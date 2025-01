Cómo protegerse del humo provocado por los incendios forestales en Los Ángeles

No es necesario vivir cerca de un incendio forestal para verse afectado por su humo. Con fuertes vientos que avivan los incendios en Pacific Palisades y sus alrededores, las colinas de Pasadena y Simi Valley, grandes franjas del sur de Estados Unidos se enfrentan a una peligrosa calidad del aire.

El humo de los incendios forestales puede irritar los ojos, la nariz, la garganta y los pulmones. El hollín puede contener todo tipo de contaminantes peligrosos, incluidos algunos que pueden provocar cáncer. Las partículas más pequeñas del humo pueden llegar a las profundidades de los pulmones o incluso entrar en el torrente sanguíneo.

Condiciones como estas no son buenas para nadie, pero son especialmente malas para las personas de grupos vulnerables, incluidos los niños, las personas con asma u otras afecciones respiratorias, las personas con enfermedades cardíacas y las embarazadas.

Esto es lo que debe saber para mantenerse a salvo..

Permanecer en el interior

Minimiza tu exposición al aire nocivo permaneciendo en casa y manteniendo las puertas y ventanas cerradas.

Si tienes un sistema de calefacción y aire acondicionado central, puedes mantener limpio el aire interior encendiéndolo y manteniéndolo funcionando. Asegúrate de que la entrada de aire fresco esté cerrada para no aspirar aire del exterior.

Mantenga a sus mascotas dentro de casa

Tampoco deberían respirar el aire malsano.

Revise sus filtros de aire

Los filtros limpios funcionan mejor que los sucios y los filtros de alta eficiencia funcionan mejor que los comunes. La Junta de Recursos del Aire de California y el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur recomiendan filtros con una clasificación MERV de 13 o superior.

Podría considerar la posibilidad de utilizar un purificador de aire portátil de alta eficiencia en una habitación donde pase la mayor parte del tiempo. La Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. tiene información sobre ellos aquí, y CARB tiene una lista de dispositivos de limpieza certificados aquí.

No contamines el aire interior

Eso significa que no se deben encender velas ni incienso. Si no hay electricidad y necesitas ver en la oscuridad, es mucho mejor que cuentes con una linterna o un faro.

Si tienes frío, abrígate. Este no es el momento de encender un fuego acogedor en la chimenea. No uses una estufa de gas ni aparatos de leña, ya que empeorarán la calidad del aire interior, no la mejorarán, dice el AQMD.

Los CDC también desaconsejan pasar la aspiradora, ya que puede levantar polvo y liberar partículas finas en el aire.

Tenga cuidado al limpiar

No conviene que la piel entre en contacto con las cenizas de los incendios forestales, por lo que hay que llevar mangas largas, pantalones, guantes, calcetines y zapatos. El AQMD incluso quiere que se ponga gafas de protección.

Si va a barrer las cenizas al aire libre, consiga una manguera y rocíelas con agua primero. Eso evitará que vuelen por los aires mientras las mueve. Una vez que las cenizas estén mojadas, bárrelas con cuidado con una escoba o un trapeador. Guárdelas en una bolsa de plástico y tírelas a la basura.

Es una buena idea lavar los vehículos y los juguetes de exterior si están cubiertos de cenizas. Trate de no enviar el agua de las cenizas a los desagües pluviales. En su lugar, dirija el agua sucia hacia las zonas del suelo, aconseja el AQMD.

Desecha los alimentos en mal estado...

Si se corta la electricidad durante un período de tiempo significativo, los alimentos en su refrigerador o congelador podrían echarse a perder.

Los alimentos guardados en el frigorífico pueden permanecer seguros hasta cuatro horas si mantienes la puerta cerrada. Si has estado sin electricidad durante más tiempo, tendrás que tirar todos los alimentos perecederos, como carne, aves, pescado, huevos, leche y frutas y verduras cortadas. Todo lo que tenga “un olor, color o textura inusual” también debe desecharse, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

Los medicamentos refrigerados deberían estar bien, a menos que haya habido un corte de electricidad durante más de un día. Revise la etiqueta para asegurarse.

...aunque estuviera en el congelador

Es posible que su congelador esté en mejores condiciones, especialmente si está bien abastecido. Los alimentos que se encuentran en un congelador lleno pueden permanecer seguros hasta 48 horas si se han mantenido cerrados, y un congelador medio lleno puede permanecer seguro hasta 24 horas. (Los alimentos congelados ayudan a mantenerse fríos entre sí, por lo que cuanto más, mejor).

Si los artículos han permanecido a una temperatura inferior a 40 grados Fahrenheit (4 grados Celsius) o aún se pueden ver cristales de hielo en ellos, es posible que se puedan usar o volver a congelar, según el sitio web de seguridad alimentaria del gobierno federal.

