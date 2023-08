Muchos trabajadores inmigrantes se enfrentan a un futuro sombrío sin prestaciones de jubilación. Un proyecto de ley californiano podría ayudar

Ya sea bajo la lluvia, con fuertes vientos o con el sofocante calor del verano, a José Villa se le puede ver por las calles del norte de Los Ángeles, provocando sonrisas entre niños y adultos por igual. Mientras este inmigrante mexicano empuja un carrito lleno de conos de nieve y paletas, el tintineo de las campanitas anuncia que su negocio está abierto a cualquiera que desee un dulce o un alivio inmediato del calor.

“Tengo un trabajo muy dulce porque hace feliz a mucha gente”, dice Villa en uno de sus recientes paseos por Highland Park. “Pero sí, mi futuro económico puede ser muy amargo. Así que por hoy no voy a pensar en ello”, dijo con una sonrisa.

Villa quería jubilarse a los 62 años, pero como inmigrante sin papeles no puede permitirse el lujo de descansar en casa. Los trabajadores inmigrantes en su situación legal no tienen derecho a recibir prestaciones de jubilación del Seguro Social, aunque hayan pagado impuestos utilizando un Número de Identificación Fiscal Individual, o ITIN, que se expide a las personas sin número del Seguro Social con el único fin de declarar impuestos federales.

Anuncio

Con pocas oportunidades de trabajo, Villa lleva siete años vendiendo helados. “No sé qué me depare el destino cuando mi cuerpo se rinda”, dice.

(Raul Roa / Los Angeles Times)

Este hombre, nativo de Culiacán, Sinaloa, llegó a Estados Unidos cuando tenía 47 años. Creció trabajando en el campo, sembrando frijol, cacahuete, maíz y sésamo, hasta que decidió probar suerte al otro lado de la frontera. Con sólo sexto de primaria, Villa pudo instalarse en Los Ángeles y conseguir trabajo como cocinero en un restaurante. Tras 18 años de servicio, fue despedido sin explicación alguna, dijo.

Con escasas oportunidades laborales, Villa lleva siete años vendiendo helados, pero el dinero no le alcanza para alquilar un apartamento ni siquiera una habitación, por lo que vive en un garaje que su jefe, el dueño del carrito, le ha facilitado por tiempo indefinido.

“No sé qué me depare el destino cuando mi cuerpo se rinda”, dice el inmigrante, ajustándose el sombrero para protegerse del sol. “Sólo debo tener fe para que ocurra un milagro y el gobierno se apiade de los viejos como yo”.

Durante la próxima década, este sombrío futuro está la vista de los inmigrantes que viven en California sin seguro de desempleo, prestaciones de jubilación u otra forma de red de seguridad, “en números como en ningún otro estado en la historia moderna”, según un informe del Centro Comunitario y Laboral UC Merced publicado el 23 de marzo.

El informe, titulado “A Golden Age: California’s Aging Immigrant Workforce and Its Implications for Safety Net Policy”, afirma que, en 2019, la fuerza laboral no ciudadana en California era de 2,984,821 trabajadores migrantes, de los cuales aproximadamente 1,253,625 carecían de documentos de trabajo legales.

Entre los trabajadores no ciudadanos, 9,558 tenían entonces 75 años o más, 67,960 tenían entre 65 y 74 años, y 316,539 tenían entre 55 y 64 años. Entre los trabajadores sin documentos de trabajo de 75 años o más, había 4.014 en 2019, mientras que unos 28.543 tenían entre 65 y 74 años y 132.946 entre 55 y 64 años. Estas cifras indican que miles de familias inmigrantes caerán en la pobreza extrema, según analistas y activistas.

Ante la poco probable acción del Congreso para enfrentar la situación, algunos políticos californianos y activistas inmigrantes están impulsando una legislación para aliviar la situación de trabajadores como Villa.

“La idea es proporcionar a estas personas una ayuda monetaria, porque muchos de ellos han trabajado durante décadas y han contribuido durante muchos años a fortalecer la economía de California”, dijo Carrillo. “Es hora de reconocer el arduo trabajo que realizan en los campos agrícolas y en otras industrias de servicios como la agricultura, jardinería, los servicios de construcción y el servicio de restaurantes, entre muchos otros”.

En 2019, según el IRS, se presentaron más de 2,5 millones de declaraciones de impuestos con ITIN, lo que representa casi 6 mil millones de dólares en impuestos. Un estudio de New American Economy, una organización de investigación mostró que los inmigrantes indocumentados contribuyen con un promedio de $ 13 mil millones al Seguro Social y $ 3 mil millones a Medicare por año.

