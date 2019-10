Espejito, espejito, ¿puedo perder 10 libras este otoño?

Estoy en el sótano terminado de nuestra casa, a punto de hacer mi primer entrenamiento con un nuevo entrenador. Dios sabe que lo necesito: durante más de una década, he estado perdiendo mi batalla con el estado físico y, a los 57 años, he decidido finalmente ponerme seria y luchar. Mi plan es hacer ejercicio al menos cuatro veces por semana, tal vez cinco, y no encontrar excusas esta vez para capitular ante el sofá.

Vestida con pantalones capri Yogalicious y una camiseta de rendimiento de Calvin Klein (recién comprada por motivación), saludo a mi instructora, Rachel, lista para comenzar con un entrenamiento fácil que ella ha diseñado.

“Feliz domingo”, me dice, mientras me aseguro de que el espacio a nuestro alrededor esté despejado. “He preparado una clase de fuerza cardiovascular para nosotros”, dice, y agrega que necesitaré una banda elástica ligera y pesas. “Continúa y toma uno o dos juegos, más livianos y pesados ​​para que tengas la opción”. Extraigo la banda y los juegos de pesas de 3 y 5 libras de una canasta cercana y corro de regreso.

Minutos después, la sigo cada movimiento a través de una secuencia de sentadillas, ejercicios con los brazos y algunos movimientos de media tabla. Incluso se ha ajustado una rutina de saltos para acomodar mi pie derecho, todavía algo débil después de una lesión hace varios años.

“Acepta dónde estás ahora”, me dice, alentadoramente, mientras resoplo y resoplo. “Estás creando un cambio en tu cuerpo”. Al final del entrenamiento, estoy sudando profusamente pero me siento realmente llena de energía. Quiero abrazar a Rachel y agradecerle por hacer este domingo más sobre el ejercicio que sobre comer, pero no puedo.

Rachel es un holograma.

Entrenando con Julie, uno de las entrenadoras de Mirror. (Daniel Rivkin / For The Times)

Unos días antes, un hermoso estuche negro con una palabra, “ESPEJO”, escrito con letras mayúsculas en cursiva blanca en su tapa, llegó a mi puerta. Dentro había un monitor cardíaco, seis bandas de goma bellamente envueltas de diferentes longitudes y elasticidades, y una tarjeta que decía: “¡Hola! ¡Bienvenida a Mirror! Gracias por ser uno de los primeros miembros de esta creciente revolución del fitness. Construimos Mirror porque estábamos cansados ​​de luchar contra nuestras “vidas reales” y por nuestros objetivos de condición física ".

La tarjeta fue firmada por Brynn Putnam, un graduado de Harvard y ex bailarín de ballet profesional que fundó Refine Movement, un gimnasio boutique en Nueva York, y ahora es el empresario detrás de Mirror.

Como su nombre lo indica, Mirror, que se lanzó en septiembre de 2018, es un espejo de cuerpo entero que se coloca en una pared. Al igual que otros dispositivos de entrenamiento en el hogar que han iniciado un movimiento, Mirror transmite una variedad de clases originales a pedido y en vivo tomadas por una comunidad invisible de compañeros de ejercicio y dirigidas por ocho entrenadores motivadores. Con Mirror, estos instructores aparecen repentinamente en la superficie de la pantalla, lo que le permite reflejar sus movimientos a través de una variedad de entrenamientos en diferentes niveles. Además, solo necesita el espacio de una estera de yoga y, a diferencia de hacer ejercicio en un iPad, no tiene que entrecerrar los ojos para ver a su entrenador.

Dos días después de que mi caja Mirror llegara a fines de agosto, dos hombres entregaron, instalaron y enchufaron mi espejo en menos de 15 minutos. Descargué la aplicación Mirror iOS en mi iPhone (lanzará una versión de Android en noviembre), combiné el Mirror con mi Wi-Fi y mi monitor de frecuencia cardíaca, y completé mi perfil, incluidas las lesiones pasadas. (También se puede sincronizar con un monitor de frecuencia cardíaca Bluetooth y con un dispositivo de audio Bluetooth).

Ahora estaba lista para mi primera clase a pedido. (Decidí esperar en una clase en vivo hasta que supiera lo que estaba haciendo).

