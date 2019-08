Los personajes invaden Las Vegas, desde Tim Burton hasta Hello Kitty

La trama suena familiar: Una gata, un vaquero y un artista entran en un bar. El giro, por supuesto, es que en Las Vegas, una gata puede tener su propia cafetería, un vaquero cantante puede dirigir el escenario central, y un director de cine de Hollywood puede transformar un cementerio de letreros de neón en una exposición de arte.

El 15 de octubre, el productor, director, escritor, animador y artista de cine Tim Burton estrena “Lost Vegas: Tim Burton @ the Neon Museum”, una exhibición deslumbrante de arte con dibujos animados que recorre el espacio de exposición Boneyard del Museo del Neón, la Galería Norte y el Parque Boneyard.

“Lost Vegas” será la primera exposición de arte estadounidense de Burton desde 2009, cuando montó una exhibición que atrajo a 810.500 visitantes al Museo de Arte Moderno de Nueva York e incluyó la pieza de utilería de la cabeza cortada de Sarah Jessica Parker de la película de Burton de 1996, “Mars Attacks!”, que incorporó generosamente el Museo de Neón.

Tim Burton está creando obras exclusivas para su exposición “Lost Vegas” en el Museo de Neón. (Tim Burton)

Anuncio

Los organizadores de la muestra prometen una exhibición aún más exagerada, permitiendo a Burton integrar los letreros y artefactos existentes en el museo con instalaciones a gran escala que ha creado específicamente para los espacios al aire libre del museo.

“Decir que nos sentimos halagados de que el Sr. Burton haya elegido nuestro museo para esta exposición sería quedarse corto”, dijo Rob McCoy, presidente y director ejecutivo del museo. “Pero si lo piensas, Tim es uno de los pocos artistas que puede igualar la gran imaginación de Las Vegas”.

Las entradas para el show, que cuestan 30 dólares, ya están a la venta. La exhibición estará abierta de 9 a.m. a 1 a.m. todos los días hasta el 15 de febrero.

Información: Museo de Neón

Anuncio

Las entradas también están a la venta para el lanzamiento de Atomic Saloon Show, una nueva mezcla de comedia, acróbatas, vodevil y burlesco (con un toque de “Blazing Saddles” y “Annie Get Your Gun”) del equipo que está detrás de “Absinthe” en el Caesars Palace y “Opium” en el Cosmopolitan.

El Atomic Saloon abre sus puertas el 8 de septiembre en el Venetian de Las Vegas.

(Mihaela Bodlovic / Atomic Saloon)

El espectáculo se estrena el 8 de septiembre en su propio teatro de dos pisos, repleto de múltiples bares de cócteles, cabinas y comedores privados, dentro del Grand Canal Shoppes en el Venetian. Atomic Saloon se traslada a Las Vegas después de concluir un mes de presentaciones esta semana en el Festival Fringe de Edimburgo en Escocia, donde recibió elogios del Scotsman y una crítica de cinco estrellas del Times de Londres.

Ambientado en una ficticia ciudad del Salvaje Oeste cerca de un sitio de pruebas atómicas, el espectáculo es tan grosero, desnudo y totalmente entretenido como cabría esperar de un elenco de personajes que incluye a un vaquero cantante, guitarrista y deslumbrado por las lentejuelas; una monja irreverente que realiza trucos profanos con pelotas de ping pong; y una propietaria que chasquea látigos y fuma cuando un hombre sexy pasa de largo. Comparten el escenario con trapecistas, acróbatas, bailarines de barra y, como se trata de Las Vegas, una pareja de primos campesinos sureños que también son hábiles bailarines irlandeses.

“Hemos contratado a algunos de los acróbatas más hermosos del mundo, y los estamos colocando en un espacio pequeño con sólo 250 asientos para que se sientan como si estuvieran en su regazo”, dijo el productor Ross Mollison. “Buscamos diversión y comedia, y luego creamos burlesque de una manera que la gente no ha visto antes. No se trata sólo de quitarse la ropa y moverse, aunque no somos para todos. La gente viene a Las Vegas para divertirse; conducen desde Los Ángeles porque Las Vegas es un escape. Es nuestra responsabilidad darles experiencias divertidas que no encontrarán en su ciudad natal”.

Las entradas para el Atomic Saloon Show comienzan en $68. Los horarios y fechas del show varían.

Información: Atomic Saloon Show

El Hello Kitty Café en Las Vegas. (Michael Hiller)

Anuncio

No piense ni por un minuto que Kitty White (también conocida como Hello Kitty) sirve bebidas alcohólicas en su nueva tienda permanente en el parque al aire libre frente al Park MGM. Después de todo, el personaje ficticio de dibujos animados japonés que vive fuera de Londres es una estudiante perpetua de tercer grado que no puede servir cócteles legalmente, y como se le representa sin boca, un mojito no le haría ningún bien de todos modos.

Usted, sin embargo, puede querer uno después de abrir su billetera para pagar por un surtido de sus pasteles, tés helados, cafés, donas y mercancía cara de Hello Kitty rosa y negra. La selección de dulces y mercancía en el café de Las Vegas, que está atestado dentro de un contenedor de envío transformado pintado de color rosa radiactivo, es más limitada que en los puntos de venta de Hello Kitty en Japón o en el café de su tienda en Irvine. Sin embargo, los fans rara vez parecen decepcionados por desembolsar $5 por una dona o té helado, $5.50 por una limonada o un café con leche, o $30 por una camiseta de Hello Kitty.

Los pasteles y mercancía son parte del encanto de Hello Kitty en Las Vegas.

(Michael Hiller)

Los adultos sin hijos pueden no entender su atractivo, pero la fila para llegar a la caja registradora el día de la inauguración duró cinco horas. La cola es ahora significativamente más corta (si es que hay alguna), pero la marca sigue siendo un gigante. Desde que se creó Hello Kitty en 1974, la firma ha generado más de 80.000 millones de dólares en ventas al por menor. ¿La única franquicia de dibujos animados que vende más? Pokémon.

Información: Hello Kitty Cafe

Si quiere leer este artículo en inglés, haga clic aquí