Cómo ver tus 25 películas navideñas y especiales de TV favoritos en esta temporada

Ron Howard, director de “Thirteen Lives” (Prime Video), recuerda algunos de sus títulos navideños favoritos para presentar la guía de The Times para ver los clásicos de esta temporada:

La transmisión ha facilitado ver prácticamente cualquier película en cualquier momento. También ha hecho que ver películas se convierta en una experiencia más solitaria: ¿por qué discutir sobre el control remoto si hay suficientes títulos y pantallas para todos? Pero las vacaciones siguen siendo un momento para mirar con sus seres queridos. Hay un puñado de películas a las que mi familia y yo todavía volvemos una y otra vez en esta época del año.



Rara vez pasa una Navidad sin ver “It’s a Wonderful Life”. De hecho, durante todo el año, hago referencia a esa película y su filosofía. El reconocimiento de que las elecciones que hacemos cada uno de nosotros tiene un gran efecto dominó resuena perfectamente en Navidad, pero siempre debe estar en el fondo de nuestras mentes. Personalmente y tal vez inesperadamente, “Scrooged”, con Bill Murray, es otro de los favoritos de nuestra familia. Mi mamá, Jean, está en ella. Ella interpreta a la Sra. Claus, quien toma una especie de arma automática y comienza a disparar al comienzo de la película. Es hilarante y está dirigida por Richard Donner, quien dirigió a todos en nuestra familia en televisión o películas.

También me encanta “The Homecoming”, que fue una película para televisión de dos horas en CBS en 1971. Tuvo tanto éxito que generó la serie “The Waltons”. Earl Hamner Jr. lo escribió y es un hermoso guión. Cuando era un actor joven, leí ese guión y quería desesperadamente interpretar a John-Boy. “The Andy Griffith Show” había terminado unos años antes y yo tenía la edad adecuada para ello. Pero ni siquiera pude conseguir una audición. Creo que no querían que Opie fuera John-Boy. Ahora puedo entender por qué, pero en ese momento me había conectado tan fuertemente con el guión. Mi papá tenía esa edad durante la Depresión y contaba muchas historias al respecto. Ese guión y su ejecución, incluida la actuación de Richard Thomas como John-Boy, me han hecho volver atrás y volver a visitarlo muchas veces sin amargura alguna, nada más que aprecio.

A menudo me encuentro viendo “A Charlie Brown Christmas”. Su corazón y sus temas están en el lugar correcto. ¡Esa es una media hora que pasé con una sonrisa en mi rostro! Y, por supuesto, está “How the Grinch Stole Christmas!” de Chuck Jones. Solo toma media hora y es una obra de arte absoluta. Me encantó hacer nuestra versión principal del Grinch. Fue asombroso ver a Jim Carrey darle vida a ese personaje. Para eso me apunté, para apoyar esa actuación y colaborar con él. No pasó un día trabajando en esa película en el que no me deslumbrara la creatividad de Jim Carrey. Fue solo un trabajo de bravura. Y me gusta el hecho de que la película haya tenido una larga cola y se haya convertido en una especie de árbol de hoja perenne navideño.

Esos son solo algunos de mis favoritos. Aquí le mostramos cómo encontrarlos y más en esta temporada navideña.

PELÍCULAS

‘A Christmas Story’

Jeff Gillen como el Papá Noel de los grandes almacenes y Peter Billingsley como el visitante Ralphie Parker en “A Christmas Story”. (© Turner Broadcasting Inc. / Time Warner )

1983 | 1 hora, 33 minutos

Clasificación: PG

Streaming: HBO Max: Incluido | Amazon Prime: Renta/Compra |Apple TV+: Renta/Compra

Cable: Correrá en maratones de 24 horas a partir de la víspera de Navidad, 5 p. m., TBS y 6 p. m., TNT

