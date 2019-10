EDITORIAL: La mejor arma de Trump contra el juicio político puede ser su habilidad para cambiar el tema

El presidente Trump no es el orador más pulido que ha ocupado la Oficina Oval, pero es inigualable en lo que respecta al ‘jujitsu’ retórico.

Su manejo de la investigación de destitución lanzada por los demócratas de la Cámara es solo el último ejemplo de Trump tratando de convertir sus fallas en fortalezas, y las acusaciones de sus críticos en un arma para usar contra ellos.

Es una versión de alto octanaje del whataboutism (responder a una crítica con una crítica), que cambia perpetuamente el enfoque del público de los actos cuestionables de Trump hacia las fallas de sus oponentes (reales o imaginarias).

La investigación de la Cámara de Representantes fue provocada por una denuncia de que Trump había presionado al nuevo líder de Ucrania para que investigara al ex vicepresidente Joe Biden y a su hijo, Hunter, quien tenía un lucrativo puesto en el directorio de una compañía de energía ucraniana.

La noche del jueves, la Cámara publicó mensajes de texto de diplomáticos estadounidenses en los que se les ordenaba decir a los funcionarios ucranianos que Trump le daría al presidente Volodymyr Zelensky la ayuda militar y la audiencia presidencial que buscaba solo si se investigaba a los Biden.

La Administración Trump inicialmente retuvo la queja del denunciante de los legisladores, solo para que fuera revelada por el inspector general de la comunidad de inteligencia.

Intentar armar a un aliado extranjero dependiente de la ayuda de Estados Unidos para ayudar a su campaña de reelección, y luego ocultar una queja sobre el acto del Congreso, apesta a abuso de poder.

Fiel a la forma, Trump no ha negado haberle pedido a Zelensky que investigue al hijo de Biden. En declaraciones a los periodistas el jueves, incluso presentó la misma solicitud al gobierno chino, con quien Estados Unidos está encerrado en difíciles negociaciones para poner fin a una perjudicial guerra comercial.

El mensaje de Trump fue que el problema no es su comportamiento en el cargo, sino el de Joe Biden. El verdadero denunciante aquí no es un oficial de inteligencia no identificado; en la mente de Trump, es Trump.

Un golpe encuentra un contragolpe. Como lo expresó Trump en un tweet de noviembre de 2012, “Cuando alguien me ataca, siempre ataco de regreso... excepto que lo hago 100 veces más. ¡Esto no tiene nada que ver con una diatriba sino con una forma de vida!”.

Lo que distingue el estilo de Trump es su hábito de proyectar sus propios defectos y debilidades percibidas en sus críticos.

A veces toma una forma infantil, “Sé que lo eres, pero ¿quién soy yo?”. Un ejemplo es el del debate presidencial del 16 de octubre de 2016, cuando Hillary Clinton dijo que sería un títere para el presidente ruso Vladimir Putin, y Trump respondió: “No títere. Tú eres el títere”.

Otras veces es más sofisticado. Para tratar de contrarrestar la evidencia de que los rusos se entrometieron en la campaña de 2016 en nombre de Trump, el presidente y sus secuaces han impulsado la teoría de que la investigación del fiscal especial Robert S. Mueller III y la investigación de contrainteligencia del FBI que la precedieron fueron fruto de la colusión entre los demócratas, la campaña de Clinton y los operativos rusos.

Alternativamente, han argumentado que los ucranianos aliados con los demócratas plantaron la evidencia que implica a los rusos en el robo de correos electrónicos de las computadoras del Comité Nacional Demócrata.

Como cualquier buen teórico de la conspiración, Trump vincula sus acusaciones con pepitas de verdad, sobre el llamado expediente de Steele, por ejemplo, o Hunter Biden.

Pero en capas sobre esas pepitas hay una gran ayuda de fantasía y especulación que son demostrablemente falsas. El expediente de Steele no desencadenó la investigación del FBI sobre la interferencia rusa.

El miembro del Comité Nacional Democrático asesinado, Seth Rich, no fue la fuente que suministró los correos electrónicos del comité a WikiLeaks. El servidor del DNC no está siendo almacenado en Ucrania por un millonario ucraniano.

El derrocamiento de un fiscal ucraniano buscado por Joe Biden (y numerosos líderes europeos) no interrumpió una investigación de corrupción sobre la compañía de su hijo, un punto que una auditoría del nuevo fiscal superior de Ucrania debería dejar en claro.

El desafío para el público es distinguir entre preguntas legítimas y cortinas de humo, o mentiras rotundas.

Asegurarse de que el FBI siguió los procedimientos adecuados al lanzar la investigación de intromisión de Rusia y vigilar algunas figuras involucradas en la campaña de Trump cae en la categoría legítima.

Ese tema está siendo investigado tanto por el inspector general del Departamento de Justicia como por el fiscal de EEUU, John Durham, en Connecticut, dos respetadas figuras no partidistas, aunque la independencia de la investigación de Durham se ha visto empañada por las intercesiones de Trump y William Barr, su fiscal general convertido en apologista,.

Por otro lado, la sugerencia de Trump de que el presidente está obligado a apoyarse en los aliados para que investiguen falsas afirmaciones de corrupción por parte de uno de sus principales rivales políticos es una cortina de humo descaradamente falsa lanzada para ocultar un aparente abuso de poder.

Entonces, argumenta que no hay nada de malo en que él le pida un “favor” a un aliado que necesita desesperadamente la ayuda militar que Trump acababa de poner en espera.

Esto es engaño disfrazado como virtud. Los votantes no deben dejarse arrojar por él.

