El mundo se desplaza constantemente hacia una catástrofe climática. Para muchos de nosotros, eso ha sido claro durante algunos años o tal vez una década o incluso algunas décadas.

Pero otros han sabido por mucho más tiempo que un ajuste de cuentas vendría. Un científico sueco calculó por primera vez en 1896 que agregar dióxido de carbono a la atmósfera podría conducir a temperaturas globales más cálidas. En la década de 1930, los científicos estaban midiendo el aumento y, a fines de la década de 1960, habían documentado el impacto del derretimiento del hielo en la Antártida. Para 1977, Exxon-Mobil había reconocido su propio papel en el calentamiento del océano, el derretimiento del hielo polar y el aumento del nivel del mar.

Por razones obvias, Exxon-Mobil lanzó una campaña masiva de desinformación pública para enturbiar la ciencia y minimizar el peligro. Pero en retrospectiva, no debería haberse molestado. Porque incluso después de que los hechos se volvieron indiscutiblemente claros, el mundo hizo sorprendentemente poco para protegerse. En los primeros 17 años después de que el protocolo de Kyoto comprometió a sus signatarios a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones globales continuaron aumentando. Décadas de ignorancia estudiada, cobardía política, negación cínica y vacilaciones irresponsables han permitido que el problema se vuelva más profundo y mucho más difícil de resolver.

Pero hoy, estamos en un punto de inflexión importante. El clima cambiante ya no es una amenaza abstracta que acecha en nuestro futuro lejano, sino que está sobre nosotros. Lo sentimos, lo vemos en nuestras sequías más largas y profundas y nuestros huracanes más brutales e incendios forestales furiosos e hiperdestructivos. Y con eso viene una nueva urgencia y una nueva oportunidad para actuar.

El cambio climático ahora es simplemente imposible de ignorar. La temperatura alcanzó un récord de 90 grados en Anchorage este verano y 108 grados sin precedentes en París. Podemos ver los glaciares derritiéndose y colapsándose en la web; las pérdidas de hielo en la Antártida se han triplicado desde 2012, por lo que los niveles del mar están aumentando más rápido hoy que en cualquier otro momento del último cuarto de siglo. Los patrones de migración humana ya están cambiando en África y América Latina a medida que los fenómenos climáticos extremos alteran los patrones de cultivo, dañan las cosechas y obligan a los agricultores a abandonar sus tierras, enviando refugiados climáticos a Europa y Estados Unidos.

A menudo es difícil atribuir eventos específicos al cambio climático, pero, claramente, están sucediendo cosas extrañas. En India, ciudades enteras se están quedando sin agua, gracias, dicen los científicos, a una combinación peligrosa de mala gestión y cambio climático. En Siria, muchos científicos creen que la guerra civil que mató a cientos de miles de personas y desplazó a más de 11 millones fue provocada, al menos en parte, por la sequía y el calentamiento relacionados con el clima. Más cerca de casa, recientemente se han encontrado dos especies de mosquitos invasores no nativos que tienen el potencial de transmitir virus, como el dengue, el zika y la fiebre amarilla, en varias ciudades de California.



Según la NASA, 18 de los 19 años más cálidos jamás registrados han ocurrido desde 2000. Los últimos cinco años han sido los más calurosos desde que comenzó el mantenimiento de registros en 1880. En Julio se estableció un récord histórico.

Aquí hay otra razón por la que estamos en un punto de inflexión (al menos en Estados Unidos): se acerca una elección.

Durante tres años, los estadounidenses han estado viviendo bajo el gobierno deliberadamente ciego, anti-científico y de mimos comerciales del presidente Trump, quien ha elegido obstinadamente la negación del clima sobre la racionalidad. Ahora tenemos la oportunidad de rechazar rotundamente sus políticas votándolo fuera del cargo, junto con los republicanos del Congreso que lo habilitan. Hay muchas razones para luchar por la derrota del ahora mandatario en noviembre de 2020, pero sus políticas climáticas profundamente irresponsables, incluida la decisión de sacar a Estados Unidos del acuerdo climático de París, revertir los límites de emisiones de Barack Obama en las plantas a carbón, rescindir las reglas que rigen el metano emisiones y relajar las normas nacionales de emisión de combustible: se encuentran entre las más fuertes.

Es tarde, terriblemente tarde, para la acción, pero con algo de suerte, tal vez no sea demasiado tarde para evitar algunos de los peores impactos del cambio climático. Según el Centro de Investigación Pew, en las naciones de todo el mundo, las personas finalmente reconocen el cambio climático como una amenaza principal o muy grave. En EE.UU, incluso los votantes republicanos, y especialmente los más jóvenes, se están dando cuenta de las realidades y los peligros de un planeta en calentamiento.

