Consejos para el lavado y secretos de los lectores para mantener la ropa limpia mientras viajan

Demasiado tacaña para enviar mi ropa a la lavandería, demasiado presionada por el tiempo para sentarme en una lavandería comercial, me quejé de mis lamentables intentos para lavar la ropa a mano mientras estaba de viaje en la columna On the Spot del 1 de septiembre (“Dirty Little Secrets of Doing Hand Laundry on the Road” ), así que pregunté a los lectores por sus secretos sobre el éxito del lavado de ropa. Aquí están algunos de sus increíbles consejos.

— Catharine Hamm

El factor tiempo es importante

Sólo lavo la ropa a mano si me quedo más de un día en un hotel y luego lo hago sólo la primera noche para que tenga tiempo de secarse. Si deja el ventilador encendido en el baño y cierra la puerta del mismo, los extractores casi siempre secan la ropa durante la noche.

Si coloca su ropa que tiende a arrugarse entre capas de bolsas de tintorería, esencialmente no se arruga.

Catherine Luciano, Torrance

Deje que alguien más lo haga

Mi solución es encontrar un servicio de lavandería que cobre por peso. Lavan, secan y doblan la ropa, y cobran por libra o kilogramo. Muchos recogerán y dejarán la ropa en su hotel. Algunos usan casilleros en centros comerciales u otros lugares públicos para recoger y dejar la ropa.

Randall Gellens, San Diego

La tela es clave; también lo son una toallita y los tubos de papel toalla

Vístase con ropa hecha sólo de fibras artificiales, porque la Madre Naturaleza diseñó fibras naturales (algodón, lana, etc.) para retener la máxima humedad. La fibra artificial se seca más rápido, retiene menos suciedad y manchas, y permanece menos arrugada. Empaque una toalla oscura para limpiar la ropa oscura sin dejar pelusa obvia.

Doble los pantalones, shorts, etc., sobre tubos delgados de toallas de papel para reducir las arrugas. Funciona bien y ahorra espacio si los tubos están bastante aplastados. Se pueden doblar varios pares de pantalones en un sólo tubo.

Colin Forkner, Corona del Mar

::

Mi regla cardinal es nada de algodón. Eso significa nada de vaqueros ni camisetas de algodón. Sólo llevo artículos de secado rápido del tipo que absorben el sudor. No me parecen demasiado calientes para lugares húmedos.

Si me dirijo a un lugar así, llevo una falda ligera. Enrollo mi ropa y uso cubos de compresión. No he tenido muchos problemas con las arrugas.

Kathleen Battersby, Culver City

::

‎Estoy de acuerdo en que las prendas de punto son el mejor amigo del viajero con equipaje de mano, y los vaqueros con un poco de elasticidad no requieren lavado. En cuanto a las arrugas, durante años he utilizado una solución ecológica, fácil y gratuita: una pequeña botella rociadora vacía. Cuando desempaco, la lleno de agua, rocío la ropa arrugada, aliso las arrugas y estoy lista para salir.

Me pongo una prenda de punto después del aterrizaje para que mientras estoy fuera disfrutando de mi destino, mi ropa se seque y se desarrugue y esté lista para el resto del viaje.

Bonnie Voland, Los Ángeles

No lavar la ropa

Llévese toda la ropa interior, camisetas y vaqueros raídos (en lugar de artículos nuevos), y luego déjelos atrás. Nunca tiene que escuchar a su cónyuge quejarse, “¿Todavía llevas eso puesto?” Además, su maleta será más ligera de camino a casa. Si la maleta es vieja, déjela atrás y ahorre en gastos de equipaje al volver a casa con sólo un equipaje de mano.

Daniel Dobbs, Costa Mesa

No es hacer trampa si funciona

Cuando espero lavar la ropa a mano en mi viaje, llevo dos o tres ganchos de alambre para ropa con unas pinzas de colgar. Los ganchos son más manejables que un tendedero, en mi opinión, pero algunos hoteles sólo tienen perchas que no se pueden sacar del armario.