La historia del sueño de un niño pequeño por un rifle de aire, el amor de un hombre adulto por una lámpara/pata, un niño más pequeño que come como los cerditos y una madre que logra mantenerlos en orden, le ha dado al mundo el perro doble. se atrevió e hizo de la narradora y autora Jean Shepherd un sonido característico de la festividad y lo mantendrá así para las generaciones venideras. (Date el regalo de escuchar el trabajo de radio de Shepherd, que se puede encontrar aquí y allá en Internet). (Lee más) — Robert Lloyd

‘Die Hard’

Bruce Willis en la película de acción de 1988 “Die Hard”. (20th Century-Fox / Getty Images)

1988 | 2 horas, 12 minutos

Clasificación: R

Streaming: Amazon Prime: Rent/Buy |Apple TV+: Rent/Buy

Cable: Starz, martes, 7 p. m.; miércoles, 8:40 a. m.; Domingo, 25 de diciembre, 1:35 a. m., 8 y 11 p. m.

Aunque no es una película festiva per se (entre otras cosas, se estrenó en julio), la película de acción de Bruce Willis está ambientada en la víspera de Navidad y rutinariamente se abre camino en las listas de las mejores películas navideñas de todos los tiempos, con clasificación R o no. (Josh Rottenberg)

‘Dr. Seuss’ How the Grinch Stole Christmas’

Taylor Momsen como la pequeña Cindy Lou y Jim Carrey como el Grinch en “Dr. Seuss’ How the Grinch Stole Christmas”. (Ron Batzdorff / Universal Pictures)

2000 | 1 hora 44 minutos

Clasificación: PG, por un poco de humor crudo

Streaming: Amazon Prime: Incluido | HBO Max: Incluido | Apple TV+: Renta/Compra

Cable: HBO, sábado, 11:15 a. m.; Domingo, 25 de diciembre, 6:15 p. m.

“Dr. Seuss ‘How the Grinch Stole Christmas’ es una película sobrecargada, pero de ninguna manera es un pavo. Sí, es extraño ver un espectáculo de más de $100 millones que se burla del materialismo y exalta la simplicidad. Sí, los intentos frenéticos de la película de crear un largometraje a partir de un libro infantil delgado, aunque querido, pueden ser agotadores. Finalmente, sin embargo, el espíritu vivo y afable del esfuerzo convierte a nuestro cascarrabias interior al igual que el espíritu de la Navidad eventualmente dominó al ladrón Grinch, interpretado por Jim Carrey.

En un papel que parece estar casi predestinado a interpretar, Carrey usa su físico inigualable y una cara tan móvil que parece generada por computadora para convertir al gruñón monstruo verde en una combinación divertida de Chewbacca y Jerry Lewis. Escondido en una guarida en Mt. Crumpit que es en parte Bat Cave, en parte la habitación de un adolescente especialmente desordenado, este personaje cobra vida no como una persona sino como una criatura, alguien capaz de tratar a su perro Max como un igual y, con una voz que es parte Karloff, parte W.C. Fields y parte Sean Connery, discutiendo violentamente con un eco descarado. (Leer más) — Kenneth Turan

‘Elf’

Daniel Tay, izquierda, James Caan y Will Ferrell en la película navideña de 2003 “Elf”.

(New Line Productions)

2003 | 1 hora, 36 minutos.

Clasificación: PG, por un poco de humor y lenguaje grosero.

Streaming: HBO Max: Incluido | Amazon Prime: Incluido |Apple TV+: Renta/Compra

Cable: AMC, sábado, 6 p. m.; domingo, 17:00 horas; lunes, 19 h; viernes, 23 de diciembre, 7 p. m.; sábado, 24 de diciembre, 5 p. m.; Domingo, 25 de diciembre, 3 y 7:15 p. m.