Actualmente, el programa CAPI proporciona 1.100 dólares al mes a los inmigrantes que cumplen los requisitos. Las personas sin documentos legales tendrían beneficios similares, dependiendo de su situación económica actual, dijo Carrillo.

El asambleísta Miguel Santiago, coautor del proyecto de ley, dijo que es imperativo que los políticos apoyen esta ampliación, ya que nadie quiere ver a más personas sin hogar en las calles de California en los próximos años.

“La necesidad no conoce enfermedad, ni vejez”, dijo Santiago. “Estas personas mayores viven en nuestras comunidades, no se van a ir a ninguna parte. Muchos de ellos siguen trabajando, por lo que es crucial atenderlos en el nivel básico para vivir, lo que significa ayuda monetaria para que puedan comer y al menos tener un techo”.

Está previsto que la AB 1536 sea tratada por el comité de apropiaciones del Senado estatal el 14 de agosto.

Para Villa, los ingresos adicionales que recibiría le permitirían al menos alquilar un apartamento de un dormitorio en lugar de vivir en un garaje con sólo un sofá y un televisor.

Mientras Villa vende paletas en el norte de Los Ángeles, al sur Roberto González, de 69 años, lava coches.

González está empapado en sudor mientras limpia los cristales de una camioneta Ford Ranger y luego limpia las llantas.

Este mexicano del estado de Puebla padece diabetes, hipertensión y artritis reumatoide, que a veces le entume las articulaciones de las manos y le dificulta el trabajo. Pero su objetivo es seguir trabajando al menos cinco días a la semana para poder compartir sus escasos ingresos con uno de sus dos hijos.

“Los días de calor son los más duros, pero es mejor aguantar el sol que la lluvia, porque si llueve no tengo trabajo”, dice González, que lleva cinco años limpiando coches. Los dos años que inicialmente pensaba quedarse en Estados Unidos se han alargado a más de 49.

“Uno dice: ‘Un año más y me voy’, pero todos los ahorros se gastan en el alquiler, las facturas y en enviar dinero a la familia”, dijo González. “La verdad es que tengo miedo de ser una carga para la sociedad, y especialmente para mis dos hijos mayores. Sin poder trabajar, dependería de ellos porque no tengo prestaciones de jubilación”.

González cree que si se aprobara la AB 1536 podría contribuir a los pagos de la comida de su hijo y a otros gastos del hogar.

Víctor Narro, director del proyecto y profesor de estudios laborales en el Centro Laboral de la UCLA, dijo que, aunque los inmigrantes indocumentados de edad avanzada necesitan ayuda urgentemente, el fortalecimiento del Seguro Social está destinado al fracaso político, especialmente cualquier plan que lo extienda a los inmigrantes indocumentados.

“El estado se enfrenta a una crisis sin precedentes cuando se trata de su población indocumentada que envejece rápidamente”, dijo Narro. “A pesar de sus esfuerzos, los activistas proinmigrantes no han logrado una reforma migratoria que legalice a estas personas después de una lucha de 30 años. Esto contribuye a que más gente trabaje por debajo de la mesa ganando dinero en efectivo, mientras otros se las arreglan para pagar impuestos que de todas maneras no permiten una jubilación”.

“No pido nada más que algo a cambio de mis contribuciones”, dijo Villa. Los trabajadores indocumentados no tienen derecho a recibir prestaciones del Seguro Social, aunque hayan pagado impuestos.

(Raul Roa / Los Angeles Times)

Aunque Narro cree que el movimiento político es esencial para ayudar a los trabajadores inmigrantes de edad avanzada, reconoce que los proyectos de ley se enfrentan a importantes obstáculos políticos. Además, “el Seguro Social lleva mucho tiempo en un terreno financiero inestable”, porque a medida que envejece la población estadounidense hay menos trabajadores para mantener al creciente número de beneficiarios, que en conjunto viven más años. Algunos analistas calculan que los fondos podrían agotarse en 2034.

“La gente muere sin documentos y sin prestaciones, habiendo dejado su vida en un trabajo”, dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, o CHIRLA, que apoya la AB 1536. “Si no impulsamos este tipo de ley ahora, en los próximos años vamos a ver más ancianos con problemas de salud, incapaces de trabajar”.

“Se trata de una cuestión moral, de dignidad y respeto a las personas mayores”, añadió.

Para trabajadores como Villa y González, el proyecto de ley de California ofrece cierta esperanza.

“Todos vamos a envejecer, y lo único que nos va a preocupar es estar sanos y tener un techo y comida”, dijo Villa. “No pido nada más que algo a cambio de mis contribuciones”.

En opinión de González, “Dios bendice a quien da la mano a quien lo necesita. Espero que los políticos piensen en nosotros y nos echen esa mano que necesitamos”.