Funcionarios de la administración Trump visitan Los Ángeles para hacer un balance de la crisis de desamparados

Por lo menos una docena de funcionarios de la administración Trump están en Los Ángeles en una misión para entender mejor lo que está sucediendo en la ciudad con el tema de los desamparados.

La visita se produce tras las implacables críticas del presidente Trump a lugares como Los Ángeles y San Francisco por el gran número de personas que viven en condiciones miserables en la calle.

El grupo incluye a funcionarios de la Casa Blanca, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y del Consejo de Política Doméstica y está dirigido por Ben Hobbs, asistente especial de Trump para asuntos de política interna. Los funcionarios federales se reunieron con miembros del personal del alcalde Eric Garcetti y recorrieron los barrios bajos del centro de la ciudad, según fuentes involucradas en las reuniones.

En julio, Trump sugirió que la falta de hogar en las ciudades de la costa oeste -lugares dirigidos por el “establishment liberal"- era un problema que ha surgido en los últimos dos años. No ofreció ninguna propuesta específica para remediar la crisis, pero sí habló largo y tendido sobre cómo la falta de vivienda está arruinando las ciudades.

Anuncio

“Mira lo que está pasando en San Francisco, es terrible. Así que lo estamos viendo muy seriamente. Podemos interceder y hacer algo para limpiar todo eso. Es inapropiado”, dijo Trump a Fox News.

El subsecretario de prensa Judd Deere dijo en una declaración que el presidente quería que su equipo estuviera en la zona para empezar a desarrollar un plan que abordara esa “tragedia”.

“Como muchos estadounidenses, el presidente ha tomado nota de la crisis de la falta de vivienda, particularmente en ciudades y estados donde las políticas liberales de sobre-regulación, impuestos excesivos y mala prestación de servicios públicos se están combinando para aumentar dramáticamente la pobreza y los riesgos de salud pública”, dijo Deere.



Anuncio

En una declaración, el portavoz, Alex Comisar, dijo: “Nuestra oficina se enteró muy recientemente de los planes de la administración de visitar L.A. para aprender más sobre nuestras estrategias de respuesta a la crisis de la falta de vivienda. Les damos la bienvenida y esperamos mostrarles nuestra labor para hacer frente a esta emergencia humanitaria”.

Comisar confirmó que el personal de Garcetti llevó a la delegación al Centro unificado de atención a las personas sin hogar en el centro de la ciudad. No hubo reuniones en el Ayuntamiento con la delegación ni con el propio Garcetti, añadió Comisar.

En un evento el lunes en Beverly Hills organizado por el sitio web de Politico, un funcionario de Garcetti explicó que el alcalde dio la bienvenida a este diálogo con la administración sobre un tema apremiante. Los funcionarios locales han dicho consistentemente que necesitan más recursos federales para ayudar a resolver el problema.

“No conocen el trabajo que estamos haciendo”, dijo Breelyn Pete, jefa de asuntos estatales y federales de Garcetti.

“Y, francamente, no son lo suficientemente inteligentes como para saber lo que estamos haciendo”, añadió además: “Espero que eso no me meta en problemas”.

El conteo de este año pone el número de personas sin hogar justo por debajo de 59.000 en todo el condado - un aumento del 12% con respecto al año pasado. Dentro de la ciudad de Los Ángeles, la cifra se disparó a más de 36.000, un aumento del 16%.

Branimir Kvartuc, portavoz del concejal Joe Buscaino, dijo que la delegación federal también visitó el proyecto de vivienda Jordan Downs. La asesora principal de Buscaino, Alison Becker, estuvo entre el personal de la ciudad que acompañó a los funcionarios federales en Jordan Downs.

Anuncio

“Estaban muy impresionados con el desarrollo”, dijo Kvartuc. “Estas unidades ya no parecen viviendas públicas”.

Kvartuc dijo que entre los funcionarios federales que visitaron el sitio de Watts se encontraban representantes de los departamentos de Asuntos de Veteranos, Salud y Servicios Humanos, HUD y Justicia, la Agencia de Protección Ambiental y el Consejo de Política Interna.

Nathan Click, vocero del gobernador Gavin Newsom, dijo en una declaración: “Todos los niveles de gobierno -incluido el federal- deben dar un paso al frente. Si el presidente está dispuesto a poner sobre la mesa soluciones serias -con inversiones reales-, California está dispuesta a hablar. Podría empezar por poner fin a sus planes de recortar las estampillas de comida, mejorar el cuidado de la salud de las personas de bajos ingresos y dejar de asustar a las familias inmigrantes para que no tengan acceso a los servicios del gobierno”.

Mientras tanto, el Washington Post informó el martes que el presidente ha pedido una “represión” del problema en el estado. La nota periodística, citando a cuatro funcionarios del gobierno, dijo que los administrativos estaban considerando cómo trasladar a la gente que vive en las calles a las instalaciones del gobierno. También han examinado la posibilidad de despejar los campamentos de personas sin hogar.

El portavoz de Garcetti se negó a comentar el informe del Post, que no pudo ser confirmado inmediatamente por The Times.

La Casa Blanca se negó a decir si el gobierno federal estaba considerando tal idea.

En las últimas semanas, los miembros del Consejo de Política Interior de la Casa Blanca han estado en contacto con la Liga de Protección de la Policía de Los Ángeles, la organización sindical que representa a los oficiales de policía de base, para entender mejor las “condiciones en el terreno” en los barrios bajos y en otras áreas con grandes poblaciones de personas sin hogar, según un agente de la policía con conocimiento de la situación.

Las discusiones también se centraron en los esfuerzos del LAPD para combatir el problema y los desafíos que enfrentan las fuerzas de seguridad, incluyendo las sucias condiciones que pueden haber causado que los empleados y oficiales de la ciudad se enfermaran.

Anuncio

La escritora del Times Gale Holland contribuyó a este informe.

Para leer esta nota en inglés haga clic aquí