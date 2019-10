Mercancía de campaña 2020: Los éxitos y los fracasos de la moda

Mientras que la mercancía de campaña política puede jugar un papel importante en los esfuerzos de recaudación de fondos y de marca de un candidato, una vez que se han emitido los votos y se han contado los resultados, las camisetas, gorras, bufandas y bolsas de mano a menudo son relegadas a la parte de atrás del armario para que no se vuelvan a ver nunca más.

Parte de eso es política, por supuesto, pero parte de ello se debe a que las cosas carecen de un sentido discernible del estilo. Ocasionalmente, sin embargo, una campaña, logotipo o imagen tendrá una pizca de algo que le da una vida útil más larga que el ciclo electoral.

Por ejemplo, las imitaciones de las camisetas con el logotipo de la campaña de Jesse Jackson en 1988 para la Casa Blanca se han puesto de moda en Asia y, aunque el senador Bernie Sanders no consiguió la nominación demócrata en 2016, su logotipo distintivo había ganado tanto prestigio de la cultura popular que acabó inspirando looks de la pasarela parisina.

De la docena de candidatos reunidos en el escenario el martes por la noche en Ohio, ¿hay alguno que tenga mercancía que es lo suficientemente elegante como para quedarse más allá de la Convención Nacional Demócrata de 2020 en Milwaukee? ¿Hay una versión Estado Azul de la gorra roja MAGA de Trump esperando entre bastidores? ¿Y hay una camiseta con eslogan (o mono de bebé o delantal para asar) que sea un artículo de colección imprescindible, incluso si los propios candidatos no lo son?

Esta es nuestra opinión sobre los éxitos y fracasos de la moda de la mercancía de campaña de los candidatos demócratas de 2020.

Las mejores combinaciones de colores

Dos candidatos destacan por su uso elegante y simbólico del color: el alcalde de South Bend, Pete Buttigieg, y la senadora Kamala Harris de California.

El primero utiliza una extensa paleta de nueve colores (explicada con gran detalle en la página del kit de herramientas de diseño de la campaña) que logra ser pesada tanto en tonos neutros cálidos como en simbolismo. El color amarillo, por ejemplo, es un guiño a las banderas de Illinois y South Bend, y los tonos dorados y marrones hacen referencia a los perros de la familia.

El resultado es una selección de mercancía que se siente más otoñal que política, lo que significa que esas camisetas y bolsas “Boot Edge Edge” podrían estar por aquí por mucho tiempo.

La mercancía de esta última también incorpora el color amarillo. Aquí es un guiño simbólico a Shirley Chisholm, la primera mujer negra elegida al Congreso, cuya campaña de 1972 para la Casa Blanca usó el color.

Para su propia carrera, Harris combina el color con tonos púrpura, negro y rojo. Entre los elementos que se destacan aquí se incluye una sudadera con capucha con las palabras “historically black” (históricamente negra) impresas en el logotipo arqueado de la ropa de marca universitaria (un guiño a su plan de invertir 60.000 millones de dólares en colegios y universidades históricamente negras), y un retrato ilustrado de la candidata realizado por la artista Tracie Ching (disponible en camisetas y pósteres brillantes), que puede ser lo más parecido a lo que la actual generación de demócratas tiene, en tono y estilo, al retrato icónico del presidente Obama de Shepard Fairey.

La moda rápida en la campaña electoral

En la era de la sostenibilidad, la frase “moda rápida” se ha convertido en una palabra sucia. Pero durante la campaña, la capacidad de aprovechar rápidamente los momentos dignos de memes no sólo ayuda a llenar las arcas, sino que también demuestra la capacidad de un candidato para aprovechar una oportunidad, una habilidad que los votantes necesitan saber que tiene el próximo ocupante del Despacho Oval. Hasta ahora, tres se destacan del resto.

