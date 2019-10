Los puntos a destacar del debate demócrata en Columbus, Ohio

Los demócratas establecieron un récord mundial el martes por la noche, abarrotando una docena de aspirantes presidenciales en un solo escenario.

El ejercicio demostró que más no es necesariamente mejor - a menos que disfrutes de diferentes candidatos respondiendo a diferentes preguntas, respuestas de ida y vuelta y largos períodos en que algunos aspirantes desaparecieron de la escena.

Si hay un sentimiento comúnmente expresado por los demócratas de todas las tendencias - aparte de un deseo candente de desbancar al presidente Trump - es la oportunidad de evaluar a un pequeño puñado de contendientes presidenciales serios de una manera que no se sienta como tres horas cargadas de citas políticas rápidas.

Hasta ahora, ocho candidatos, algunos con pocas o ninguna posibilidad de ganar la nominación, han calificado para el próximo debate, programado para el 20 de noviembre.

Mientras la incertidumbre aumenta, aquí hay siete puntos a destacar de la concurrida convocatoria del martes por la noche.

Elizabeth Warren bajo ataque

Elizabeth Warren ha actuado casi impecablemente en los últimos meses, ya que ha pasado de estar (supuestamente) muerta y enterrada por sus exageradas afirmaciones sobre la herencia de los nativos americanos a ser co-protagonista con Joe Biden.

Por supuesto, cuanto más alto se eleve un candidato, más intenso será el calor.

Mucho más que en cualquier otro debate anterior, Warren fue atacada repetidamente por sus rivales, quienes presionaron a la senadora de Massachusetts no sólo por sus formidables planes, sino también por su personaje de campeona de los desvalidos.

“El hecho de que usted tenga ideas diferentes no significa que no esté luchando por la gente común”, dijo la senadora de Minnesota Amy Klobuchar, quien dijo que no estaba menos comprometida con el bienestar de los estadounidenses en dificultades que Warren, simplemente por abogar por políticas más moderadas.

El ex representante de Texas Beto O’Rourke también enfrentó a Warren, sugiriendo que a veces parece que “ella está más enfocada en ser punitiva o en poner una parte del país contra la otra”, lo que le afecta en su objetivo.

Warren, aunque de vez en cuando desconcertada, se le vio en gran parte desanimada.

“He dejado claro cuáles son mis principios aquí", dijo en medio de una batería de preguntas sobre su apoyo a Medicare para todos. “Los costos aumentarán para las corporaciones grandes, pero para las familias de clase media trabajadoras, los costos bajarán.”

Los ataques fueron, sin duda, una muestra de lo que está por venir.

El senador Bernie Sanders, I-Vt., participa en un debate primario presidencial demócrata el 15 de octubre. (Associated Press)

Todos contra Biden

Ya es un ritual familiar: Biden en el centro del escenario, con un blanco en la espalda.

El exvicepresidente tenía nuevas razones para prepararse después de que el presidente Trump convirtiera el trabajo de su hijo para una compañía de gas ucraniana en un ancla alrededor del cuello de Biden. (Trump también logró, al buscar la intromisión extranjera en la carrera de 2020, incitar a los demócratas de la Cámara de Representantes a sopesar su impugnación).

El problema surgió cuando el moderador Anderson Cooper de CNN le preguntó a Biden si era apropiado que su hijo Hunter, efectivamente, sacara provecho del nombre de la familia.

Después de defender su honor - “Mi hijo no hizo nada malo. No hice nada malo” - Biden entrenó su retórica contra Trump.

“Rudy Guiliani” -el abogado privado de Trump- “el presidente y sus matones ya han demostrado que son unos mentirosos”, dijo Biden. “Lo que tenemos que hacer es centrarnos ahora en Donald Trump”.

Cuando Cooper presionó a Biden, reiteró su afirmación de inocencia y su exhortación a centrarse en Trump, que puso fin al asunto por la noche.

Pero la cuestión subyacente del supuesto robo de dinero y auto-trabajo de su hijo aún está madura para ser criticada.

Biden pareció más fuerte cuando abordó una de las cuestiones clave que rodeaban su candidatura: su edad.

A los 76 años, con una afición por las respuestas errantes y las referencias culturales que pueden parecer aburridas, algunos dicen que el tiempo del vicepresidente ha llegado y se ha ido.

