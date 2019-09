Semana de la Moda en Nueva York: Los 4 momentos destacados que hicieron que importara

Lo que pasa por la pasarela durante la Semana de la Moda de Nueva York es sólo una parte de la historia. Dónde y cómo los diseñadores deciden presentar sus colecciones es una parte importante de la estrategia de marca y de marketing estacional de una firma. Ofrecer una actuación sorpresa (como hizo Michael Kors la temporada pasada cuando Barry Manilow cerró la pasarela) o presentar su colección en un lugar nunca antes visto (como hizo Christian Siriano, también la temporada pasada, cuando mostró su colección en el Top of the Rock, como en el piso 65 del Rockefeller Center) se ha convertido en algo más importante en la era de “publícalo por Instagram o no sucedió”. Aquí están varios de los lugares más novedosos, los momentos más animados y los espectáculos más notables que ayudaron a hacer de esta una de las Semanas de la Moda de Nueva York más memorables.

Janelle Monáe hace estremecer Ralph’s Club

Para presentar su colección de trajes de noche, el 7 de septiembre, Ralph Lauren transformó el antiguo edificio del Banco de Nueva York en 48 Wall St. en un “Ralph’s Club” de estilo Art Decó y no escatimó en detalles, desde el toldo de marca sobre la puerta principal hasta las cajas de cerillas en blanco y negro de RL colocadas en el bar. Sin embargo, fue la enérgica actuación musical después de la cena y tras el show lo que causó una impresión indeleble.

Janelle Monáe, quien vestía un conjunto inspirado en un esmoquin que combinaba una falda con una camisa de esmoquin sin mangas y sin espalda, comenzó con suficiente suavidad, cantando desde el escenario con el apoyo de una banda de 12 músicos. Pero a los pocos minutos ya había salido corriendo hacia el público, donde saltó enérgicamente sobre las mesas (incluyendo la que ocupaban Cate Blanchett y Henry Golding), salpicó champán y arrojó papas fritas al aire y luego se arrastró por el suelo de vuelta al escenario, donde pateó sus zapatos contra la multitud y movió los dedos de los pies en el aire, cantando durante todo ese tiempo.

Tommy X Zendaya “Live at the Apollo!”

Tommy Hilfiger y Zendaya caminan por la pasarela en el desfile Tommy X Zendaya otoño/ invierno 2019, afuera del Teatro Apolo en Harlem el 8 de septiembre. (Angela Weiss / AFP/Getty Images)

Tommy Hilfiger eligió el Teatro Apolo de Harlem (bueno, técnicamente el espacio detrás del histórico lugar) como el sitio para presentar la última colección colaborativa de la marca el 8 de septiembre con Zendaya, que incluía un Cadillac convertible (con la placa de vanidad del estado de Nueva York: THZ APOLLO) lleno de músicos y cantantes cantando desde una falsa grada de piedra marrón. No importa que las piezas de la colección con sabor a los años 70 (chaquetas de sastre, pantalones de piernas anchas y faldas de envoltura pesadas con estampados de reptiles, lunares y motivos de patas de gallo) ya habían sido reveladas en línea una docena de días antes, y lo transportaría en streaming en vivo por todo el mundo.

Pyer Moss rinde homenaje a la hermana Rosetta Tharpe

El director creativo Kerby Jean-Raymond eligió otra legendaria sala de conciertos, el Kings Theater en Flatbush, Brooklyn, vecindario donde creció, como el lugar para mostrar su colección más reciente el 8 de septiembre. Sin embargo, no fue el lugar el que hizo de este espectáculo uno de los puntos culminantes del calendario de la Semana de la Moda de Nueva York, sino más bien la inspiración: la pionera del rock’n’ roll temprano, la hermana Rosetta Tharpe, una mujer negra que, a pesar de influir en personas como Johnny Cash, Elvis Presley y Jerry Lee Lewis, no tiene casi ningún reconocimiento de nombre en la actualidad.

Con un coro como banda sonora, el fundador y diseñador de Pyer Moss, Kerby Jean-Raymond, presentó una colección de pasarela que rinde homenaje a la pionera del rock’n’ roll, la hermana Rosetta Tharpe. (Kevin Hagen / AP Photo)

Para ese fin, la música era un motivo recurrente en la ropa. Piense en monederos de cuero con forma de guitarra, ribetes que trazan el contorno sinuoso de los pianos a través de camisas de seda y trajes, y escenas de la vida de Tharpe creadas por el artista Richard Phillips. Lo que hizo que el espectáculo fuera aún más memorable fue la música que lo acompañó: canciones desde “Proud Mary” hasta “Money” de Cardi B, cantadas alegremente por el coro Pyer Moss Tabernacle Drip Choir Drenched in the Blood. Cuando las últimas pisadas se desvanecieron de la pasarela, estaba claro que Tharpe, y las importantes contribuciones que hizo a la cultura pop estadounidense, no serían olvidadas pronto.

Tom Ford se mete bajo tierra

Tom Ford cambió las cosas esta temporada presentando su colección primavera/verano 2020 el 9 de septiembre en la plataforma de una parada de metro en Nolita. (Frank Franklin II / Associated Press)

La decisión de un diseñador de montar un desfile de pasarela en un local urbano no es nada nuevo. Sin embargo, cuando se trata de Tom Ford, cuyas colecciones se ejercitan rutinariamente en un lujo más glamoroso, y ese lugar es el andén de una estación de metro en Nolita, se convierte en un momento destacado. El diseñador atribuyó una foto de 1965 de Andy Warhol y Edie Sedgwick posando en una alcantarilla como punto de partida inspirador para una colección primavera-verano 2020 decididamente relajada, así como el lugar subterráneo. La yuxtaposición de glamour y gravilla habría sido un espectáculo memorable, pero ver a celebridades como Russell Westbrook, Miley Cyrus y Ansel Elgort descender al espacio poco iluminado el 9 de septiembre para esperar a que el tren de la moda de Tom Ford saliera de la estación lo convirtió en uno de los momentos culminantes de la semana.