“Elf” es un ejemplo de las cosas buenas que pueden pasar cuando los hipsters lo hacen en la plaza. La fábula de lo que sucede cuando un joven criado por elfos regresa para investigar sus raíces humanas, se las arregla para ser genuinamente dulce y un poco inteligente. Dirigida por Jon Favreau a partir de un guión de David Berenbaum, aporta un regocijo sofisticado y una sensación de diversión inocente a lo que podría haber sido una película familiar tradicional moribunda.

Lograr que esto valga la pena sin guiñarle el ojo a la audiencia es una tarea difícil, y “Elf” no siempre se siente como una pieza. Pero en el exalumno y estrella de “Saturday Night Live”, Will Ferrell, la película tiene un guía que la guía infaliblemente sobre los baches. Ferrell tiene toda la razón como Buddy, quien cuando era un bebé en un orfanato encontró su camino hacia la bolsa de Santa y se convirtió en el primer ser humano en penetrar en la solidez de su taller del Polo Norte. Adoptado por Papa Elf (un divertido y seco Bob Newhart), Buddy crece convencido de que él mismo es un elfo, aunque varios factores apuntan fuertemente en una dirección diferente.. (Leer más) — Kenneth Turan

‘Home Alone’

Macaulay Culkin en “Home Alone.” (20th Century Fox)

1990 | 1 hora, 42 minutos

Clasificación: PG

Streaming: Disney+: Included | Amazon Prime: Rent/Buy |Apple TV+: Rent/Buy

Cable: Freeform, sábado, 7 am y 5:55 pm; domingo, 15:45; lunes, 8:30 a. m.; Martes 12:30 h.

¿Hasta qué punto puede una película parecerse a una caricatura y seguir llamándose película? Solo en casa, otra comedia para niños del montón de fangos de John Hughes, no es una película de dibujos animados en la forma en que lo es, digamos, Dick Tracy. Su estilo gráfico está más cerca de una comedia de situación sobrecalentada que de un cómic. Pero las formas en que sus personajes chocan y hacen carambolas en las paredes son estrictamente cosas de páginas divertidas. Nadie en esta película de comedia de golpes parece tener un sistema nervioso.

Kevin (Macaulay Culkin) es el pipsqueak advenedizo de 7 años que su familia de vacaciones deja accidentalmente atrás cuando viajan en avión a París para Navidad. Con todos los teléfonos de la zona apagados y los vecinos de vacaciones, el pequeño terror se ve obligado a valerse por sí mismo contra un par de torpes ladrones de casas (Joe Pesci y Daniel Stern). (Leer más) — Peter Rainer

‘The Homecoming: A Christmas Story’

Anuncio

Richard Thomas como John-Boy Walton en la película para televisión “The Homecoming: A Christmas Story”, que fue el piloto de la serie de televisión “The Waltons”. (CBS via Getty Images)

1971 | 1 hora 40 minutos

Clasificación: PG

Streaming: The Roku Channel: Incluido

Tengo la sensación de que “The Homecoming” puede durar tanto como el mismo Santa Claus o la última ramita de muérdago y el último disco rasposo de Bing Crosby cantando “White Christmas”. Esta película para televisión de dos horas tiene todas las características de una perenne que aparecerá en la cadena Navidad tras Navidad tras Navidad. Y yo, por mi parte, estoy encantado.

Esto no se debe solo a que estoy encantado con la película: es una experiencia tan rica, lujuriosa, rugientemente viva, a veces tremendamente divertida, de nuevo tan conmovedora y sentimental que te advierto que tengas cajas de Kleenex a mano cuando la enciendas. También es porque es estadounidense. Odio parecer demasiado provinciano, pero realmente me estoy cansando de la idea de que la Navidad es una institución exclusivamente británica.

Está Richard Thomas como John-Boy Walton, que en realidad es el joven Earl Hamner, que escribe en tablillas de un centavo y esconde lo que escribe debajo de su colchón, y que sale a la tormenta en busca de su padre desaparecido y se queda sin gasolina. . Se sumerge en la nieve para asistir a una reunión de avivamiento en una iglesia negra que incluye un desfile de Navidad a cargo de los niños de la iglesia y un muñeco negro como el niño Jesús, y John-Boy está tan encantado con todo esto que casi se olvida de su padre desaparecido. .

