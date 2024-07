Temblor de 3,5 grados sacude la península de Palos Verdes

Un sismo de magnitud 3,5 se informó a las 15:09 horas. Domingo frente a la península de Palos Verdes, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El sismo se produjo a unas tres millas de Palos Verdes Estates, según el USGS, y a cuatro millas de Rancho Palos Verdes y Torrance y Redondo Beach. Los residentes de la península informaron a la agencia que sintieron un temblor ligero, o de Nivel 4, y los del norte, en Los Ángeles, reportaron un temblor débil, o de Nivel 3.

En los últimos 10 días, ha habido dos sismos de magnitud 3,0 o mayor centrados cerca.

Un promedio de cinco terremotos con magnitudes de 3,0 a 4,0 ocurren por año en el área del Gran Los Ángeles, según una muestra de datos reciente de tres años.

El terremoto ocurrió a una profundidad de 8,3 millas. ¿Sentiste este terremoto? Considere informar lo que sintió al USGS.