Una de las camisetas más vendidas en el sitio web de la senador Kamala Harris, la camiseta “That Little Girl Was Me” ($29.99), está inspirada en una línea de aplausos del primer debate demócrata. (Kamala Harris for the People)

Harris y su equipo de mercadeo establecieron el estándar en este departamento después del debate del 27 de junio. En un intercambio con Biden, Harris dijo: “Había una niña en California que era parte de la segunda clase para integrar sus escuelas públicas y la llevaban en autobús al colegio todos los días, y esa niña era yo”.

Unas horas más tarde, una camiseta “That Little Girl Was Me” de $29.99 con una foto de la candidata cuando era una niña estaba disponible para pre-orden. Se ha convertido en la segunda camiseta más vendida de su tienda en línea, entre la camiseta “Kamala Harris for the People”, en el número 1, y la camiseta “Kamala Pride”, con letras de arco iris, en el número 3.

El ex congresista Beto O’Rourke ha hecho lo mismo, dos veces, una para el beneficio de su campaña y otra para apoyo a las organizaciones de control de armas. “Hell yes we’re going to take your AR-15” (una línea de aplausos del debate del 12 de septiembre) aparece en letras rojas, blancas y azules en una camiseta de eslogan que beneficia su campaña, y la línea “This is F*cked Up” aparece una y otra vez en otra encima de las palabras “End gun violence now”, la repetida línea que se pronunció el 31 de agosto después de un tiroteo en Texas. La camiseta se publicó en línea al día siguiente, y las ganancias beneficiaron a Moms Demand Action y March For Our Lives.

A la izquierda, el candidato presidencial de 2020, Pete Buttigeig, se reúne en Elkander, Iowa, el 23 de septiembre. A la derecha, la camiseta “Bee Like Pete” disponible para su compra en la página web del candidato al día siguiente.

El equipo Buttigeig tomó el ejemplo e hizo la misma jugada, aunque con un giro humorístico, cuando, durante un mitin del 23 de septiembre en Elkander, Iowa, una abeja voló, aterrizó sobre su corbata y se negó a moverse, provocando que el candidato bromeara “Supongo que soy así de dulce”.

A la mañana siguiente, una camiseta “Bee Like Pete”, con un dibujo animado de una abeja, estaba disponible para su compra. Según un representante de campaña, resultó ser un éxito de ventas.

Desafortunadamente, cuando se trata de estilizar estas camisetas del momento sufren del mismo problema que el resto de la moda rápida: Tienen una vida de estante súper corta y no es probable que se usen más de unas cuantas veces. Y, si lo son, es probable que las referencias que hacen se hayan desvanecido en la oscuridad.

Un fallo de mensajes

La obsesión del ex vicepresidente Joe Biden por las gafas de sol se refleja en la mercancía de su campaña. (Biden for President)

El logo y la mercancía de campaña de Julián Castro hace hincapié en mantener la letra acentuada en su nombre.

El ex Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, cuya abuela nació en México, se ha esforzado por acentuar su herencia en su campaña, literalmente, poniendo la marca diacrítica de su logotipo en un tono azul de contraste. El énfasis en el acento agudo (y sus raíces) se refleja temáticamente en los artículos ofrecidos en su tienda en línea.

En camisetas “Adiós Trump” de estilo de impresión bloque de madera, diseñadas por el artista de San Antonio, Cruz Ortiz, la marca de acento se asemeja a una chispa o llama que añade otra capa al simbolismo.

Otra camiseta gráfica conecta humorísticamente al candidato con el cargo más alto del país: el retrato de Julián Castro hecho al estilo de una tarjeta de Lotería “el presidente” (con el número 46 en la esquina superior derecha), un guiño al juego tipo bingo popular en México.

La mercancía de campaña de Castro hace exactamente lo que se supone que debe hacer: enfatizar simple, elegante y visualmente lo que lo distingue.

Una oportunidad perdida

La candidata presidencial demócrata y representante de Hawái, Tulsi Gabbard, en un evento realizado el 21 de septiembre en Des Moines. La camiseta con el logotipo de la campaña en primer plano no dice mucho sobre la candidata, más allá de su nombre. (Scott Olson / Getty Images)

De todos los candidatos demócratas de 2020, la representante Tulsi Gabbard de Hawái, veterana de la guerra de Irak, la primera hindú y la primera persona nacida en Samoa Estadounidense en ser miembro del Congreso, tenía el mayor potencial para servir ropa de campaña festiva y exclusiva que se aprovechara de su historia única.