Sobre todo, supongo, aprecias a Patricia Neal y su fuerza tranquila, manteniendo unida a esta familia, su esposo perdido en la tormenta, sin dinero, sin regalos, envolviéndose en un abrigo negro gastado y arrastrando el cuerpo cansado. a la tienda a comprar un poco de azúcar para un pastel de Navidad. Oh, recuerdas la sonrisa torcida de ella y la angustiada desesperación de su espera, esperando “El regreso a casa” de su hombre en esa Nochebuena de hace mucho tiempo.

Es una saga estadounidense, forjada en la tierra natal, de tiempos más duros pero quizás mejores, o lo parece porque eras joven en ellos. Estaba a punto de decir que es tan estadounidense como el pastel de puré de manzana, pero no recuerdo mucho sobre el pastel de puré de manzana, aunque diré que supera al pudín de ciruelas en cualquier momento. (Leer más) — Cecil Smith

‘It’s a Wonderful Life’

Escena de la película de 1946 “It’s a Wonderful Life.” (RKO Pictures)

1947 | 2 horas, 10 minutes

Streaming: Amazon Prime: Incluido |Apple TV+: Renta/Compra

Cable: Bravo, Sábado, 5 y 8 p.m.

Broadcast: NBC, Sábado, 24 de Dic., 8 p.m.

(¡También correrá en un maratón de 24 horas a partir del día de Navidad a la medianoche en E!)

Es una de las ironías de la historia de Hollywood, una de las ironías más tristes, de hecho, que Capraesque se haya convertido en una palabra muy deseable para describir una nueva película.

En la visión del director Frank Capra, la gente común merecía nuestra atención y nuestra admiración. Generalmente vivían en un mundo de valores positivos acordados. Los finales felices no solo eran posibles, sino que era probable que les sucedieran a aquellos que, de una forma u otra, se los habían ganado.

Los hombres y mujeres comunes y corrientes de Capra eran en realidad muy poco comunes en sus pasiones (James Stewart en “Mr. Smith Goes to Washington”), sus excentricidades (Gary Cooper en “Mr. Deeds Goes to Town”) o sus particulares y excéntricos encantos (Jean Arthur prácticamente en cualquier cosa). Sin embargo, el mensaje siempre fue que eran las cualidades internas más que las ventajas del nacimiento o la herencia las que hacían a la persona.

La continua popularidad de “It’s a Wonderful Life”, que ya se ha convertido en una parte tan importante de la Navidad como Santa Claus o el oropel, es una prueba en sí misma de que todavía no hay nada como un buen llanto edificante. Era su favorita entre sus películas, al igual que la de James Stewart, y su larga vida después de la muerte ha sido la crítica más agradable que un cineasta podría pedir. (Leer más) — Charles Champlin

‘Love Actually’

Anuncio

Hugh Grant y Martine McCutcheon en la comedia de 2003 “Love Actually”. (Peter Mountain / Universal)

2003 | 2 horas, 14 minutos

Clasificación: R, por sexualidad, desnudez y lenguaje

Streaming: Amazon Prime: Incluido | Peacock: Incluido | Apple TV+: Renta/Compra

Cable: AMC, viernes 23 de diciembre, 9 p.m. | BBC America, sábado 24 de diciembre, 3 y 6 p.m.

Para algunos, el dulce collage de comedia romántica de 2003 de Richard Curtis es una pieza sacrosanta del canon navideño como “It’s a Wonderful Life”, “A Christmas Story” o “Elf”. Abundan los memes y las versiones de TikTok de los momentos icónicos de la película.

Nos guste o no, “Love Actually” se ha convertido en un ritual imprescindible de la temporada. Y como con cualquier ritual de temporada, desde concursos de suéteres feos hasta discusiones sobre salsa de arándanos enlatada o casera, su poder emocional tiene tanto que ver con la historia personal o familiar como con la película misma.

