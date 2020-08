El consejo de Magic Johnson para los beisbolistas durante el brote de coronavirus: “No puedes ser egoísta”

Si el béisbol corona a un campeón de la Serie Mundial en esta truncada temporada, los jugadores habrán aguantado tres meses como ningún otro. Para navegar una temporada a través de una pandemia, los jugadores tendrán que acomodarse: pruebas frecuentes, uso de máscaras y distanciamiento social fuera del campo, viajes por carretera sin ningún lugar a donde ir además del estadio de béisbol y el hotel, incluso la cuarentena ocasional.

Tres meses de inconvenientes.

El copropietario de los Dodgers, Magic Johnson, ha vivido con un virus durante 29 años, con un régimen diario de medicamentos. Si no sigue estrictamente ese protocolo, pone en riesgo su salud.

Johnson conoce de atletas, y él sabe de campeonatos. Ganó cinco títulos con los Lakers, y dijo que lo que hizo como líder del equipo en la década de 1980 es lo que los líderes del equipo de béisbol tienen que hacer en 2020.

“Solía decir”, dijo Johnson, “estamos cerrados durante los tres meses por los playoffs; nadie puede salir; nos estamos comprometiendo el uno con el otro; tenemos tres meses para ganar un campeonato, así que estamos comprometidos el uno con el otro durante tres meses; hagámoslo.

“Y eso es lo que hicimos. Así que ahora los líderes tienen que ponerse al frente”.

Justin Turner ha hecho eso por los Dodgers. El equipo no ha informado de infracciones de protocolo, y tampoco los Angels.

Mike Trout se unió nuevamente con los Angels el martes, cinco días después de convertirse en padre primerizo. Reconoció que su esposa estaba “preocupada” de que regresara en medio de brotes en los Marlins de Miami y Cardenales de San Luis, pero dijo que los jugadores de los Angels están tomando el virus seriamente.

“Me siento seguro aquí”, dijo Trout. “Todos han sido responsables, se han mantenido en sus habitaciones de hotel, han hecho lo correcto y han tomado las decisiones correctas.

“Definitivamente es un temor al béisbol. Solo toma una persona”.

Derek Jeter, director ejecutivo de los Marlins, dijo que el brote de su equipo se remonta a los jugadores que abandonaron el hotel del equipo en Atlanta – no para ir a bares o clubes, sino para tomar café, comprar ropa e ir a la casa de un compañero de equipo, lo que de otra manera sería normal, eventos que ahora se consideran no esenciales y potencialmente peligrosos.

“Algunos de nuestros compañeros de viaje tenían una falsa sensación de seguridad”, dijo Jeter.

Los Marlins reanudaron el martes, pero el inicio de su primer juego en nueve días se retrasó mientras esperaban los resultados de las pruebas. Trout dijo que la velocidad a la que el virus atravesó los clubes de los Marlins y Cardenales fue una indicación de que la liga debería evaluar a cada jugador todos los días; las pruebas de rutina se realizan cada dos días.

“Creo que los protocolos son buenos”, dijo Trout. “Es solo la prueba. Si no tienes pruebas todos los días, será difícil. Siempre estás tratando de ponerte al día”.

El comisionado Rob Manfred enfureció a muchos jugadores el sábado, con una frase que era parte de su explicación de por qué se retractaría de una sugerencia inicial de que podría suspender la temporada.

“Los jugadores deben ser mejores”, le dijo Manfred a ESPN, “pero yo no soy alguien que renuncia”.

Los funcionarios de la liga y los jugadores están todos juntos en esto, dijo Johnson, pero en última instancia, los jugadores deben responsabilizarse mutuamente por la temporada para llegar a su fin.

“Deben ser los jugadores”, dijo Johnson, “porque la gerencia no puede ser la única. Tienes a todos estos jugadores, y no puedes administrarlos ni seguirles el ritmo las 24 horas del día. Eso es poco realista. Pero los jugadores también pueden vigilar a los jugadores”.

A raíz de los dos brotes, la liga ha agregado funcionarios de cumplimiento para monitorear el comportamiento de los jugadores en los hoteles del equipo. Aún así, dijo Johnson, los jugadores finalmente deben cuidarse unos a otros.

“No puedes ser egoísta”, dijo. “Simplemente no puedes. Esa es la palabra que debes usar. No se trata de ellos. Tienes que ser desinteresado, porque cuando estás haciendo lo correcto, eso significa que no solo te preocupas por ti mismo sino por otras personas – tus compañeros de equipo y tu familia. Eso es por su salud, la vida de sus compañeros de equipo, la vida de sus familias, de todos.

“Puedes perderte la diversión durante tres o cuatro meses. Estoy siendo real, ¿verdad? Esa diversión estará allí y luego será seguro que vuelvas a salir a restaurantes, bares y clubes nocturnos una vez que recibamos esta vacuna. ¿Pero ahora mismo? ‘Bien, tengo que hacer esto por mí mismo, por mi familia y por mis compañeros de equipo’. Eso es todo.

“Usted se responsabiliza y responsabiliza a sus compañeros de equipo”.

La temporada de 60 juegos llevó a los críticos a afirmar que un campeonato de la Serie Mundial esta temporada sería ilegítimo, y eso fue incluso antes de que los aplazamientos relacionados con el coronavirus hicieran probable que algunos equipos jugaran los 60 juegos completos, pero algunos podrían jugar menos.

“Quien gane”, dijo Johnson, “son los campeones”.

Puede que la temporada no sea tradicional, dijo, pero eso no la hace injusta. No es como si los Dodgers jugarán 100 partidos y tres rondas de los playoffs de la Liga Nacional, mientras que los Yanquis jugarán 60 partidos y avanzarían directamente a la Serie Mundial.

“Estoy pasando por lo mismo que tú estás pasando”, dijo Johnson. “Está bien, genial, alinéalos. Todavía tienes que vencer a los mejores equipos para ganar la Serie Mundial. Tienes que vencer a los mejores equipos para ganar el campeonato de la NBA. Entonces, si soy un atleta, alinéelos y veamos quién es el mejor.

“Y, créanme, esos tipos llevarán ese anillo. Nadie va a hablar sobre lo que sucedió en 2020. Dirán, ‘Oye, ese es el campeón’. Espero que sean mis Dodgers. Espero que sean mis Lakers”.