Desgraciadamente, la tienda web Tulsi2020 no tiene camisas aloha con el logo de la campaña; calcomanías de palmeras “fronds of Tulsi”; leis de imitación floral rojo, blanco y azul o incluso una versión de la chaqueta roja distintiva de Gabbard. En cambio, la gama de vestimenta de Gabbard que se ofrece consiste en una camiseta con el logotipo de Tulsi sin distinción (excepto por los bordes exteriores recortados de la primera y última letra) y dos camisetas con el lema: “service above self” (servicio por encima de uno mismo), y “liberty & justice for all” (libertad y justicia para todos).

¿Y qué pasa con las gradaciones de color rojo anaranjado en las pegatinas de los parachoques y los botones de solapa? ¿Se supone que es un atardecer o un amanecer? Es difícil decir que es una oportunidad perdida del más alto nivel.

Distintivo de colección

Un look inspirado en el logo de Bernie del desfile de ropa masculina otoño 2017 de Balenciaga en París el 18 de enero de 2017. El logo de Sanders de su campaña presidencial de 2016 ha vuelto para la campaña presidencial de 2020, y la clásica camiseta con logo es un éxito de ventas. (Catwalking / Getty Images)

Aunque la camiseta color crema “Chasten for First Gentleman” del alcalde Pete estampada con el rostro sonriente del esposo del candidato recibe nuestro voto como una camiseta de colección que probablemente veremos por mucho tiempo (y, para siempre si Buttigieg gana), tiene más que ver con Buttigieg haciendo historia como un candidato abiertamente gay que con el estilo o el diseño de la camiseta.

Desde el punto de vista del estilo, es difícil ver un logotipo que tenga tantas probabilidades de vivir para siempre como el de Bernie Sanders. (En total revelación, soy originario de Vermont y tuve el placer de que Sanders me gritara durante una fiesta de fraternidad durante su mandato como alcalde de Burlington, pero nunca he tenido una camiseta de Bernie).

Esto se debe a que además de ser simple, directa y casi instantáneamente identificable, tiene una trayectoria probada, ya que ha llegado hasta la pasarela de moda, inspirando a la directora creativa de Balenciaga, Demna Gvasalia, a basarse en el logotipo para la colección de pasarela de ropa masculina otoño 2017 de la marca de lujo europea.

Solo el tiempo dirá si el reciente ataque al corazón del Senador de Vermont finalmente hará que deje de lado su segunda candidatura a la Casa Blanca, pero el momento “Bernie-ciaga” demuestra que su camiseta con logotipo más vendida es un boleto ganador de coleccionista.

Accesorios con estilo

El candidato Tom Steyer usando una de sus corbatas de cuadros escoceses en una foto de archivo de 2014, a la izquierda, y una bandana de tartán de la tienda en línea de su campaña presidencial, a la derecha ($12.99). (Manuel Balce Ceneta / AP Photo (left), Tom Steyer 2020 (right))

El multimillonario activista californiano Tom Steyer, que se unió a la carrera a principios de julio, no es el único candidato demócrata con un pañuelo de campaña en oferta (Harris tiene uno morado con estrellas; la versión de cachemira roja de Warren tiene semejanza a su perro Bailey), pero la versión de tartán roja, blanca y negra que está ofreciendo en línea podría ser la única que podría cumplir con el doble deber de ser un accesorio realmente elegante (así como un pañuelo de cuello Webelo Scout).

Este es el punto fuerte de la afición del candidato por las corbatas a cuadros (según un informe de Forbes de 2011, Steyer tiene ocho versiones de la corbata a cuadros roja en su rotación de atuendos), lo que la convierte tanto en una firma de sastrería como en un sutil símbolo de responsabilidad fiscal, y uno que además añade un toque de estilo de leñador.