El helado y el yogur helado deben desecharse si se corta la electricidad durante un tiempo prolongado. La carne, las aves, los mariscos, los huevos, la leche y la mayoría de los productos lácteos deben desecharse si estuvieron expuestos a temperaturas superiores a los 40 grados F durante dos horas o más. Lo mismo se aplica a las comidas congeladas, los guisos, las sopas, los estofados y las tortas, tartas y pasteles con relleno de natillas o queso.

Las frutas y los jugos de frutas que hayan comenzado a descongelarse pueden volverse a congelar a menos que hayan comenzado a enmohecerse, ponerse viscosos o a oler a levadura. Las verduras y los jugos de verduras deben desecharse si han estado a más de 40 grados F durante seis horas o más, incluso si se ven y huelen bien.

Los productos para el desayuno, como los waffles y los bagels, pueden volverse a congelar, al igual que los panes, los panecillos, los muffins y otros productos horneados sin relleno de natillas.

Considere un refugio alternativo

Si has hecho todo lo posible pero todavía te lloran los ojos, no puedes dejar de toser o simplemente no te sientes bien, busca un refugio alternativo donde la calidad del aire sea mejor.

Abstenerse de hacer ejercicio vigoroso

Hacer cualquier cosa que te haga respirar más profundamente es una mala idea en este momento.

Usar mascarilla al aire libre

Si necesita estar al aire libre durante un tiempo prolongado, asegúrese de usar una mascarilla de alta calidad. Una mascarilla quirúrgica o de tela no será suficiente; las autoridades sanitarias coinciden en que debe utilizar un respirador N95 o P-100 con un sello hermético.

¿Los niños pequeños corren mayor riesgo de exponerse al humo de los incendios forestales?

Los niños muy pequeños son especialmente vulnerables a los efectos del humo de los incendios forestales porque sus pulmones aún se están desarrollando rápidamente y, como respiran mucho más rápido que los adultos, absorben más partículas tóxicas en relación con sus diminutos cuerpos, lo que puede provocar inflamación, tos y sibilancia.

Cualquier tipo de contaminación del aire puede ser peligrosa para los niños pequeños, pero el humo de los incendios forestales es aproximadamente diez veces más tóxico para los niños en comparación con la contaminación del aire causada por la quema de combustibles fósiles, dijo la Dra. Lisa Patel, profesora clínica asociada de pediatría en Stanford Children’s Health. Los niños pequeños con problemas respiratorios preexistentes, como el asma, corren un riesgo aún mayor.

Patel aconseja a los padres que mantengan a sus hijos pequeños en interiores tanto como sea posible, creen una habitación segura en su hogar con un purificador de aire y traten de evitar el uso de estufas de gas para no contaminar el aire interior.

Los niños mayores de 2 años también deben usar una mascarilla KN95 bien ajustada si van a estar al aire libre durante un período prolongado de tiempo. Los bebés y niños pequeños más pequeños no necesitan usar mascarilla porque puede suponer un riesgo de asfixia, dijo Patel.

¿Cuáles son los riesgos para las personas embarazadas?

Las embarazadas también deben tomar precauciones adicionales en relación con el humo de los incendios forestales, que puede atravesar la placenta y afectar al feto en desarrollo. Los estudios han demostrado que la exposición al humo de los incendios forestales durante el embarazo puede aumentar el riesgo de parto prematuro y bajo peso al nacer. Los investigadores también han vinculado las sustancias químicas tóxicas del humo con complicaciones de salud materna, como la hipertensión y la preeclampsia.

¿Qué pasa con otras poblaciones de alto riesgo?

Algunas enfermedades crónicas, como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica u otras afecciones respiratorias, también pueden hacer que sea especialmente vulnerable al humo de los incendios forestales. Las personas con enfermedades cardíacas, diabetes y enfermedades renales crónicas deben tener especial cuidado de respirar aire limpio, advierte el CDC. Las diminutas partículas del humo de los incendios forestales pueden agravar los problemas de salud existentes y pueden aumentar la probabilidad de sufrir ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares, advierte CARB.

Prepárese para la próxima emergencia

Vivir en el sur de California significa que tarde o temprano se producirá otro incendio forestal. Para prepararse para el aire contaminado, puede:



Abastécete de respiradores desechables, como los N95 o P-100.

Ten a mano filtros limpios para tu sistema de aire acondicionado y cámbialos cuando haya mucho humo.

Sepa cómo verificar la calidad del aire en el lugar donde vive y trabaja. El AQMD tiene un mapa interactivo que se actualiza cada hora. Solo escriba una dirección y se ampliará la ubicación. También puede registrarse para recibir alertas de calidad del aire por correo electrónico o en su teléfono inteligente.

Sepa dónde está su extintor de incendios y manténgalo a mano.

Si tiene una afección cardíaca o pulmonar, tenga a mano medicamentos suficientes para al menos cinco días.

La redactora del Times, Karen García, contribuyó a este informe.