La amplia comprensión de la película sobre el amor en todas sus formas gloriosamente imperfectas es exactamente lo que exige la temporada. Todos somos conscientes de lo absurdo y enloquecedor que es algo (ninguna persona pensante consideraría gordita a la Natalie de Martine McCutcheon), pero eso no compensa el placer de los momentos que amamos. A pesar de la entrega de la historia al sentimiento, el diálogo es ingenioso y agudo, presentado por un elenco ridículamente talentoso que continúa durante días. (Leer más) — Mary McNamara

‘Miracle on 34th Street’

Anuncio

Edmund Gwenn como Kris Kringle con Natalie Wood en la película navideña de 1947 “Miracle on 34th Street”. (Fox Home Entertainment via AP)

1947 | 1 hora, 36 minutos

Streaming: Amazon Prime: Incluido |Disney+: Incluido | Peacock: Incluido | Apple TV+: Renta/Compra

Cable: AMC, Sunday, Dec. 25, 4:15 a.m.

“Miracle on 34th Street” pertenece a un trío de películas que han venido a personificar la temporada. Se une a las filas de “It’s a Wonderful Life” y “A Christmas Carol” (especialmente la versión de 1938), que se consideran clásicos diseñados para pregonar las virtudes hogareñas de la Navidad.

Al igual que las otras dos películas, “Miracle on 34th Street” está cargada de sentimiento, el tipo de pesadez de vibraciones felices que quizás no perdonemos tan fácilmente en cualquier otra época del año. Pero es dentro de ese marco generoso que estas imágenes encuentran su atractivo: son como mantras festivos que cantamos una y otra vez para sentirnos bien.

“Milagro en la calle 34” probablemente fue la primera película que le dio una dura paliza al comercialismo de las fiestas mientras vemos a los grandes almacenes Gimbel’s y Macy’s tratar de superarse entre sí en ventas navideñas. El hecho de que el verdadero Papá Noel (Edmund Gwenn) esté en medio de este tiroteo loco por el dinero pone todo en la perspectiva correcta.

La película comienza en la víspera del desfile de Navidad con Doris, una ejecutiva de publicidad de Macy’s interpretada por Maureen O'Hara, que enfrenta un desastre. Su Papá Noel habitual (el veterano actor de carácter Percy Helton) está borracho y tiene que encontrar un reemplazo. Santa, que se hace llamar Kris Kringle, aparece de la nada y pronto se convierte en el éxito de Macy’s.

Todo va bien hasta que el villano, el psiquiatra residente de Macy’s interpretado por Porter Hall, interviene y acusa a Kris de locura por afirmar ser quien es. El Santa de Gwenn está felizmente desconcertado por la prueba de competencia que sigue, mientras convence a la cínica hija de Doris (una muy joven Natalie Wood) de que él es real. (Leer más) — Mark Chalon Smith

‘The Polar Express’

Tom Hanks en la película navideña animada de 2004 “The Polar Express”. (Warner Bros. Pictures)

2004 | 1 hora 39 minutos

Clasificación: G

Streaming: HBO Max: Incluido | Amazon Prime: Incluido |Apple TV+: Renta/Compra

Cable: AMC, sábado, 14 y 20 h; lunes, 17:00 horas; martes, 15 h; viernes, 23 de diciembre, 5 p. m.; sábado, 24 de diciembre, 1 p. m.; Domingo, 25 de diciembre, 6:30 a. m. y 9:15 p. m.

Grandes libros para niños pequeños, y eso incluye el clásico moderno de Chris Van Allsburg “The Polar Express”, están unidos por la sensación de pura maravilla que evocan en los lectores de todas las edades. Pero el asombro es una emoción notablemente tranquila, y la tranquilidad no es lo que el núcleo ruidoso de la audiencia que va al cine quiere experimentar. Y cuando estás gastando $170 millones para hacer y otros $125 millones para comercializar y distribuir una película, conectarse con ese núcleo es más que una prioridad: es una necesidad.

