Los Dodgers se disculpan e invitan a las ‘Hermanas de la Perpetua Indulgencia’ a la Noche del Orgullo

Menos de una semana después de la eliminación de las Hermanas de la Perpetua Indulgencia de su alineación, los Dodgers el lunes re-invitó a la organización a la Noche del Orgullo en medio de la reacción de LGBTQ + y grupos de derechos civiles, así como los políticos locales e incluso los empleados de los Dodgers.

“Los Dodgers quieren ofrecer sus más sinceras disculpas a las Hermanas de la Perpetua Indulgencia, a los miembros de la comunidad LGBTQ+ y a sus amigos y familiares”, dijeron los Dodgers en un comunicado. “Hemos pedido a las Hermanas de la Perpetua Indulgencia que ocupen su lugar en el campo en nuestra 10ª Noche Anual del Orgullo LGBTQ+”.

Las Hermanas de la Perpetua Indulgencia dicen que han aceptado las disculpas de los dirigentes de los Dodgers por la decisión tomada el miércoles de prescindir de ellas en la Noche del Orgullo bajo la presión de grupos católicos conservadores. Las Hermanas dijeron que sí serán honradas con el Premio al Héroe de la Comunidad que originalmente iban a recibir.

“Estamos felices de recibirlo”, dijo la hermana Unity, miembro fundador de la orden de Los Ángeles. “Nuestra comunidad se preocupa por lo que ha ocurrido, pero creemos que esto es muy sincero. Los Dodgers nos invitaron a tener una relación continua con ellos”.

El anuncio se produjo después de una larga reunión con los líderes de las Hermanas de Los Ángeles, los altos mandos de los Dodgers, los funcionarios electos de California y las organizaciones locales LGBTQ +. Lo que estuvo a punto de convertirse en un fiasco se transformó en una oleada de apoyo de la comunidad a las Hermanas, incluida una invitación de la alcaldesa de Anaheim a unirse a ella en la Noche del Orgullo de los Angels.

La Hermana Unity comparó su reacción con la que muchos experimentan después de salir del closet.

“Hay una sensación posterior de euforia que se transforma en una tranquila satisfacción por estar a salvo”, explica. “Algunas personas se sienten libres para lanzar epítetos. Pero la gente que nos conoce, incluidos los Dodgers, aprenden la realidad”.

La Noche del Orgullo está programada para el 16 de junio en el Dodger Stadium durante un partido contra los San Francisco Giants. Las Hermanas de la Perpetua Indulgencia son una representación satírica y una organización activista con décadas de historia de concienciación y recaudación de fondos para causas LGBTQ+, al tiempo que proporcionan consuelo y recursos a pacientes de SIDA y jóvenes queer y trans sin hogar.

L.A. Pride, el grupo que organizará una celebración LGBTQ+ de una semana de duración que culminará con un desfile el 11 de junio que atrajo a casi 150.000 personas el año pasado, es colaborador de los Dodgers desde hace tiempo en la Noche del Orgullo.

“Los Dodgers han dado un buen primer paso hacia su compromiso con la comunidad LGBTQ+ al renovar su invitación a las Hermanas de la Perpetua Indulgencia en la Noche del Orgullo del próximo mes”, dijo L.A. Pride en un comunicado. “Apoyamos plenamente que las Hermanas reciban su muy merecido Premio al Héroe de la Comunidad y nos solidarizaremos con ellas en la Noche del Orgullo”.

Cuando los Dodgers anunciaron originalmente que las Hermanas serían homenajeadas en una ceremonia previa al partido, la conservadora Liga Católica y CatholicVote protestaron, diciendo que el largo historial de las Hermanas de ridiculizar las tradiciones de la Iglesia equivalía a intolerancia.

R.M. Vierling, un sacerdote católico con muchos seguidores en las redes sociales, publicó en Twitter que había escrito al Comisionado de las Grandes Ligas de Béisbol, Rob Manfred, sobre “este escandaloso insulto a los católicos” y puso en línea la dirección de correo electrónico de Manfred.