De pie ante el espejo, la ironía del momento no se me perdió. En los últimos años, había estado evitando los espejos. Ahora, estaba a punto de enfrentar mi cuerpo de frente con la ayuda de un entrenador. Revisé la elección vertiginosa de una docena de tipos de ejercicios, desde kickboxing (que nunca había hecho) hasta estiramientos y todo lo demás: cardio, yoga, Pilates ... lo que sea. Dentro de cada categoría, podría elegir clases de diferentes niveles (1 a 4) y duración (15, 30, 45 y 60 minutos).

Tomando una lección de kickboxing de Armond. (Daniel Rivkin / For The Times)

En mi primer día, elegí la clase más fácil que pude encontrar: un Nivel 1, entrenamiento de 15 minutos dirigido por Rachel.

Cuando hice clic en su clase, pude ver a los otros suscriptores de Mirror unirse remotamente a la sesión. Sus nombres y ubicaciones aparecieron en la parte inferior de la pantalla: uno en Houston, otro en Maine, incluso uno en mi propia ciudad en Michigan.

La clase terminó antes de que pudiera parpadear. Me encantó ... y luego lo odié. Al final de cada entrenamiento, el Mirror revela datos clave sobre su rendimiento. La mía fue desastrosa. Mi frecuencia cardíaca promedio era de 64 latidos por minuto (¿estaba dormida?), Había quemado solo 71 calorías (deprimentemente, la misma cantidad que contiene medio vaso de vino), y había estado en la “zona” objetivo por solo un minuto . Era obvio que no tenía a dónde ir sino subir. Yo fui la mayor perdedora.

Pero entonces las palabras "¡Boom Jennifer, lo hiciste!” Brillaron en mi espejo. Inmediatamente inicié sesión en otra clase.

Mi viaje de estar en forma a tener sobrepeso comenzó oficialmente en 2009. Hasta entonces, había residido en ciudades (siete para ser exactas) durante toda mi vida adulta y gran parte de mi rutina diaria consistía en caminar de un destino a otro. Luego nos mudamos a una casa en el campo a seis millas de la tienda de comestibles más cercana, y lo único que mis pies golpeaban regularmente era el acelerador del automóvil. Mi esposo y yo vimos cómo aumentaban las libras y entramos en pánico.

Pusimos una vieja bicicleta estática y cinta de correr que mis padres ya no usaban en el sótano. Mientras mi esposo disfrutaba de ambos, yo no. Hacer ejercicio con las noticias o la música no me motivó. Me uní a un gimnasio para poder tomar clases grupales, que siempre me habían encantado, pero luego rompí mi tendón de Aquiles y pasé los siguientes seis meses con un yeso y rehabilitación. Volviendo a un trabajo de tiempo completo, como lo hice hace cuatro años después de 30 años trabajando desde casa y criando a tres hijos, rápidamente aprendí lo difícil que es trabajar y hacer ejercicio.

El modelo de fitness de Mirror reflejó totalmente (juego de palabras) mi vida. O, como decía la tarjeta de bienvenida de Putnam, “Todos merecemos excelente contenido, toneladas de variedad, personalización verdadera y una comunidad vibrante en nuestro horario en el lugar más fácil para hacer ejercicio: nuestros hogares”.

Resulta que a Putnam se le ocurrió la idea cuando quedó embarazada y comenzó a sentir un poco de tiempo entre administrar su negocio de gimnasia y atender sus náuseas matutinas. “Mi historia no es diferente a su historia”, dijo en una entrevista telefónica reciente. “Tomar 30 minutos para ir y venir para encajar en mi propio entrenamiento fue demasiado”.

Aunque intentó clases de transmisión de aplicaciones en el hogar, no se sentían lo suficientemente interactivas y se perdió la retroalimentación visual de su gimnasio, equipado con espejos. “Estaba sacrificando la calidad por conveniencia”, dijo.

Antes de descubrir Mirror, estaba pensando en unirme a Peloton. Todos los que conocía estaban experimentando la adrenalina del fitness virtual a través de Peloton, que tiene más de 1 millón de usuarios aprovechando sus entrenamientos de transmisión en bicicletas y cintas de correr. (Flywheel, uno de los competidores tradicionales de Peloton, acaba de anunciar que cerrará 11 de sus 42 ubicaciones en todo el país).