Otro secreto (aunque puede sonar como hacer trampa): Intento elegir Airbnbs que ofrecen una lavadora/secadora. E incluso si el acceso a la lavandería no está incluido entre los servicios, los anfitriones le permitirán usar una lavadora/secadora la mayor parte del tiempo si lo pide amablemente.

Junko Ogihara, Culver City

Lleve la ropa adecuada

Los consejos para lavar la ropa de viaje comienzan con la ropa diseñada para viajar. Ni siquiera piense en los vaqueros. La ropa de viaje buena no se arruga fácilmente, es más cómoda, se empaca más apretada y se seca mucho más rápido que la ropa normal. Las tiendas de ropa al aire libre ofrecen esta clase de vestimenta. Son caras, y se necesita un poco de búsqueda para encontrar ropa de viaje con estilo suficiente para un buen restaurante, pero valen la pena.

La ropa puede ser remojada durante la noche en el lavabo del hotel usando un tapón universal para fregadero (un trozo redondo y plano de goma que se coloca sobre el desagüe). Los cestos de basura de plástico para el baño también funcionan bien para remojar. También empaco un cepillo pequeño para fregar.

Prefiero el jabón de lavar duro porque se puede frotar directamente en las áreas más sucias y luego guardar en una jabonera de cierre hermético. Una barra de 7 onzas de jabón para lavar Pink Zote se puede encontrar en las tiendas de descuento de dólar (y en otros lugares). La barra puede ser cortada al tamaño necesario para la duración del viaje.

Mark Rhomberg, Pacific Palisades

Otra sugerencia de jabón

Uso jabón en barra Fels-Naptha para lavar la ropa todos los días. Lavo temprano por la mañana y, por la noche, la ropa debe estar seca o parcialmente seca.

Brenda Quon, Irvine

Un vaporizador para las arrugas

Un dispositivo práctico, especialmente en los barcos que no permiten planchas, es un vaporizador Travel Smart de Conair . Dispositivo simple. Llene con agua. Conéctelo. Cuando empiece a hervir, use el vapor para eliminar las arrugas de las camisas. Funciona de maravilla.

Mashey Bernstein, Santa Barbara

Una “lavadora” de bajo costo

He cambiado de lavar en el lavabo a usar bolsas Ziploc de 3 galones. Pesan casi nada y son mi “lavadora” improvisada. Utilizo un jabón líquido suave para lavar la ropa, agito un poco, dejo reposar un rato y luego enjuago de nuevo usando la bolsa. Hago esto en la ducha o en la tina para limitar las salpicaduras.

Lisamarie Gonzales-Burris, Long Beach

El colgado de ropa

Compre un gancho inflable, que ayuda a que su camisa que se está secando se mantenga en forma sin necesidad de plancharla. Tales ganchos se pliegan. Yo guardo el mio en una bolsa de plástico con cierre, junto con un poco de detergente para la ropa en otra bolsa pequeña o una barra chica y dura de jabón para la ropa.

Ron Wolotzky, Los Angeles

Mancha, nada de mancha

Empaque un frasco pequeño de talco, no polvo de baño. Los farmacéuticos generalmente lo tienen. Coloque un poco de talco en una mancha de grasa con una punta de algodón, déjelo reposar durante la noche y luego límpielo con una toalla. La mancha habrá desaparecido y no quedará ningún rastro. Siempre llevo un lápiz Tide to Go . Es ideal para quitar una mancha y funciona tanto en ropa de color como en ropa blanca. Pongo un pañuelo debajo de la mancha, froto un poco con el lápiz y la mancha desaparece. No deja rastro donde se elimina la mancha.

Barbara Nichols, Beverly Hills

Meterte a lavar la ropa

A menudo lavo la ropa mientras estoy en la ducha, con la ropa puesta. A esto le sigo con una ducha personal.

Esto funciona bien especialmente para mis cuatro pares de pantalones favoritos de Columbia Omni Shield . Son de nylon y tejido elástico, sin arrugas y cómodos durante todo el día.

