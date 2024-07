El ‘extraordinario’ crecimiento del mayor incendio de California hace sonar las alarmas: podría arder durante meses

Poco antes de las 3 p. m. del miércoles por la tarde, cuando las temperaturas en el condado de Butte rondaban los 106 grados, un hombre empujó un automóvil en llamas por un barranco en Chico en lo que las autoridades dicen que fue un acto provocado.

En cuestión de minutos, el vehículo en llamas incendió las altas hierbas que habían brotado tras un invierno húmedo pero que se habían secado en las últimas semanas. Pronto ardían robles y vides, y las brasas impulsadas por el viento se precipitaban por los cañones y las crestas de las colinas de Lassen, prendiendo fuego a la nueva vegetación al tocar tierra.

Al caer la noche, el incendio de Park había alcanzado los 2.400 hectáreas y, a la mañana siguiente, su tamaño se había multiplicado por siete. El sábado, el incendio había superado las 140.000 hectáreas (el más grande en lo que va de año en California), sin control y con pocas señales de desaceleración.

Los expertos afirman que el crecimiento explosivo del incendio se debe a una combinación perfecta de condiciones cálidas y secas, vegetación combustible y un paisaje que no se ha quemado en décadas. El terreno remoto ha dificultado el acceso de los equipos al perímetro en expansión del incendio, y la lucha contra el fuego podría ser larga y ardua mientras luchan por afianzarse.

“Este es realmente el primer incendio en los últimos años en California que yo llamaría extraordinario, y eso no es algo bueno”, dijo Daniel Swain, un científico del clima de la UCLA, en una sesión informativa. “Este incendio es un gran problema y ha hecho algunas cosas bastante increíbles”.

De hecho, el incendio y su enorme columna de humo ya han mostrado un comportamiento extraño y errático, incluidas “características similares a las de una tormenta eléctrica de supercélula” repletas de rotaciones a gran escala, dijo Swain. El jueves, las imágenes captadas por las cámaras de incendios forestales de AlertCalifornia parecieron mostrar que el incendio arrojaba vórtices similares a tornados, a veces denominados remolinos de fuego o tornados de fuego.

“En este punto, el incendio está creando su propio clima, y eso puede ser bastante impredecible”, dijo Courtney Carpenter, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional en Sacramento. “Los incendios forestales realmente grandes y explosivos pueden crear tormentas eléctricas; pueden formar columnas de fuego en remolino que pueden imitar tornados”.

The #Parkfire in Butte County has now surpassed 164,000 acres. Take a moment to watch this powerful video and consider how you and your family are prepared for the threat of wildfire. For more information on the Park Fire visit: https://t.co/f2Jx3YA3kh pic.twitter.com/RiWlxhTLan — CAL FIRE Chief (@CALFIRE_CHIEF) July 26, 2024

Las características de tormenta eléctrica del incendio de Park aún no han provocado relámpagos, aunque Carpenter dijo que eso todavía es posible dado su “crecimiento explosivo del fuego” y comportamientos extremos. Señaló que el humo del incendio ya ha llegado a Oregon.

Afortunadamente, la rápida tasa de propagación del incendio hasta ahora lo ha llevado al norte y al este, extendiéndose por el norte del condado de Butte y una parte cada vez mayor del condado de Tehama, hacia una mezcla relativamente remota de pasto, maleza y madera y lejos de las comunidades amenazadas de Cohasset y Forest Ranch. Pero Swain dijo que es casi seguro que se volverá varias veces más grande de lo que es actualmente, y probablemente será un incendio de varios cientos de miles de acres antes de que sea contenido.

“Este es un incendio que vamos a tener con nosotros durante semanas, si no meses”, dijo. “Este puede ser uno de esos incendios que comienzan a mediados del verano y arden hasta mediados del otoño... y podría terminar representando una amenaza mayor para las comunidades más adelante”.

El incendio ya ha dejado un camino de destrucción. El jefe Garrett Sjolund, de la unidad del condado de Butte del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California, dijo que se han quemado “numerosas estructuras”, incluidos 134 edificios destruidos y otros 4.000 en peligro.

El incendio, que se inició dentro de los límites de la ciudad de Chico, ha seguido un camino abrumadoramente favorable, según los expertos, impulsado por vientos secos del sur que lo alejaron del centro de la ciudad.

