé este pan (en serio, además del pastel, es la única manera en que la mayoría de nosotros queremos comer calabaza) para que tenga todas las buenas cualidades del sabor, a pesar de los empalagosos cafés con leche y el novedoso Spam (no estoy bromeando). Tomo calabaza de verdad y la aso con aceite de oliva, sal y pimienta para darle un toque umami al puré.

Sabor Pan francés de calabaza y especias Sabor Pan francés de calabaza y especias Tiempo total: 24 minutos | Para 4 personas Ingredientes: 3 huevos3/4 de taza de crema espesa1/2 taza de puré de calabaza1/2 cucharadita de extracto de vainilla3 cucharadas de azúcar1 cucharadita de canela1/2 cucharadita de nuez moscada1/2 cucharadita de jengibre molido1/4 cucharadita de pimienta inglesa molida8 rebanadas de pan (de 1 pulgada de grosor), como pan de Jalá o brioche, algo rancio1/4 taza de mantequilla o grasa de tocino, más según sea necesarioAzúcar glas, según se deseeJarabe de maple, preferiblemente grado B, según se desee PASO 1 En un tazón mediano, bata los huevos.

Calabaza de azúcar y calabaza kabocha partidas, son las perfectas para hacer puré de calabaza para tartas y nuestros pasteles de pan con especias. Estilismo de utilería por Nidia Cueva. (Mariah Tauger / Los Angeles Times)

El pan recibe una corona de migas de pan salado (algo que aprendí hace años de una receta de los panaderos de Ovenly en Brooklyn), perfumada con las habituales especias; es el contraste ideal con el tierno pastel de pan. Las especias recién molidas hacen la diferencia, pero de nuevo, no estoy tratando de darle más impedimentos para hacer este pan, así que use especias pre molidas si es lo que tiene (pero por favor no use nuez moscada pre molida; el sabor es acre y amargo).

Es un pan ligeramente dulce y salado, en casa con mantequilla untada por un lado con un chorrito de miel o con algo de ricotta y un poco de tomillo picado. La mejor parte: Es el tipo de delicia de café con leche de especias de calabaza donde estas acentúan el sabor de la calabaza, no la opacan.

La calabaza asada hace el pastel de pan perfecto, cubierto con migas de pan con especias para un sabor otoñal y crujiente. Estilismo de utilería por Nidia Cueva.

(Mariah Tauger / Los Angeles Times)

Pan de calabaza asada con migas de pan salado y especiado

Tiempo total de preparación: 1 hora y 15 minutos. Rinde 2 panes.

¿Por qué una cantidad tan extraña de puré de calabaza? Porque es la misma cantidad que una lata de puré de calabaza, y si insiste en usarla enlatada, quiero que pueda cambiarla por la versión casera aquí. En ese mismo sentido, puede reemplazar todas las especias utilizadas en las migas de pan aquí por 1 ½ cucharadas de especias premezcladas de pastel de calabaza si no tiene todas las necesarias. ¿No quiere meterse con las migas de pan? Omítalas y el aceite de oliva, y añada las especias directamente a la masa batiéndolas con la harina en el Paso 3. Debido a que este es un pan en el que quiero que el sabor de la calabaza brille a través de los otros sabores, opto por usar aceite vegetal de sabor neutro en el pastel, ya que el aceite de oliva lo opacaría (y ya hay suficiente sabor de fondo en el puré de calabaza y en las migas de pan). Por último, este pan tiene una cubierta plana a propósito. Los panes de cúpula alta son hermosos, pero para conseguirlos, la textura siempre sufre para mí. Prefiero estos panes de superficie plana, que tienen una miga muy tierna y húmeda más parecida al pastel que al pan.

Sabor Pan de calabaza con canela y nuez moscada Sabor Pan de calabaza con canela y nuez moscada Tiempo total de preparación: 1 1/2 horas | Para 12 personas 1 1/2 tazas de harina para todo uso1 1/2 tazas de harina de trigo integral1 cucharadita de bicarbonato de sodio1/4 cucharadita de nuez moscada molida2 cucharaditas de canela molida1 taza de aceite2 huevos1 taza de azúcar morena1 taza de azúcar granulada1 cucharada de extracto de vainilla3 tazas de calabacín rallado, escurrido1 taza de nueces picadasAzúcar en polvo, para espolvorear, opcional PASO 1 Caliente el horno a 350 grados.

