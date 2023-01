El Desfile de las Rosas arranca con una multitud entusiasta a pesar del aumento de casos de COVID, VSR y gripe

Poco antes de las 6 de la mañana, Kelly y Nathan Alexander se calentaban junto a una hoguera de propano en el exterior de Total Wines & More, en Colorado Boulevard, mientras esperaban el comienzo del Desfile de las Rosas.

El desfile, que comenzó en 1890 como un acto promocional de un club social local para presumir del famoso clima templado de Pasadena en invierno, comenzó el lunes bajo un cielo despejado y temperaturas de unos 40 grados. Una temperatura agradable en comparación con el temporal ártico que azotó gran parte del país la semana anterior a Navidad.

Kelly, que celebraba el lunes su 37 cumpleaños, es natural de Arcadia y creció asistiendo al desfile con el grupo de jóvenes de su iglesia, acampando en el bulevar “millones de veces”, dijo.

La semana pasada, la pareja, que ahora vive en Colorado Springs, metió a sus cinco hijos -de 8, 12, 14, 15 y 17 años- en un RV, sorteó tormentas de nieve en Arizona, visitó a su familia en el sur de California y se dirigió a la Ciudad de las Rosas. El domingo por la tarde buscaron un lugar privilegiado en la ruta de 8 km, y se sorprendieron de que hubiera muchos menos campistas que en años anteriores.

“Estaba realmente muerto”, dijo Kelly. “Normalmente es una gran fiesta. Pero la gente que estaba aquí se lo estaba pasando bien”.

El evento, que normalmente se celebra el día de Año Nuevo, se celebra el lunes como parte de la tradición del desfile “nunca en domingo”. Los organizadores originales no querían interferir con los servicios religiosos. El 134º Desfile de las Rosas se celebra tres años después del inicio de la pandemia de COVID-19.

En 2021, el desfile se canceló por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. El año pasado, volvió con menos público, con medidas de seguridad contra el coronavirus que incluían exigir a los participantes y espectadores del desfile que llevaran mascarillas en las zonas con entradas y mostraran una prueba de vacunación o un resultado negativo en la prueba de COVID-19.

David Rivas, de Harbor City, corre a primera hora de la mañana con su disfraz de extraterrestre con el Club de Corredores de South Bay, recorriendo la ruta de 10 millas antes del Desfile de las Rosas a primera hora del lunes. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Este año, no hay tales mandatos, aunque los funcionarios de salud están recomendando el uso de mascarillas en grandes multitudes - y quedarse en casa si está enfermo - en medio de un aumento de casos de COVID-19, la gripe y el VSR que ha sobrecargado los hospitales de todo el país.

El tema del desfile de este año -una expresión de esperanza y resistencia- es “Doblar la esquina”. La gran mariscal es la ex representante de Arizona Gabrielle Giffords, que sobrevivió a un disparo en la cabeza en 2011.

“La idea de ‘doblar la esquina’ también resuena desde una perspectiva nacional”, dijo Giffords en un comunicado. “Nuestro país se ha enfrentado durante múltiples años a una pandemia mortal y al rencor político. Sin embargo, los avances médicos y el compromiso bipartidista nos han ayudado a dar pasos hacia un futuro mejor, aunque estos pasos no siempre sean tan rápidos o seguros como nos gustaría, pero he aprendido la importancia del progreso poco a poco, y que el progreso empieza por tener el valor de tener esperanza, y luego actuar sobre esa esperanza”.

Tras unos años difíciles, Jennifer y Andy Veera estaban entusiasmados por llevar por primera vez al desfile a sus trillizos de 8 años, David, Daniel y Lily, y a su hija Leilani, que cumple 10 el martes. Jennifer, de 47 años, es enfermera de urgencias y Andy, de 47, es técnico de emergencias médicas.

La pareja, que vive en Orange, despertó a los niños a las 4 de la mañana, “lo cual fue malvado”, dijo Leilani, con una sonrisa. “Fue un viaje muy corto porque no había coches en la autopista”.

Jennifer dice que se imaginó que tendrían que apretujarse entre la gente y no esperaba conseguir un sitio en primera fila justo en Colorado Boulevard, pero las multitudes eran lo suficientemente pequeñas como para que fuera fácil.

