El informe de Mueller sigue siendo secreto, ¿qué cuestiones quisiéramos saber?

Debido a que Mueller no llegó a una conclusión sobre la obstrucción, Barr intervino y, junto con el vicesecretario de Justicia, Rod Rosenstein, decidió que las acciones del presidente no eran criminales. "La decisión del Fiscal Especial de describir los hechos de su investigación sobre la obstrucción sin llegar a ninguna conclusión legal deja que el Fiscal General determine si la conducta descrita en el informe constituye un delito", escribió. ¿Era esa la intención de Mueller? Algunos críticos sugirieron que el fiscal especial realmente quería dejar la decisión en manos del Congreso, pero Barr declaró que Mueller no expresó eso. Barr dijo que automáticamente dejaba el problema en sus manos: "Así es como funciona el Departamento de Justicia".