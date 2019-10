Los Angeles Times llega a un acuerdo histórico con su sindicato

El diario Los Angeles Times llegó el miércoles a un acuerdo laboral provisional con el gremio que representa a unos 475 miembros de su redacción, un hito para un periódico que durante generaciones fue conocido como un bastión del antisindicalismo.

Las dos partes habían estado negociando en el primer convenio colectivo de la sala de redacción durante más de un año.

El acuerdo propuesto de tres años proporcionaría aumentos salariales inmediatos de al menos el 5% para muchos empleados de redacción después de años de salarios estancados, y algunos verán un aumento más significativo. El Times acordó un aumento del 2.5% en el segundo y tercer año. El contrato propuesto incluye la protección del empleo, permiso parental, indemnización por despido y los derechos de los periodistas que quieran hacer negocios con libros. Además, los gerentes de The Times se comprometieron a entrevistar a personas de grupos subrepresentados para cubrir puestos de trabajo como una forma de aumentar la diversidad de la sala de redacción.

La mayoría de los empleados no administrativos de la sala de redacción estarán cubiertos, incluyendo reporteros, columnistas, periodistas de datos, editores de textos, bibliotecarios, productores web, productores de audio, diseñadores de páginas, fotógrafos y videógrafos.

Carolina A. Miranda y Anthony Pesce, copresidentes de L.A. Times Guild, celebran el acuerdo laboral provisional. (Kent Nishimura / Los Angeles Times)

“Estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado juntos”, dijo Carolina A. Miranda, copresidenta de L.A. Times Guild, en una declaración. “Es un momento difícil en la industria, pero hemos conseguido aumentos salariales significativos y una amplia red de protección laboral que es una de las mejores de la industria. Estamos agradecidos de que el Dr. Patrick Soon-Shiong esté reinvirtiendo activamente en The Times. Esto es una victoria para el periodismo y una victoria para L.A”.

Los miembros de L.A. Times Guild, que es parte del sector NewsGuild de Communications Workers of America, deben ratificar el acuerdo en una votación, que se espera que esté programada para finales de mes. Si se ratifica, el acuerdo entrará en vigor a principios de noviembre.

“Mi agradecimiento a los dirigentes del sindicato y a sus miembros, así como a mis colegas de la gerencia y al Dr. Patrick Soon-Shiong por su dedicación y profesionalismo a lo largo de meses de negociaciones”, dijo el editor ejecutivo de Times, Norman Pearlstine. “Los contratos iniciales son intrínsecamente difíciles de negociar, y cada artículo y cláusula tiene profundas implicaciones para ambas partes, ahora y en el futuro. Con este acuerdo, estoy convencido de que hemos asegurado el renacimiento de The Times bajo propiedad local”.

Después de semanas de negociaciones, con varias sesiones maratónicas que se prolongaron hasta bien entrada la noche, las dos partes se reunieron el miércoles por la noche en una sala de conferencias en la sede de El Segundo para firmar el acuerdo. Cerca de 40 personas - miembros de gremios, editores, ejecutivos y abogados que asesoraron a los equipos de negociación - se reunieron para la celebración.

“Ha sido un honor y un privilegio para nosotros ayudar a negociar este acuerdo, y estamos deseando tener un gran futuro”, dijo al grupo el editor gerente Scott Kraft.

Cuando se firmaron los documentos finales, Miranda y el copresidente de L.A. Times Guild, Anthony Pesce, se estrecharon las manos. La sala estalló en aplausos, las cámaras hicieron clic y el champán pronto fluyó.

El acuerdo continúa una tendencia de aumento de la actividad sindical en el sector editorial, una industria golpeada por los cambios económicos y la disminución de los recursos. La semana pasada, los periodistas de Arizona Republic votaron a favor de sindicalizarse.

Los miembros de L.A. Times Guild se han convertido en líderes de ese movimiento. Uno de sus periodistas de datos, Jon Schleuss, se está postulando para presidente de NewsGuild internacional en una plataforma para ayudar a capacitar a los periodistas de otros medios para que se organicen de manera efectiva. Varios otros periodistas de Times han visitado las salas de redacción de todo el país para hacer avanzar la campaña del gremio.

The Times, ahora con sede en El Segundo, cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, es la organización de noticias más grande de la costa oeste de Estados Unidos.

L.A. Times Guild se formó hace casi dos años durante una gran conmoción para el periódico. Después de años de compras, recortes de gastos y relaciones antagónicas con la empresa corporativa de Chicago, un 85% de la redacción votó a favor de formar un sindicato en el punto álgido de las tensiones en enero de 2018.

Fue la primera acción sindical de redacción exitosa en la historia de The Times, que había sido rotundamente antisindical a lo largo de sus 138 años de existencia.

“Hace más de dos años, cuando un puñado de periodistas de Times se reunieron en un bar para hablar de formar un sindicato, nunca hubiéramos podido imaginar que estábamos a punto de cambiar el curso del periódico”, dijo Pesce en un comunicado.

Anuncio

Las tensiones sindicales jugaron un papel en la historia temprana de The Times. En 1910, una bomba construida con cartuchos de dinamita y un reloj de cuerda barato explotó en un callejón cerca de las instalaciones de The Times en el centro de Los Ángeles. La explosión destruyó el edificio de Times, matando a 20 empleados y mutilando a docenas de otros. Otras dos bombas -incluyendo una que tenía la intención de matar al editor del periódico, el general Harrison Gray Otis- fueron descubiertas esa misma mañana. No detonaron. Dos hermanos, afiliados al sindicato de trabajadores del acero, fueron condenados por los crímenes.

La formación del gremio en 2018 fue un precursor clave de la venta de The Times, que devolvió a la histórica institución al control local después de 18 años de prioridades cambiantes y relaciones polémicas con su propietario, Tribune Publishing, con sede en Chicago (la compañía se llamó Tronc durante varios años).

Menos de un mes después de la votación en la sala de redacción, el empresario biomédico de Los Ángeles Soon-Shiong y su esposa, Michele Chan Soon-Shiong, acordaron adquirir Los Angeles Times, San Diego Union-Tribune y un puñado de periódicos comunitarios por 500 millones de dólares. La compra fue finalizada en junio de 2018. La pareja entonces comenzó a invertir fuertemente para restaurar la publicación.

Para ello se contrató a más de 150 periodistas y la sala de redacción reforzó su presencia digital, un imperativo para la supervivencia de la organización a medida que los lectores y anunciantes se decantan por las publicaciones en línea y se alejan de la prensa impresa.

Los miembros de L.A. Times Guild se unieron en torno a la meta de tratar de asegurar “el éxito a largo plazo de The Times y su periodismo”.

“Lo que comenzó como una pequeña rebelión ha ayudado a asegurar que generaciones de futuros periodistas de L.A. Times disfruten de mejores salarios y protección laboral”, dijo Pesce en su declaración. “Es emocionante ver a tantas otras redacciones en todo el país unirse a la lucha”.