La familia Solorio se despertó en Colorado Boulevard para asistir al Desfile de las Rosas el lunes por la mañana temprano en Pasadena. La familia ha elegido el mismo lugar durante 40 años. (Dania Maxwell / Los Angeles Times)

El tema del desfile de 2023 no podía ser mejor, dijo. En 2020, la Navidad con los niños no incluyó a los abuelos por miedo al COVID-19. Al año siguiente, Jennifer y Andy y los niños tuvieron COVID, una Navidad en cuarentena y “dos semanas de Netflix”, dijo. Este año, las cosas han vuelto a la normalidad.

“Me siento bien”, dice. “Me siento esperanzada”.

Justo antes de que comenzara el desfile, los cuatro nietos de Sherry McCarthy salían lentamente de sus sacos de dormir tras pasar una fría noche en Sierra Madre Boulevard. Es la primera vez que acampan durante la noche para el desfile.

McCarthy, de 72 años, de San Ramon, y su hermana Sandy McLaury, de 76, de Altadena, crecieron en Pasadena y han asistido al desfile casi toda su vida.

“Por aquel entonces, papá cogía un carro, dos escaleras y una tabla, y subía a los niños”, cuenta McCarthy. “Teníamos los mejores asientos de la zona”.

Con el paso de los años, ella y su hijo Scott McCarthy, de 45 años, han perfeccionado su montaje para ver el desfile. Están equipados con calentadores que funcionan con butano, un generador eléctrico para cargar el teléfono y una mesa de aperitivos llena de fresas, pistachos, botanas y jugo de manzana. La familia se alegra de poder continuar con su tradición tras la interrupción por la pandemia.

“Es difícil verlo en casa”, afirma McCarthy. “Aquí lo ves todo, lo sientes, lo hueles. Poder oler las rosas y sentir la vibración de las bandas. Es algo que no se puede ver por televisión”.

El desfile de este año cuenta con 39 carrozas, 21 bandas de música y 16 unidades ecuestres, según el Torneo de las Rosas.

Artistas animan a la multitud en el inicio del Desfile de las Rosas 2023 el lunes en Pasadena. (Dania Maxwell / Los Angeles Times)

La carroza de Dona Vida ganó este año el prestigioso premio Sweepstakes del desfile. La pieza central de la carroza es un dragón callejero chino, que simboliza el poder, la suerte y la fuerza. La carroza, titulada “Lifting Each Other Up”, celebra el poder de la donación de órganos, ojos y tejidos, según la organización.

El domingo, los entusiastas habían empezado a reunirse a lo largo de los bulevares Colorado y Arroyo para preparar el desfile de la mañana siguiente.

Una trompeta tocando “Last Christmas” atravesó el bullicio del tráfico a lo largo de Colorado, cerca de la avenida De Lacey, mientras Nick Tea, de 17 años, llevaba un colchón de aire completamente inflado sobre su hombro. El estudiante de último curso de La Cañada High School buscaba un lugar para acampar que su amigo Grant Barton le había guardado.

Los dos dijeron que estaban desafiando el frío durante la noche para apoyar a la novia de Barton, Uma Wittenberg, que es una princesa en el desfile de este año.

Las mejores amigas Merriam Dockter, de 17 años, y Kayla Tietz, de 17, viajaron desde Boise, Idaho, para ver el desfile. Llegaron el pasado lunes para visitar a la familia de Dockter en South Pasadena y han pasado la semana haciendo todas las actividades “turísticas”, como visitar Universal Studios y pasar el rato en el centro de Los Ángeles.

Pero el Desfile de las Rosas no podía faltar en su lista de actividades. Los miembros de la familia de Dockter han asistido desde que eran jóvenes.

“Mi familia vive en South Pasadena, y he escuchado historias de cuando lo hacían de adolescentes. Siempre ha sido algo que he querido hacer, dormir la ruta del desfile”, dijo Dockter. “Quería vivirlo en persona y no por televisión”.

“Es más auténtico”, afirma Tietz. “Puedes ver todo lo que hay detrás de las carrozas”.

A primera hora del domingo, Richard Lugo fue uno de los cientos de personas que asistieron a un breve avance del desfile mientras las carrozas se dirigían desde un almacén de Irwindale, donde se construyen, hasta el recorrido del desfile en Pasadena.

Lugo dijo que creció yendo al Desfile de las Rosas. Desde que tenía 8 años hasta que se hizo adulto, él y su familia se levantaban temprano cada día de Año Nuevo y caminaban desde la casa de su abuela en Pasadena hasta el desfile.

“Algunos años no dormíamos nada”, dice Lugo.

Este año continuó la tradición con su nieta de 5 años, llevándola a ver las carrozas.

“Es todo un espectáculo”, afirma.