Obviamente, es imposible volver atrás el reloj. En cambio, Biden intentó hacer de su longevidad una ventaja.

“Una de las razones por las que me postulo es por mi edad y experiencia”, dijo, citando sus décadas en la vida pública y, especialmente, ocho años como vicepresidente. “Sé lo que hay que hacer y no necesitaré ningún entrenamiento en el trabajo el día que asuma el cargo”.

Para argumentar en su favor, Biden se comprometió a publicar sus registros médicos junto con dos décadas de declaraciones de impuestos, instando implícitamente a otros en el escenario a hacer lo mismo.

No más Sr. “buena gente”

Pete Buttigieg fue, por un tiempo, la mascota de la campaña 2020.

Lindo, divertido, una especie de novedad; mira al alcalde de la pequeña South Bend, Indiana, ¡ya!

Y entonces Buttigieg se convirtió en un factor en la carrera, recaudando una tonelada de dinero y construyéndose una de las operaciones de campaña más formidables en Iowa, el estado que emite los primeros votos y, para muchos, es donde sus campañas volarán o morirán.

Entregó su actuación más fuerte, desafiando el apoyo de Warren a Medicare-for-all, haciendo alarde de su condición de ‘forastero’ yendo tras los políticos de Washington y respondiendo con una serie de agudas respuestas.

“Totalmente equivocado”, le dijo a Tulsi Gabbard, representante de Hawái, cuando criticó la “guerra del cambio de régimen” en Siria.

“Usted acaba de dejar claro que no tiene ni idea”, respondió cuando O’Rourke dio una oscura respuesta sobre cómo haría cumplir su propuesta de recompra de armas de asalto, que se ha convertido en un asunto de firma para el ex congresista.

“No necesito que me des lecciones de coraje, político o personal”, dijo Buttigieg. “Todos en este escenario quieren hacer algo”.

En caso de que Biden tropiece, Buttigieg claramente tiene la vista puesta en emerger como la alternativa moderada a los más izquierdistas Warren y Bernie Sanders.

La salud de Sanders

Las más de tres horas bajo las brillantes luces de la televisión marcaron la primera aparición de Sanders en la campaña desde que sufrió un ataque cardíaco a principios de este mes en Las Vegas.

No es algo bueno para un aspirante a presidente. Y realmente no es algo bueno para un aspirante a la presidencia que tiene 78 años.

El senador de Vermont se las arregló para ir a la distancia luciendo un poco más desgastado, aunque parecía menos animado que de costumbre.

“Estoy sano, me siento muy bien”, dijo, respondiendo una pregunta sobre su bienestar y la industria farmacéutica.

Se comprometió a llevar a cabo “una vigorosa campaña” en todo el país para disipar cualquier inquietud.

Malo. Realmente malo. Realmente malo de verdad

Los demócratas demostraron que hay que como ser lo más anti-Trump posible. (Al menos para la mayoría de los que estuvieron en el escenario.)

Nadie está en desacuerdo en que merezca un juicio político.

“A mi juicio,” dijo Sanders, “Trump es el presidente más corrupto en la historia de este país”.

Biden se hizo eco del sentimiento, llamando a Trump “el presidente más corrupto de la historia moderna”. En efecto”, permitió, “en toda la historia”.

Por encima de todos, la senadora Harris de California dijo que el presidente no sólo era “el más corrupto”, sino también el presidente más “antipatriótico que jamás hayamos tenido”.

Gabbard tuvo una nota más mesurada, diciendo que le preocupaba que, si Trump es impugnado por la Cámara de Representantes, pero exonerado por el Senado, esto sólo profundizará la aguda división en el país.

El empresario Andrew Yang dijo, sí, Trump debe ser impugnado, pero eso no resolverá las ansiedades económicas subyacentes que lo llevaron al poder en primer lugar.

Steyer no va a mejorar

El multimillonario de San Francisco gastó millones para ganarse su posición en las encuestas y ganar un lugar codiciado en el escenario del debate.

Su primera aparición nacional parece poco probable que valga la pena tan generosamente como las ganancias que obtuvo cuando dirigía Farallon Capital y entregaba rutinariamente ganancias de dos dígitos a sus inversores.

Steyer entró en la noche promediando menos del 2% de apoyo en las encuestas nacionales y menos del 4% en su mejor estado, Nevada. Es difícil imaginar que su posición mejore enormemente basado en la pobre actuación del martes por la noche.