Cada vez menos personas dudan de la abrumadora evidencia científica: al quemar combustibles fósiles para obtener energía, los humanos han agregado tanto carbono (y otros gases de efecto invernadero) a la atmósfera que estamos cambiando la naturaleza misma, poniendo en peligro la delicada interdependencia entre especies y poniendo nuestra supervivencia en riesgo. Los científicos dicen con certeza que debemos transformar radicalmente la forma en que fabricamos y usamos la energía dentro de una década si queremos tener alguna posibilidad de mitigar el daño.

Pero averiguar qué debe hacerse en esta etapa tardía es complicado. Hay una amplia gama de fuentes de emisiones y muchas formas de abordarlas, que van desde los micro pasos que pueden hacer las personas: ¿tiene que hacer ese viaje en automóvil? o ¿ese vuelo de aerolínea? - a las macropolíticas mucho más importantes que deben ser adoptadas por las naciones.

A nivel mundial, el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la actualidad provienen de la quema de combustibles fósiles para generar calor y electricidad, principalmente para edificios residenciales y comerciales; otro 23% es el resultado de la quema de combustible para usos industriales y el 14% proviene del transporte.

Toda esa quema de combustibles de carbono debe terminar; sin embargo, a menos que las políticas y la política cambien drásticamente, no terminará. Incluso en este momento de mayor claridad, dos tercios de los nuevos vehículos de pasajeros comprados en EE.UU el año pasado eran camionetas y SUV que consumían gasolina. Esos SUV estarán en el camino un promedio de ocho años, y las camionetas por más de 13 años, ya que el tiempo para abordar el problema climático se escapa. La culpa de esto recae no sólo en los consumidores, sino también en los fabricantes y el gobierno, que ha hecho muy poco para desincentivar la conducción de automóviles a gasolina.

En los años transcurridos desde Kioto, el mundo ha emprendido importantes esfuerzos para reducir el consumo de energía, reducir la quema de carbón (el más sucio de los combustibles fósiles) y recurrir a fuentes de energía renovables, aunque las emisiones totales han aumentado. Hoy en día hay 7.700 millones de personas en el planeta, el doble que hace 50 años, y más personas significa más demanda de energía, especialmente en países de rápido crecimiento como India y China. El año pasado se produjo una aceleración global de las emisiones, ya que los niveles totales de carbono en la atmósfera alcanzaron 414.8 partes por millón en mayo, la más alta registrada en 3 millones de años. Mientras la sociedad humana se vuelve más rica, al parecer, más envenenamos al mundo.

En este punto, la misión ya no es evitar o revertir el cambio climático, sino mitigar sus peores efectos (al continuar reduciendo las emisiones y ralentizar el calentamiento) y adaptarse a otros. La adaptación podría significar retirarse de los desarrollos costeros a medida que los mares se elevan o elevar carreteras e instalar bombas de inundación (como ya lo está haciendo la ciudad de Miami), o crear sumideros de carbono para eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera, todo mientras se intenta reducir las emisiones. .

Nada de esto es barato o fácil, pero tampoco lo es la alternativa. 2017 se ubica como el año más costoso para eventos climáticos severos y desastres climáticos en todo el mundo; En Estados Unidos hubo más de $300 mil millones en daños acumulados, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Obviamente, el costo de lidiar con las zonas costeras inundadas, donde viven hasta 650 millones de personas, o el 8% de la población mundial, será extraordinariamente alto. Y ese es sólo uno de los peligros en el horizonte. Podemos esperar que la gente sea desplazada por la sequía, las inundaciones de los ríos, los huracanes y los tifones. Partes del mundo pueden esperar más escasez de alimentos, lo que algunos expertos creen que conducirá a su vez a la inestabilidad política, los disturbios civiles y la migración masiva. El ejército de Estados Unidos se refiere correctamente al cambio climático como un “multiplicador de amenazas”.

Combatir el aumento de la temperatura y el nivel del mar será difícil. Nuestra democracia no alienta a los políticos a adoptar posturas audaces; nuestro sistema económico no anima a las empresas a sacrificar ganancias por el bien común. Y nosotros, los humanos, no estamos dispuestos a vivir de manera diferente ni a hacer sacrificios. Pero debemos dejar de perder el tiempo y seguir adelante para protegernos a nosotros mismos y a nuestro planeta.

Esta es la Parte 1 de una serie de tres partes sobre el cambio climático.

