Una antigua civilización peruana podría haber extirpado el corazón de 140 niños durante un enorme sacrificio

Como si esto no fuera lo suficientemente espantoso, los investigadores señalan que muchas de las cajas torácicas de los niños parecen haber sido arrancadas del cuerpo. Esto sugiere que sus corazones fueron removidos poco después de la muerte. "No podemos probarlo, pero ciertamente en el mundo maya se describía la importancia de tomar un corazón que aún latía", explicó John Verano, antropólogo de la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, y uno de los líderes de la investigación, que se publicó el miércoles en PLOS One.