El senador Marco Rubio (R-Fla.) también envió una carta a Manfred expresando su consternación de que los Dodgers honraran a las Hermanas.

Los Dodgers y la oficina del comisionado en Nueva York fueron inundados con llamadas y correos electrónicos que dos empleados de los Dodgers familiarizados con el pensamiento del equipo dijeron que fueron un factor en la decisión de no dar a las Hermanas el Premio al Héroe de la Comunidad, que en 2019 fue para el Centro LGBT de Los Ángeles y en 2017 para tres receptores del Corazón Púrpura durante la Noche de Apreciación Militar.

“Cogieron a la gente con la guardia baja; tuvimos que manejar los teléfonos y recibir gritos en primera línea”, dijo uno de los empleados, que pidió el anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente. “Pone a todo el mundo nervioso”.

Aficionados asisten a la Noche del Orgullo en el estadio de los Dodgers en junio de 2022. (Rodin Eckenroth / Getty Images)

Sin embargo, la indignación provocada por esa decisión amenazó con descarrilar por completo la Noche del Orgullo, un resultado inaceptable para los Dodgers, cuyo vicepresidente sénior de marketing, comunicaciones y radiodifusión, Erik Braverman, es gay y una voz respetada en la defensa de la aceptación de LGBTQ + en todo el béisbol. Él encabezó la puesta en marcha de la Noche del Orgullo de los Dodgers en 2013.

“Tal y como está ahora, perderíamos nuestra Noche del Orgullo”, dijo el jueves uno de los empleados que pidió el anonimato, el día en que los Dodgers cortaron lazos con las Hermanas. “No sé cómo arreglaríamos eso”.

Empleados de los Dodgers de todas las orientaciones sexuales expresaron su consternación.

“Sabíamos que las Hermanas reaccionarían, pero no teníamos idea de lo rápida y fuerte que iba a ser la respuesta y de cómo arrastraría a otros”, dijo un empleado. “Y muchos empleados están disgustados”.

El Centro LGBT de Los Ángeles exigió a los Dodgers dar marcha atrás o cancelar por completo la Noche del Orgullo. La ACLU publicó en Twitter: “En unidad con @SFSisters, no participaremos en la Noche del Orgullo”, y la supervisora del condado de Los Ángeles, Lindsey Horvath, tuiteó: “Si no están invitados, yo no voy. Celebrar el Orgullo es sobre inclusión”.

La concejal de Los Ángeles Eunisses Hernández, cuyo distrito incluye el estadio de los Dodgers, publicó en Twitter: “Los Ángeles debe ser un lugar donde todo el mundo se sienta libre para expresarse, y esta medida socava esa libertad”.

El apoyo a las Hermanas continuó. El viernes, la Delegación del Condado de Los Ángeles (LACD), un grupo de 39 miembros del Senado y la Asamblea del Estado de California, expresó su apoyo, afirmando en un comunicado que el Premio al Héroe de la Comunidad celebraría las “incontables horas de servicio comunitario, ministerio y acercamiento a los marginados, además de promover los derechos humanos y el respeto a la diversidad y la iluminación espiritual” de las Hermanas. Son valores que deben celebrarse, no suprimirse”.

El sábado, la alcaldesa de Anaheim, Ashleigh Aitken, tuiteó que invitaba a las Hermanas a unirse a ella para la Noche del Orgullo de los Angels en el estadio de Anaheim el 7 de junio.

Ahora parece que las Hermanas serán invitadas a dos Noches del Orgullo en nueve días.

“Nos complace comunicarles que han accedido a compartir la gratitud de nuestras comunidades por la labor que han realizado incansablemente durante décadas”, dice el comunicado de los Dodgers. “En las próximas semanas vamos a seguir trabajando con nuestros socios LGBTQ + para educarnos mejor, encontrar maneras de fortalecer los lazos que unen, y utilizar nuestra plataforma para apoyar a todos nuestros fans que conforman la diversidad de la familia Dodger”.