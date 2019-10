A medida que se acercan las elecciones de 2020, Estados Unidos está profundamente polarizado, sacudido por actos de violencia aleatoria y no tan aleatoria, con salarios que aumentan lentamente, la desigualdad de ingresos continúa aumentando y el sueño americano se siente cada vez más lejano para demasiadas personas. A pesar del bajo desempleo y un mercado bursátil burbujeante, los votantes sienten una profunda ansiedad por el futuro y una ira oscura en el sistema político.

Faltando sólo un año para el día de las elecciones, las alianzas globales se están desvaneciendo a medida que Estados Unidos mira hacia adentro. Las guerras culturales se desatan dentro y fuera del campus. Por cuarta vez en la historia de EE.UU, la Cámara de Representantes está investigando a un presidente del país con miras a la destitución. Los inmigrantes están siendo demonizados y detenidos; la falta de vivienda está alcanzando niveles de crisis en las grandes ciudades; y legisladores entusiastas y egoístas han paralizado al Congreso, incapaz de actuar eficazmente sobre estos y otros asuntos de política, incluida la terriblemente urgente cuestión del cambio climático, que amenaza nuestra propia existencia.

Moviéndose por encima de este paisaje caótico, fomentando, provocando, acicalando, arrojando, tuiteando, bramando e intimidando, se encuentra el presidente Donald Trump, el peor y más peligroso presidente de la historia moderna.

Todas las elecciones presidenciales tienen una consecuencia única, pero se puede argumentar que la próxima es la más importante de nuestras vidas. Ha llegado el momento de deshacer el gran error de 2016 y expulsar a Trump de la oficina en las urnas. Es hora de sacar a nuestro país del abismo iliberal en el que se está hundiendo y ponerlo en el camino hacia la razón, la equidad, la empatía y el compromiso constructivo con el mundo.

El incipiente proceso de exoneración, por importante que pueda llegar a ser, es, según la mayoría de las estimaciones actuales, poco probable que conduzca a la destitución de Trump por parte del Senado estadounidense controlado por los republicanos. Y, en cualquier caso, la destitución no es la forma preferida de derrocar a un presidente en una democracia. Los votantes deben mantener sus ojos en el premio: derrotar a Trump estado por estado, tema por tema, voto por voto en noviembre del próximo año.

Pero detenerlo no será tan fácil como el sentido común dice que debería ser. El país está profundamente dividido: hace más de cuatro años, más de 60 millones de estadounidenses eligieron conscientemente a este presidente sobre su oponente. Y muchos votantes permanecen fascinados, engañados, en nuestra opinión, por su estilo contundente, arrogante y exagerado. Puede estar mimando a dictadores, vendiendo el planeta a intereses petroleros, gasíferos y mineros, provocando cínicamente resentimiento racial y animosidad hacia los inmigrantes, y provocando una guerra comercial con una China en ascenso, pero su base sigue siendo constante y obstinadamente solidaria.

No necesitamos explicar aquí por qué Trump es temperamentalmente inadecuado para ser presidente: lo hemos dicho muchas veces, incluso en nuestra serie de 2017 “Nuestro presidente deshonesto”, y lo decimos nuevamente hoy en un artículo separado.

Baste decir que el país está en manos de un presidente para quien todo es transaccional, para quien cualquier cosa y cualquiera pueden ser comprados y vendidos. Mentiras, amenazas y promesas vacías son sus armas preferidas; los enemigos son burlados y menospreciados mientras que los tontos obedientes son recompensados. Ignorante e incómodo, impasible ante argumentos razonables, despectivo de las leyes e instituciones, Trump está esclavizado por los intereses especiales que usted esperaría, es educado en la universidad de Fox News, está en constante búsqueda de adulación y de una ventaja a corto plazo. Debe ser derrotado en noviembre de 2020.

En este momento, más de una docena de candidatos se disputan el derecho a enfrentarse a él, diciendo que tienen la estrategia, la carrera, el dinero, el mensaje y todas las demás habilidades y cualidades intangibles e inefables que se necesitan para convertirse en presidente.

Algunos cuentan con décadas de experiencia; otros son nuevos en el escenario nacional. Varios pueden ser bienes dañados o pasado su momento; otros quizá son encantadores y simplistas, pero sin experiencia o sin preparación, eso es lo que el proceso principal está diseñado para aclarar. Hay un par de candidatos primarios republicanos de largo alcance, como el ex gobernador de Massachusetts William Weld, pero el verdadero desafío proviene de los demócratas, cuyo campo incluye un ex vicepresidente, un par de ex fiscales, un socialista democrático, algunos senadores estadounidenses, un hombre de negocios y el alcalde de una ciudad mediana. Entre los contendientes serios hay un número sin precedentes de candidatos negros y femeninas. (Prepárese para que le digan que no pueden ganar, pero tenga cuidado con lo que cree).

No hace falta decir que las divisiones más pronunciadas en el país son entre izquierda y derecha, entre liberales y conservadores. Pero también han surgido grandes diferencias entre los demócratas, que ahora están involucrados en una acalorada batalla por el alma y la dirección de su partido. ¿Necesita el país una reforma drástica o simplemente algunas enmiendas y un regreso a los años de Obama? ¿Deberíamos abolir ICE? ¿Socializar la asistencia sanitaria? ¿Ofrece universidad gratuita y un ingreso garantizado y la cancelación de todas las deudas de salud? ¿O son estas promesas poco realistas, innecesarias, fuera de la corriente principal y es probable que a un candidato le hagan perder más votos de los que ganan?

Este debate entre los progresistas y los moderados es importante; por supuesto, vamos a tenerlo. Pero en dos cuestiones, esperamos que los candidatos estén de acuerdo: primero, que la principal prioridad es derrotar al titular, que es demasiado irresponsable para que se le permita otro mandato; y segundo, que su derrota es sólo un primer paso. Incluso antes de que Trump fuera elegido, el país estaba dividido y el antiguo sistema no funcionaba. La parálisis política ya había aumentado mucho antes de noviembre de 2016, simbolizada por repetidos cierres del gobierno, batallas encolerizadas y contundentes de nominación de la Corte Suprema, la desaparición gradual de demócratas y republicanos moderados, el declive del bipartidismo y el aumento de la incivilidad y el rechazo. Algo tiene que cambiar. Cualquiera que no esté convencido de eso debería recordar el nombre de Merrick Garland.

Este es el primer artículo de una serie del consejo editorial de Los Angeles Times que aborda varios aspectos de la carrera por venir. Este no es nuestro respaldo, que se escribirá más adelante en la campaña. En esta serie buscaremos responder algunas preguntas básicas: ¿Cuál es nuestro informe contra el presidente Trump y por qué es tan importante que sea derrotado? ¿Cómo deberían pensar los votantes sobre la difícil cuestión de la “elegibilidad”: si votar por el candidato que más les atraiga o votar de forma más estratégica por el que tiene más posibilidades de ganar? Comenzaremos a analizar algunos de los problemas de política que surgen en la carrera, examinaremos la batalla entre progresistas y moderados, y consideraremos la importancia de la raza y el racismo en las elecciones. Para los californianos en particular, cuyas políticas son especialmente odiadas por este presidente y que tan a menudo han sentido la peor parte de su desdén, esta elección es sumamente importante.

Ahora no es momento de mirar desde la barrera. Los votantes deben comprometerse, conocer los problemas, elegir lados, hablar. Retirar a Donald Trump de su cargo en noviembre de 2020 es absolutamente esencial, y sin embargo, de ninguna manera es algo seguro. Así que no lo deje pasar. Únase y haga que América vuelva a ser América.