Aunque Putnam aún no revelará las cifras de ventas de Mirror, dijo que excedió su objetivo del primer año durante la temporada de vacaciones del año pasado y que ahora había Mirrors en todos los estados. Para mantenerse al día con la demanda, este noviembre, Mirror abrirá su segunda tienda, en Century City. El primero es en el distrito Flatiron de Nueva York.

Mirror no es barato a $ 1,495, pero cuesta menos que la bicicleta Peloton ($ 2,245) y mucho menos que la cinta Peloton ($ 4,295). Mirror está eximiendo su tarifa de entrega e instalación de $ 250 y ofrece un plan de pago de 36 meses sin intereses que asciende a $ 42 por mes. (Según Putnam, el 40% de los usuarios de Mirror han elegido esa opción). La tarifa de suscripción mensual es la misma que Peloton a $ 39, y al igual que Peloton, una suscripción de Mirror permite múltiples usuarios (en el caso de Mirror, seis por suscripción). Pude ver cómo podría beneficiar a otros miembros de mi familia dado que la aplicación incluye una clase de sillón que mis padres mayores podrían disfrutar, e incluso clases pre y postnatales (aunque no estoy lista para ser abuela).

La configuración del espejo en el sótano de Conlin (izquierda). Compañeros de entrenamiento (derecha) estaban en lugares tan remotos como Nueva York, Houston y Boston. (Daniel Rivkin / For The Times)

Teniendo en cuenta que había estado pagando $ 25 por semana por una clase de Pilates los sábados por la mañana (sin incluir gasolina), esto se sintió como una ganga. Si por alguna razón no me gustara lo que vi en el Mirror dentro de 30 días, podría devolverlo, aunque tendría que pagar $ 250 por su devolución a la compañía.

En mi primer mes Mirror, hice ejercicio en promedio cuatro veces por semana. Si me despertara tarde con poco tiempo antes del trabajo, sintiéndome atontada, tomaría una clase de yoga, estiramiento o tonificación de 15 minutos (aunque todavía eran difíciles cuando avancé a algunas clases de Nivel 2 después de las primeras dos semanas). Si me despertara temprano y tuviera los ojos brillantes, tomaría una clase de cardio dance o kickboxing de 30 minutos. (Cuando está solo, prueba nuevas clases, sin inmutarse si tropieza con un movimiento de baile o patea el espejo por accidente).

Mi entusiasmo fue tan grande que comencé a cancelar la ‘hora feliz’ con amigos y en su lugar los invité a pasar el rato con mi Mirror y conmigo ... y Rachel y Julie y Lance, mis entrenadores de Mirror que se sentían como mis nuevos mejores amigos. ¿Por qué beber calorías cuando podrías quemarlas? Los fines de semana, participaba en entrenamientos en vivo donde podía escuchar a mi maestra gritándome en tiempo real, "¡Sigue así, Jennifer!”, Mientras mis compañeros de clase y yo enviamos emojis durante un descanso que se iluminaba junto a nuestro nombres, lo que demuestra que estábamos presentes ... y vivos. Incluso hice una clase de Tracy Anderson (Mirror tiene una asociación de contenido con ella).

Cuando tuve que viajar una semana, me perdí de mi Mirror y deseé que el gimnasio de mi hotel tuviera uno (varios hoteles de lujo aparentemente tienen Mirrors ahora, al igual que Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston y Ellen DeGeneres). La semana pasada, probé mi primer nivel 3, clase de fuerza de 45 minutos con un nuevo entrenador, Gerren. Al final, me maravillé de mis resultados. Había quemado casi 500 calorías, había estado en la zona durante 22 minutos y tenía un ritmo cardíaco promedio de 115. No he perdido 10 libras, pero he perdido cinco. Y me siento más fuerte, más capacitado y más motivado para ponerme en forma que en una década.

El 8 de octubre, Mirror lanzó una experiencia de audio y video bidireccional que es similar a tener un entrenador personal en su hogar. Por $ 40 por una sesión de 30 minutos, los capacitadores podrán ver y escuchar a sus clientes, y dar retroalimentación y correcciones en tiempo real.

Desearía tener a Rachel, mi primer entrenadora. Pero aún así no podré abrazarla cuando termine la clase.

