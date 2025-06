Protestas contra ICE en Whittier: “Estoy en busca de mi esposo. No me contesta”

A eso de las 2 de la tarde del 9 de junio, Margarita T. deambulaba por la tienda Home Depot, en la ciudad de Whittier. Ella se detuvo en las esquinas de Washington Boulevard y Lambert Road durante unos minutos, para luego regresar al estacionamiento del almacén y caminar hacia la entrada.

“Estoy en busca de mi esposo. No me contesta al celular”, dijo con muecas desencajadas.

Durante un día normal, esta cadena de tiendas minoristas se llena de jornaleros en las esquinas mientras se pueden observar personas vendiendo fruta desde sus camionetas. En esta ocasión, el lugar estaba desértico, por lo menos de estos servicios.

Manifestantes se arman con pancartas contra las redadas de ICE en Whittier este fin de semana. (Selene Rivera)

Margarita, madre de tres hijos menores de edad, buscaba desesperadamente a su esposo, Alejandro, quien teme haya sido detenido durante una reciente redada de ICE en la zona este 9 de junio.

“Solamente me dijo que ya se iba a buscar trabajo. Nos dimos un beso y salió, pero no me contesta a mi celular”, dijo Margarita, quien no quiso dar sus datos por temor.

“Si mi esposo no llega a casa esta noche. Tendré que empezar a llamar a los centros de detención de inmigracion y conseguir un abogado. Siento un nudo en la garganta”, dijo la señora.

La redada, parte de una serie de operativos coordinados en todo California, ha dejado a muchas familias en estado de shock.

Margarita vio a Alejandro por última vez en su casa esa mañana temprano.

Ese mismo día, un pequeño grupo de manifestantes se reunió frente a la tienda.

“Un testigo declaró a Eyewitness News que unas 10 personas fueron detenidas. Otro testigo afirmó que fue detenido, pero posteriormente liberado tras mostrar documentación de residencia legal en el país”, de acuerdo con ese medio.

Para las 6 de la tarde, alrededor de 1,000 manifestantes llegaron armados de pancartas al ayuntamiento de la ciudad pidiendo alto a las redadas, y quejándose de otra redada en la misma zona del lado sur, específicamente en Bob’s Market, un lugar de lavado de autos, entre Carmenita y Meyer.

“Las redadas son una bofetada a la cara para toda la comunidad. ICE no se está llevando a los criminales. Ellos están buscando a gente inocente en las escuelas, el trabajo, la iglesia, las cortes… Pedimos un alto”, dijo Monica Reyes, residente de Whittier.

Entre los manifestantes se encontraba Roger Fuentes, otro residente de Whittier, quien salió de su trabajo para unirse a la protesta.

“He visto las noticias y es devastador ver a la gente siendo arrebatada de sus familias, pero ahora se puede documentar todo con nuestros celulares… gente no deje de documentar, que quede en la historia el maltrato a los inmigrantes trabajadores”, dijo Fuentes.

Los participantes marcharon del ayuntamiento hacia la calle Painter, para dar una vuelta a la izquierda hacia la calle Philadelphia y Greenleaf hacia Mar vista. Aunque bloquearon algunas calles por minutos impidiendo el paso de los conductores, la Policía de Whittier no apareció por el lugar.

Mary Ann Pacheco, concejal de la ciudad de Whittier, dijo en un escrito que se le informó a la ciudad que “autoridades federales de inmigracion tuvieron una breve presencia en Whittier” sin darle la noticia previa a la ciudad. “La Policía de Whittier no estuvo involucrada de ninguna manera, y solamente se les informó como cortesía después de que los agentes federales habían llegado”.

Pacheco dijo que la ciudad no sabe si algún residente fue afectado y aclaró que la policía local no participa en el refuerzo de ICE.

Se espera otra protesta en Whittier este 10 de junio a las 5:30 de la tarde.