Harriet Servis, Rolling Hills Estates

Ducha de presión

Hace años, leí “The Accidental Tourist”, un gran libro de Anne Tyler. En este libro, el protagonista lava su ropa de viaje en la ducha pisándola. Funciona.

Nos gusta la ropa de poliéster para viajar, porque lavada, enjuagada, escurrida, enrollada en una toalla y colgada, generalmente se seca muy bien durante la noche. Hacemos el ejercicio de lavado en la ducha todas las noches, usando pequeños paquetes de Woolite. Y esto nos permite viajar con un mínimo de ropa.

Dave Larson, Torrance

::

Trato de hacer las maletas para no tener que lavar la ropa mientras viajo, pero la ropa interior es otra cosa. Cuando me estoy quedando sin ropa interior, la lavo en la regadera cuando me estoy duchando, usando el jabón suministrado. Nada se moja y se pone jabonoso excepto mi ropa interior y yo.

Linda Vine, Laguna Woods

Más consejos sobre ropa

Abastecerse de la colección de ropa Chico’s Travelers Collection . Sin arrugas, mezclar y combinar, fácil de enjuagar o de limpiar.

Nancy Jones, Claremont

::

Un descubrimiento que hice hace cinco años es Nuu-Muu . Se trata de vestidos de inspiración “atlética” (algunos con bolsillos) que no sólo son ideales para el ejercicio, sino que también combinan perfectamente con pantalones cortos y/o leggins. La primavera pasada viajé a Italia, y hacía bastante frío. Mi leggins, suéter y chaqueta ligera Nuu-Muus, eran suficientes para mantenerme caliente. Los vestidos se lavan fácilmente y se secan durante la noche. Para un viaje de dos semanas, traje cinco de ellos y funcionaron muy bien.

Debbie Powers, Los Alamitos

::

Viajo a Europa cuatro veces al año y sólo uso ropa absorbente. Mi marca de ropa interior de los últimos 10 años ha sido ExOfficio . Puedo lavarla en la ducha con gel de ducha estándar, colgarla para secarla durante la noche y ponérmela por la mañana. Mis vaqueros son de Rohan de Gran Bretaña. También son absorbentes y se secan rápidamente. Me llevo un par de vaqueros para un viaje de tres o cuatro semanas. Todavía puedo remojarlos en el lavabo del baño, enjuagarlos y luego colgarlos para que se sequen. No les quedan arrugas. Mis pantalones cortos son de Peter Millar , Straight Down o johnnie-O y se secan rápidamente.

Robert Heller, Los Angeles

Un fan de este método

Un truco que he encontrado para lavar calcetines mientras viajo es lavarlos con jabón para manos o champú, enjuagarlos bien, escurrirlos en toallas para secarlos lo más posible, colgarlos sobre la barra calentadora de toallas o colgarlos con pinzas al ventilador de techo y encenderlo en alto (el ciclo de secado).

Linda Crain, Signal Hill

Esto te parará en seco

Cuando estuve en la India para un curso con la Organización Mundial de la Salud, quise lavar algunas prendas a manos, pero me encontré en un hotel que no tenía tapón en el lavabo del baño. Llamé al servicio de habitaciones para pedir un “tapón para el lavabo”. Un hombre de blanco, con una servilleta blanca sobre el brazo, llegó llevando una bandeja de plata.

¿Qué había en ella? Un enchufe eléctrico. Ninguna cantidad de explicaciones, señalamiento, probando palabras diferentes, me consiguió un tapón de lavabo.

Ahora siempre viajo con un tapón de goma para el lavabo, por si acaso. No ocupa gran espacio y su peso es insignificante.

Gisele Fontaine, Inglewood

Una arruga italiana

Eventualmente llegué a saber que todos los hoteles, pensiones o albergues italianos tienen una plancha (ferro da stiro) y un lugar para planchar la ropa. Y muchos lugares se compadecerán y lo harán por ti, si son sólo un par de prendas.

Guy Boccasile, San Dimas