Felicitaciones al empresario de tecnología Andrew Yang, que tiene la única tapa capaz de enfrentarse cara a cara, más bien factura a factura, con la gorra MAGA en cuanto a la longevidad: la gorra MATH. Colocándose en el tope de la lista de artículos en el sitio web de Yang, la gorra de 35 dólares, de cuatro paneles, de color azul marino, con la palabra MATH bordada en la parte delantera se describe allí como “un elemento esencial para cualquier verdadero partidario de Andrew Yang.

Celebrar los números y los hechos es una parte esencial de nuestra campaña”. Según un representante de la campaña de Yang, la gorra es un éxito de ventas, con 32.000 vendidas hasta la fecha a precios que oscilan entre $35 y $75, generando 1.2 millones de dólares, lo que representa el 8% de los ingresos de la campaña. (¿Qué tal eso para las matemáticas?)

Un simpatizante en un mitin para Andrew Yang el 14 de mayo de 2019 en la ciudad de Nueva York lleva una gorra “MATH”, el producto estrella de la campaña.

Yang tiene una historia de origen en dos partes para la gorra (que es la que más se destaca en su sitio web), explicando que es tanto un acrónimo de “Make America Think Harder”, como un guiño a la línea de aplausos de la campaña, en la que se describe a sí mismo como lo opuesto a Donald Trump: “un hombre asiático al que le gustan las matemáticas”.

Sí, es una pieza brillante de identificación de marca. Sí, también es la perpetuación de un estereotipo. Aún así, esperamos ver la gorra MATH sobre las cabezas durante mucho tiempo.

Mejor de la clase

La camiseta con eslogan “Warren Has a Plan for That” de $30 (que se muestra aquí en color “verde libertad”) es un éxito de ventas de mercancía de campaña.

(elizabethwarren.com)

Si el candidato demócrata a la presidencia para el año 2020 se eligiera únicamente por la fuerza de las ofertas de mercancía de campaña, Warren ganaría de manera aplastante.

Esto se debe a que la senadora de Massachusetts que tiene un plan para abordar cada problema también parece tener una camiseta con eslogan para cada torso y tema; mujeres, estudiantes, grandes pensadores, y los persistentes de cada persuasión y de cada estado de la nación (literalmente, ya que hay una camiseta “Perist” en oferta para cada estado, así como para Puerto Rico y el Distrito de Columbia).

Refiriéndose a la frase de creación de memes “Sin embargo, ella persistió” (pronunciada por el senador Mitch McConnell sobre Warren, quien se negó a callar durante las audiencias de confirmación del fiscal general Jeff Sessions en 2017), las piezas con el tema de la persistencia incluyen pijamas infantiles “pint-sized persister”, vasos de pinta “persist responsibly” y collares de gato “purr-sist”. (Otro ejemplo de la apuesta del equipo Warren por la inclusión: collares para perros y gatos).

Dejando de lado la persistencia, es la afición de Warren por los planes lo que vende la mayor parte de la mercancía; las camisetas más populares de la campaña son las que declaran simple y enfáticamente: “Warren Has a Plan for That” (Warren Tiene un Plan para Eso).

Otro genial golpe de identificación de marca viene a través de la curiosa tonalidad del pistacho que se esparce libremente por todas las ofertas. Apodado “verde libertad” por la campaña, es un guiño no tan sutil a la pátina verdigris de otra mujer política de alto perfil: la Estatua de la Libertad.

Mención honorífica: El retrato de alto nivel de Marianne Williamson

Aunque la escritora Marianne Williamson no cumplió con los requisitos para el próximo debate, se merece un aplauso por el retrato de candidato más elegante de la carrera presidencial de 2020.

Realizado por el ilustrador de moda de renombre mundial y artista de retratos de celebridades David Downton (cuyo trabajo ha aparecido en las páginas de Vogue, Vanity Fair y Harper’s Bazaar, entre otros), la imagen aparece tanto en camisetas como en botones de campaña en el sitio web de su campaña.