Así que sucede que la extravagante versión generada por computadora de “The Polar Express”, dirigida y coescrita por Robert Zemeckis y protagonizada por Tom Hanks en cinco papeles, es algo así como un pacto con el diablo, una experiencia bipolar, por así decirlo. El mayor éxito de “Polar Express” es su apariencia, que refleja y expande maravillosamente los originales al óleo pastel que Van Allsburg usó para contar la fantástica historia de un niño que toma un mágico viaje en tren de Nochebuena al Polo Norte. Difíciles de superar son los momentos en los que la película le da al libro una vida más grande que la vida, cuando, por ejemplo, ese enorme tren con un conductor que se está quedando calvo (Hanks) se detiene majestuosamente en la casa del niño. O, en el punto culminante absoluto de la película. , cuando un equipo de camareros deslumbrantemente altos sirven chocolate caliente en el tren como nunca antes. (Leer más) — Kenneth Turan

‘White Christmas’

Bing Crosby, a la izquierda, Rosemary Clooney, Vera Ellen y Danny Kaye montaron un espectáculo navideño en el clásico navideño de 1954 “White Christmas”. (Paramount Pictures)

1954 | 2 horas

Streaming: Netflix: Incluido | Amazon Prime: Renta/Compra |Apple TV+: Renta/Compra

Cable: AMC, domingo, 6:45 a. m.; jueves, 19:15; viernes, 23 de diciembre, 13:00; sábado, 24 de diciembre, 8 a. m.; Domingo, 25 de diciembre, 11:15 p. m.

La música hace esta película de 1954, protagonizada por Bing Crosby, Vera-Ellen, la tía Rosemary de George Clooney y Danny Kaye. La partitura abarca, según mi cuenta, 18 canciones de Irving Berlin. La canción principal se introdujo 12 años antes en otro vehículo de Crosby, “Holiday Inn”. Sigue siendo la canción más popular de Berlín.

Tiene mi permiso para tomar el argumento, sobre un general retirado que lucha con un hotel turístico de Vermont durante un invierno sin nieve, como prefiguración del calentamiento global, si lo desea. Bajo la dirección del expatriado húngaro Michael Curtiz, cuyo trabajo anterior incluye “Casablanca” y “Mildred Pierce”, “White Christmas” es sin disculpas sentimental. Adelante, derrama una lágrima en el gran final. (Leer más) — Michael Hiltzik

ESPECIALE DE TV

‘Rudolph the Red-Nosed Reindeer’ and ‘Frosty the Snowman’

El héroe de ojos saltones de “Rudolph the Red-Nosed-Reindeer”. (© Classic Media)

1964 | 52 minutos

Streaming: Amazon Prime: Renta/Compra |Apple TV+: Renta/compra

Antes de “Glee” estaba “Rudolph”, con su héroe de ojos saltones pero diferente, su dentista elfo y su isla de juguetes inadaptados. Ahora disponible, por los baby boomers nostálgicos, en todo tipo de reproducciones coleccionables. Pero aún. Te reirás, llorarás y no es Navidad hasta que lo hayas visto, y quién sabe, tal vez tu hijo quiera ser dentista. Lo cual es un muy buen trabajo, incluso en el Polo Norte.