· 1 cucharada de aceite de oliva de uso diario y más para engrasar los moldes

· 2 tazas de harina para todo uso, y más para espolvorear los moldes

· ½ taza de panko o migas de pan

· 2 cucharaditas de canela molida

· 1 cucharadita de nuez moscada molida

· 1 cucharadita de jengibre molido

· ½ cucharadita de pimienta inglesa molida

· ½ cucharadita de clavo molido

· 1 ¾ cucharaditas de sal kosher

· 1 ½ cucharaditas de bicarbonato de sodio

· 2 tazas de azúcar granulada

· 1 taza de aceite vegetal (ver nota)

· ⅔ taza de suero de leche

· 2 cucharaditas de extracto de vainilla

· 3 huevos grandes

· 1 ¾ tazas de puré de Calabaza asada (ver receta abajo) o una lata de 15 onzas de puré de calabaza

· Sal marina escamosa (opcional)

PASO 1

Caliente el horno a 350 grados. Engrase dos moldes para pan de 9 por 5 por 3 pulgadas con un poco de aceite de oliva y espolvoree con harina, eliminando cualquier exceso.

PASO 2

Prepare las migas de pan: Caliente el aceite de oliva en una sartén pequeña a fuego medio. Agregue las migas de pan y cocine, revolviendo a menudo, hasta que estén ligeramente tostadas, de 1 a 1 ½ minutos. Retire del fuego y agregue la canela, nuez moscada, jengibre, pimienta inglesa, clavo de olor y ¾ cucharadita de sal.

PASO 3

En un tazón grande, bata la harina, el bicarbonato de soda y la cucharadita de sal restante. En otro recipiente, bata el azúcar, el aceite vegetal, el suero de leche, la vainilla y los huevos hasta que estén suaves. Agregue la calabaza. Vierta los ingredientes húmedos sobre los ingredientes secos y revuelva hasta que se mezclen.

PASO 4

Divida la masa entre los moldes preparados y espolvoree cada uno con la mitad de las migas de pan con especias; si lo desea, espolvoree cada uno con una pizca de sal escamosa. Hornee los panes uno al lado del otro hasta que estén dorados y un palillo de dientes insertado en el centro de cada pan salga limpio, de 55 a 60 minutos.

PASO 5

Transfiera los moldes a rejillas y deje que se enfríen por completo. Desmoldar y rebanar o envolver en plástico y almacenar a temperatura ambiente hasta por 1 semana.

Calabaza asada

Tiempo total de preparación: 2 horas. Rinde alrededor de 4 tazas.

· 1 calabaza de azúcar o calabaza kabocha entera (3 ½ a 4 libras)

· 2 cucharadas de aceite de oliva de uso diario

· Sal kosher y pimienta negra recién molida

PASO 1

Caliente el horno a 350 grados. Forre una bandeja con borde para hornear con papel de aluminio.

PASO 2

Divida la calabaza desde el tallo hasta el extremo de la flor. Saque y deseche todas las semillas y cuerdas fibrosas. Coloque las mitades cortadas hacia arriba sobre la bandeja de hornear y rocíe con el aceite de oliva, frotando con los dedos por toda la carne expuesta. Sazone la calabaza abundantemente con sal y pimienta. Hornee hasta que la calabaza esté muy tierna y ligeramente caramelizada en los bordes, aproximadamente 2 horas.

PASO 3

Retire la bandeja del horno y deje enfriar la calabaza. Mientras aún esté ligeramente caliente, retire la carne de la calabaza de las cáscaras y macháquela o colóquela en un procesador de alimentos. Úsela inmediatamente o guárdela en un recipiente hermético en el refrigerador hasta por 3 días o en el congelador hasta por 2 meses; descongélela antes de usarla.

