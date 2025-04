California tiene una oportunidad de oro para financiar la agricultura climáticamente inteligente

(Mark J. Terrill / Associated Press)

Tras los devastadores incendios forestales de Los Ángeles en enero, y ante la ralentización de la acción federal contra el cambio climático, los californianos reconocen que nuestro estado debe liderar las soluciones climáticas. De hecho, uno de los puntos fuertes de las elecciones de noviembre de 2024 —que, por lo demás, no fueron favorables para la acción climática— fue la aprobación por parte de California de un bono climático de 10 000 millones de dólares.

Sin embargo, aún estamos desaprovechando importantes oportunidades para reducir simultáneamente las emisiones y mejorar la resiliencia climática mediante una mayor inversión en prácticas agrícolas climáticamente inteligentes en las granjas y ranchos de nuestro estado.

Hace una década, California lideró a la nación al crear un conjunto de programas estatales que ayudan a los agricultores a adoptar métodos respetuosos con el medio ambiente, muchos de los cuales también mejoran la resiliencia de las explotaciones agrícolas ante condiciones climáticas extremas. Estos métodos incluyen estrategias como la plantación de plantas perennes en los límites del campo o el uso de cultivos de cobertura fuera de temporada, que aumentan el carbono del suelo y mejoran la capacidad de los agricultores para capturar y almacenar la humedad invernal para las cada vez más largas temporadas secas.

Los agricultores, en última instancia, obtienen beneficios económicos de muchas de estas prácticas. Por ejemplo, los setos se amortizan con servicios de control de plagas y polinización después de siete a 16 años. Sin embargo, los programas estatales son esenciales para ayudar a los agricultores a cubrir los costos iniciales mientras esperan el retorno de la inversión a largo plazo.

El problema, sin embargo, es que la legislatura de California no ha financiado estos programas de forma adecuada ni constante. En los últimos ciclos de subvenciones, la demanda de estos incentivos por parte de los agricultores ha superado la financiación disponible entre dos y tres veces.

No financiar adecuadamente los programas de agricultura climáticamente inteligente es una gran oportunidad perdida. Estos son algunos de los programas climáticos más rentables del estado: De los 90 programas climáticos del estado financiados con los ingresos del programa de topes y comercio de emisiones a través del Fondo de Reducción de Gases de Efecto Invernadero, los cuatro principales se encuentran entre los veinte mejores en términos de rentabilidad. Tan solo uno de estos programas, el Programa de Conservación de Tierras Agrícolas Sostenibles, es responsable del 15 % de la reducción total de emisiones lograda con los ingresos del programa de topes y comercio de emisiones del estado, a pesar de que este programa solo recibe el 2 % de la financiación total.

Estos programas también benefician a los californianos de innumerables maneras que van más allá de sus beneficios climáticos: las mejoras realizadas con el apoyo de estos programas ahorran a los agricultores miles de dólares al año en energía, agua, fertilizantes y pesticidas. En consecuencia, también reducen el polvo, los pesticidas, los nitratos y otras fuentes de contaminación que afectan a los trabajadores agrícolas y las comunidades rurales. Un análisis reciente de Cal Poly reveló que el 71 % de los agricultores que recibieron subvenciones a través de estos programas planeaban seguir utilizando las prácticas climáticamente inteligentes que se les financiaron, incluso después de que finalizara su período de incentivos.

California también debe invertir en soluciones climáticas en otros sectores, como la energía, el transporte y la construcción. Sin embargo, la agricultura no cuenta con la financiación necesaria en relación con su impacto. Si bien la agricultura representa el 8 % de las emisiones de California y tiene el potencial no solo de mitigar las emisiones, sino también de secuestrar carbono, hasta la fecha solo ha recibido el 5 % de los fondos de topes y comercio de emisiones. Incluso esta cifra es un poco engañosa, ya que la mayor parte de esta financiación ha sido discrecional y no un apoyo estable con el que los agricultores puedan contar. En términos de ingresos de topes y comercio de emisiones asignados continuamente (el apoyo a largo plazo que los agricultores necesitan para elaborar planes a largo plazo), la agricultura solo ha recibido el 2 %.

Afortunadamente, la legislatura tiene este año una oportunidad única en la década para reasignar los fondos estatales para el clima, posiblemente nuestra última oportunidad de acertar con esta fórmula antes de que se afiancen los peores impactos del cambio climático. Insto a la legislatura a que destine el 15% del Fondo Estatal para la Reducción de Gases de Efecto Invernadero, de forma continua, a financiar programas de agricultura climáticamente inteligente. Los agricultores y ganaderos de nuestro estado están listos para liderar la acción climática. Apoyémoslos.

Liz Carlisle es miembro de Voces Públicas del Proyecto OpEd y profesora asociada de Estudios Ambientales en la Universidad de California en Santa Bárbara. Es autora de tres libros sobre agricultura regenerativa y orgánica: “Lentil Underground”, “Grain by Grain (with Bob Quinn)” y “Healing Grounds”.