Frosty, esa “alma alegre y feliz”, lidera el camino en “Frosty the Snowman”. (© Classic Media)

Y mientras lo hace, quédese para ver “Frosty the Snowman” (1969, 25 minutos; Apple TV+: Rent/Buy), con su elenco de apoyo igualmente extraño pero entrañable y una canción alucinante pero igualmente fabulosa. (Leer más) —Mary McNamara

‘A Charlie Brown Christmas’

La edad no ha marchitado “A Charlie Brown Christmas”. (© 1965 United Features Syndicate)

1965 | 25 minutos

Streaming: Apple TV+: Incluido

El original “A Charlie Brown Christmas” es el primer especial navideño de televisión que aún califica como contemporáneo; la edad no puede marchitarlo, ni la costumbre envejecer sus hermosos fondos pintados a mano, la partitura de Vince Guaraldi, los niños que bailan, la calma invernal o Sally Brown afirmando, con una voz tranquila de razón: “Todo lo que quiero es lo que me corresponde; todo lo que quiero es mi parte justa”, una frase que encajaría en cualquier película de Martin Scorsese que puedas nombrar, pero que no estaría tan bien interpretada ni me haría tan feliz. (Leer más) — Robert Lloyd

‘How the Grinch Stole Christmas!’

“How the Grinch Stole Christmas.” (Warner Bros. Entertainment Inc.)

1966 | 25 minutos

Clasificación: TVG

Streaming: Amazon Prime: Incluido |Apple TV+: Incluido | Peacock: Incluido |

Cable: TNT, Friday, Dec. 16, 4:30 and 7:30 p.m.

Broadcast: NBC, viernes 23 de diciembre, 8 p.m.

El especial navideño animado de 1966 “Cómo el Grinch robó la Navidad”, el clásico televisivo del Dr. Seuss (Theodor Geisel) y el animador Chuck Jones, sigue al Grinch verde y de corazón pequeño mientras intenta robarle la Navidad a los Quién que viven en el ciudad de Whoville. (Leer más) — Saba Hamedy

‘Call the Midwife Christmas Special’

Lina Hargreaes, a la izquierda, Helen George y Leonie Elliott en el especial navideño “Call the Midwife” de 2022, en PBS.

(Neal Street Productions / BBC)

1 hour, 30 minutes.

Clasificación: TV-14.

Streaming (Starting on Christmas Day): Netflix: Included | Apple TV+: Rent/Buy

Broadcast: PBS, Sunday, Dec. 25, 9 p.m.

La relación entre Estados Unidos y Gran Bretaña nunca es más “especial” que en Navidad: pasteles de carne picada y budín de ciruelas, villancicos victorianos y ventas del Boxing Day. Alimentado durante mucho tiempo por películas clásicas de temporada desde “A Christmas Carol” hasta “Love Actually”, el hogar electrónico ahora permite a los estadounidenses compartir la gran tradición británica de la televisión del día de Navidad en tiempo real con el especial de Navidad “Call the Midwife”.

Basado en las memorias de Jennifer Worth, el tono de optimismo clarividente de “Llama a la comadrona” le permite hacer una crónica de todo tipo de temas serios —incesto, aborto, abuso conyugal, abandono de niños y la dura realidad de la pobreza— sin volverse demasiado oscuro o hastiado. Si este episodio parece construido sin disculpas durante dos o tres momentos catárticos, bueno, ¿por qué no? “Call the Midwife” tiene que ver con abrazar la risa y las lágrimas, y es Navidad, después de todo. (Leer más) — Mary McNamara

Adaptations of Charles Dickens’ ‘A Christmas Carol’

La novela del autor británico sobre un avaro egoísta y tacaño que se despierta en la Inglaterra victoriana fue un éxito navideño instantáneo cuando se publicó en 1843. La historia de Ebenezer Scrooge, visitado por el fantasma de su socio comercial y los espíritus de la Navidad pasada, presente y aún por venir, ha sido adaptada para cine, teatro y televisión comenzando en la era del cine mudo y continuando hasta el día de hoy. El papel de Scrooge ha estado protagonizado por actores de primer nivel (Reginald Owen, Alastair Sim, Michael Caine y el Pato Donald (como Scrooge McDuck). Las producciones han sido de acción en vivo, animadas, de títeres, especiales de televisión, episodios navideños de series de televisión y musicales. Lo que sigue es una pequeña muestra que incluye muchas de las adaptaciones favoritas del cuento de Navidad definitivo.

