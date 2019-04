Llamado a la calma: mantener vivas células de cerdos muertos no es ‘resucitación’ cerebral

He sido un activista apasionado en nombre de la donación de órganos durante 18 años, por lo cual este no es un tema abstracto para mí. Si una persona que es declarada con muerte cerebral no está realmente muerta, o si esa condición es reversible, sería inmoral extirpar sus órganos para un trasplante, porque ello equivaldría a matar al donante. Sin embargo, eso no es lo que muestra este estudio; no obstante, la respuesta parece completamente desproporcionada para los hallazgos.