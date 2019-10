Los rivales en el debate democrático ven a Warren como la que lleva la delantera

Bienvenida a la cima, Elizabeth Warren.

Ese fue un mensaje central del debate presidencial demócrata el martes, cuando los rivales de la senadora de Massachusetts la acribillaron con preguntas hostiles y desafíos contundentes a sus políticas sobre atención médica, impuestos y más.

El debate fue el primero que se llevó a cabo desde que Warren se puso al frente de muchas encuestas nacionales, desafiando el estado de Joe Biden como favorito, y ella provocó un ataque que no causó en rondas anteriores.

El centro de atención iluminó tanto sus fortalezas como sus vulnerabilidades: sus respuestas mostraron la destreza intelectual que la ayudó a impulsar su ascenso, pero también presentaron la ventaja ideológica y, a veces, un tono condescendiente que los críticos temen podría alienar a los votantes indecisos.

La senadora Amy Klobuchar de Minnesota, quien se enfrentó varias veces con Warren, la atacó desde el principio por parecer sugerir que a los demócratas que no están de acuerdo con sus ideas no les importa la clase media.

“Creo que simplemente porque tienes ideas diferentes no significa que [no] estés luchando por la gente común”, dijo Klobuchar, quien se unió a otros para decir que los ambiciosos planes de política de Warren no eran realistas. “La diferencia entre un plan y un sueño imposible es algo que realmente puedes hacer”.

El movimiento contra Warren se produjo en medio de una disputa que equivalió a una prueba de resistencia para los candidatos de primer nivel en una carrera que ha cambiado notablemente desde la última vez que se reunieron para un debate, a mediados de septiembre.

Para el senador Bernie Sanders, el debate fue una prueba de su resistencia luego de un ataque al corazón hace dos semanas; él aguantó con un desempeño sólido.

Para Joe Biden, fue una prueba de cómo estaba afrontando un aluvión de ataques del presidente Trump; rechazó la pregunta de un moderador, y sus rivales evitaron en gran medida ir tras el ex vicepresidente.

En cambio, si bien el debate contó con muchos ejemplos de candidatos atacándose entre sí, nadie sufrió tantos desafíos como Warren. También dibujó la deferencia que a menudo se percibe como favorita, ya que otros frecuentemente expresaron sus propios puntos en referencia a ella y sus ideas.

La naturaleza del debate atestigua cuánto ha mejorado la posición de Warren en los últimos meses. Biden se ha mantenido en la cima de la mayoría de las encuestas, pero su liderazgo ha disminuido notablemente y se ha desvanecido en algunos casos.

El apoyo a Warren ha aumentado constantemente, especialmente en los estados de votación anticipada de Iowa y New Hampshire, así como en California, que enviará con mucho la mayor delegación estatal a la convención de nominación demócrata el próximo verano.

Incluso sus rivales han admirado la organización y la disciplina de la campaña de Warren y su éxito en la recaudación de fondos a pesar de su negativa a cortejar a los grandes donantes con eventos de muchos dólares, un logro que comparte con Sanders.

Pero muchos demócratas, incluidos los votantes más moderados y los líderes del partido, siguen preocupados porque la agenda de Warren, incluidas políticas como la expansión de Medicare para cubrir a todos los estadounidenses, se inclina demasiado hacia la izquierda para ganar en una elección general.

Pete Buttigieg, el alcalde de South Bend, Indiana, que está tratando de posicionarse como más moderado en tono y política, lanzó un anuncio digital más temprano ese día desafiando a Sanders y Warren en “Medicare para todos”. En el debate, dijo que sus planes corren el riesgo de alienar a las personas que desean mantener sus planes privados de seguro de salud.

“No entiendo por qué cree que la única forma de brindar cobertura asequible a todos es eliminar los planes privados”, dijo.

También fue uno de varios rivales que criticaron a Warren por no ser más específica sobre cómo se pagaría Medicare para todos. Sanders ha reconocido que su versión del plan requeriría aumentos de impuestos, aunque dice que serían más que compensados ​​para las familias de clase media al eliminar las primas de seguros, deducibles y copagos.

Warren se ha negado a adoptar esa formulación, diciendo que su plan reduciría los costos para las familias trabajadoras, pero declinó ser más específica.

No se movió más en el debate, pero declaró: “No firmaré un proyecto de ley que no reduzca los costos para las familias de clase media”.

Biden la criticó por no ser más directa.

“No podemos ejecutar campañas vagas”, dijo. “Tenemos que nivelarnos con la gente”.

Warren ha impulsado su ascenso con sus propuestas de políticas detalladas y un estilo cálido y agradable que ha calmado algunas de las críticas que se le han dirigido en el pasado por ser pedante y dura.

Pero durante el debate, ella pudo haber revivido algunas de esas preocupaciones, como cuando se burló de sus compañeros demócratas por no apoyar su propuesta de impuesto sobre fortunas de más de $50 millones.

“Mi pregunta no es por qué Bernie y yo apoyamos un impuesto al patrimonio. Es por qué... ¿todos los demás en esta etapa piensan que es más importante proteger a los multimillonarios que invertir en toda una generación de estadounidenses?”, dijo.

“Entiendo que esto es difícil, pero creo que como demócratas vamos a tener éxito cuando soñamos en grande y peleamos mucho, no cuando soñamos en pequeño y renunciamos antes de comenzar”, dijo.

Klobuchar, que tuvo más éxito que en debates anteriores al afirmarse como una alternativa centrista, respondió:

“Quiero darle una verificación de la realidad aquí a Elizabeth, porque nadie en este escenario quiere proteger a los multimillonarios”, dijo Klobuchar. “Ni siquiera el multimillonario quiere proteger a los multimillonarios”, dijo, refiriéndose a Tom Steyer, un ex gerente multimillonario de fondos de cobertura, que se unió a la etapa de debate por primera vez. “Simplemente tenemos diferentes enfoques. Tu idea no es la única idea.

Un intercambio aún más tenso llegó tarde en el debate y enfrentó a los dos favoritos uno contra el otro después de que Biden afirmó que él era “el único en este escenario que había hecho algo realmente grande”, y marcó una lista de logros legislativos de su larga carrera en el Senado.

Warren respondió al desafío citando su trabajo para concebir y presionar a favor de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, que se promulgó durante la administración de Obama. Ella se erizó cuando Biden respondió al tratar de reclamar parte del crédito por ese logro, diciendo que como vicepresidente había presionado en el Senado para la medida.

“Fui a la sala y obtuve sus votos”, dijo.

Con una deliberación que parecía como si tuviera los dientes apretados, Warren respondió: “Estoy profundamente agradecida con el presidente Obama que luchó tan duro para asegurarse de que la agencia se convirtiera en ley”.

Biden intervino para alabar su trabajo. Ella respondió brevemente: “Gracias”.