‘A Christmas Carol’

Reginald Owen en “A Christmas Carol” in 1938. (United Archives / FilmPublicity )

1938 | 1 hora 9 minutos

Clasificación: TV-G

Streaming: HBO Max: Incluido | Paramount+: Incluido | Amazon Prime: Renta/Compra | Apple TV+: Renta/Compra



‘A Christmas Carol’

Alastair Sim como Scrooge en “A Christmas Carol” in 1951. (John Springer Collection / Corbis via Getty Images)

1951 | 1 hora, 26 minutos

Streaming: Amazon Prime: Incluido | Plex: Incluido

Scrooge: Alastair Sim

‘Mickey’s Christmas Carol’

“Mickey’s Christmas Carol.” (CBS)

Especial de TV 1983 | 26 minutes

Clasificaión: G

Streaming: Disney+: Included | Amazon Prime: Included |Apple TV+: Included

Scrooge: Scrooge McDuck (voz de Alan Young)

‘A Christmas Carol’

George C. Scott asume el papel de Scrooge en “A Christmas Carol” en 1984. (CBS via Getty Images)

Película 1984 | 1 hora, 41 minutos

Clasificación: TV-PG

Streaming: Paramount+: Incluido | Amazon Prime: Incluido |Apple TV+: Renta/Compra

Cable: EPIX, lunes, 19 h; Sábado, 24 de diciembre, 6:35 p. m.

Scrooge: George C. Scott

‘Scrooged’

David Johansen, a la izquierda, y Bill Murray en “Scrooged” en 1988. (Paramount Pictures)

Película1988 | 1 hora, 40 minutos

Clasificación: PG-13

Streaming: Paramount+: Incluido | Amazon Prime: Incluido |Apple TV+: Renta/Compra

Cable: Paramount, Friday, 9:30 p.m. | Freeform, Sunday, 8:55 p.m.; Monday, 1:30 p.m.

Scrooge (Frank Cross): Bill Murray

‘The Muppet Christmas Carol’

Movie 1992 | 1 hora, 25 minutos

Clasificación: G

Streaming: Disney+: Incluido |Amazon Prime: Incluido |Apple TV+: Renta/Compra

Scrooge: Michael Caine

‘A Christmas Carol’

Guy Pearce en la serie de televisión “A Christmas Carol”. (Robert Viglasky / FX)

Series de TV 2019

Rating: TV-MA

Streaming: Hulu: Incluido | Amazon Prime: Renta/Compra |Apple TV+: Renta/Compra

Scrooge: Guy Pearce

‘Spirited’

Ryan Reynolds, a la izquierda, y Will Ferrell en “Spirited”. (Claire Folger / Apple TV+)

Película 2022 | 2 horas, 7 minutos

Clasificación: PG-13, por lenguaje, algún material sugerente y elementos temáticos

Streaming: Apple TV+: Incluido

Scrooge (Clint Briggs): Ryan Reynolds

“Spirited”, la enésima encarnación en pantalla de la siempre verde “A Christmas Carol” de Charles Dickens, es un entretenimiento tan divertido, optimista y afable que no es difícil perdonar los pasos en falso de esta llamativa comedia musical y fantasía. Los espectadores de Grinchy, sin embargo, pueden cantar una melodía diferente.

El meta de la historia, a veces reimaginado enrevesado, en el que las reglas aparentemente están hechas para romperse (y alegremente), encuentra un trío de fantasmas que representan la Navidad pasada (Sunita Mani), Presente (Will Ferrell) y Aún por venir (un envuelta Loren Woods, con la voz de Tracy Morgan) encargado cada Nochebuena con la rehabilitación de un ser cobarde por el bien de la humanidad. Como se explica ordenadamente: “Acechamos a alguien, lo convertimos en una mejor persona y luego cantamos sobre eso”. (Leer más) — Gary Goldstein