Sin embargo, las autoridades han estado preocupadas por la comunidad de Cohasset, donde inicialmente temieron que se repitiera el incendio de Camp de 2018, que arrasó la comunidad cercana de Paradise y mató a 85 personas, el incendio forestal más letal registrado en California. Durante ese incendio, docenas de personas quedaron atrapadas en las limitadas carreteras de la zona mientras intentaban escapar.

“Cohasset nos preocupaba especialmente porque... realmente solo hay una salida y es una carretera estrecha y ventosa”, dijo Kory Honea, alguacil del condado de Butte. “Es difícil atravesarla, por lo que queríamos enviar esas advertencias lo más rápido posible”.

Aproximadamente 4.000 residentes han sido evacuados de Cohasset, Forest Ranch y partes del noreste de Chico, junto con varias áreas rurales en el sur del condado de Tehama.

Si bien los vientos secos que impulsan las condiciones climáticas de incendios en el área generalmente provienen del norte, un patrón menos frecuente los trajo desde el sur esta semana y absorbió toda la humedad del Área de la Bahía que generalmente llevan consigo, dijo Carpenter, la meteoróloga del servicio meteorológico.

“Las cosas han estado realmente secas durante el último mes, y calurosas, y es por eso que estamos viendo esas condiciones críticas de incendios”, dijo.

El área estuvo bajo advertencia de bandera roja, lo que indica clima peligroso que favorece el rápido crecimiento del incendio, tanto el jueves como el viernes.

Ese patrón ha llevado las llamas a zonas silvestres que no han sido tocadas por el fuego durante décadas, si no más, lo que las ha dejado con una vegetación más espesa y arbustos muertos y moribundos, que se encienden fácil y rápidamente.

“Hay enormes cantidades de combustibles vivos y muertos”, dijo Dan Collins, portavoz de la Unidad Butte de Cal Fire. Agregó que el área silvestre de Ishi y algunas partes de Cohasset “tienen un historial de incendios nulo o escaso”.

La topografía accidentada de la región está obstaculizando los esfuerzos de extinción de incendios, con acantilados escarpados, cañones extensos y pocas carreteras en todo el bosque nacional.

“Ese es uno de los grandes desafíos, simplemente llevar a la gente [a las líneas de fuego] debido a la zona remota”, dijo Collins.

El incendio no es el único incendio forestal preocupante en el oeste. Cal Fire está combatiendo más de 20 incendios activos en el estado, mientras que los equipos en Canadá están combatiendo un incendio de 89,000 acres en la provincia de Alberta que ya ha arrasado partes de la histórica ciudad turística de Jasper. Los expertos dicen que muchos de los incendios han sido alimentados por la persistente ola de calor récord que ha cubierto el oeste durante semanas.

Los residentes de la zona de Chico observan con ansiedad los movimientos del incendio de Park.

“Ha sido un tiempo bastante inquieto para nosotros”, dijo Don Hankins, profesor de geografía y planificación en Cal State Chico, que también forma parte del Consejo de Seguridad contra Incendios del Condado de Butte.

La Reserva Ecológica Big Chico Creek, donde lleva a cabo gran parte de su investigación, ya se ha quemado, y las cámaras indican que se ha perdido casi toda su infraestructura, incluido un granero de la década de 1870, dijo Hankins.

Aunque el incendio tiene algunos ecos del incendio de Camp, la comunidad de Cohasset se ha preparado en los últimos años para un posible incendio, dijo Hankins, incluidos proyectos de reducción de combustible y quemas prescritas para ayudar a limpiar parte del material combustible que se encuentra entre la ciudad y el bosque.

“Pero, lamentablemente, con el viento que sopla y la escala de estos proyectos, no es necesariamente suficiente para marcar una diferencia” si el incendio continúa ardiendo sin control, dijo.

Es probable que en los próximos días y semanas se añadan más acres al incendio, ya que los equipos se enfrentan a una topografía volcánica accidentada y a condiciones persistentes de calor y sequedad.

“La perspectiva es que no será fácil contenerlo”, dijo Hankins. “Tenemos una larga temporada por delante antes de que llegue la temporada de lluvias, y eso realmente será lo último que se pueda hacer para frenar cualquiera de estos incendios que están ocurriendo en el oeste en este momento”.

Sjolund, el jefe de bomberos del condado de Butte, dijo que tiene la esperanza de que una caída esperada de las temperaturas y un aumento de la humedad este fin de semana puedan ayudar a combatir el incendio de Park y otros en la región.

“Es una especie de objetivo en movimiento con la forma en que se están presentando los patrones climáticos”, dijo. “Este incendio se está moviendo muy rápidamente”.

