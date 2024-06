Perú y Chile se estrenaron en la Copa América con un enredado empate sin goles

En un encuentro de ir y venir en la cancha, las selecciones de Perú y Chile empataron 0-0 en su debut en la Copa América dejando, en cierta medida, conformes a ambas selecciones que este viernes compartieron el ataque y se defendieron con garra en un partido bastante trabado y en el que ambas escuadras tuvieron bajas en el equipo.

El estadio con capacidad para 71 mil espectadores, albergó a casi 40 mil fanáticos entre peruanos y chilenos, quienes se ahogaron en el grito de gol que nunca llegó para ninguna de las escuadras que se midieron en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, la noche del viernes.

Chile tuvo la pelota en el primer tiempo y al minuto 7 casi sorprende a Perú por intermedio de Alexis Sánchez, quien recibió un servicio impecable de Victor Davila, pero inexplicablemente no pudo controlar el esférico y lanzó la pelota por encima del travesaño cuando estaba solo frente al arco de Pedro Gallese.

Alexis Sánchez de Chile reacciona tras fallar su remate frente al arco de Perú en el segundo partido del Grupo A de la Copa América celebrado en Arlington, Texas, el viernes 21 de junio de 2024. (Julio Cortez/AP)

Por la blanquirroja el que sorprendió fue Miguel Araujo, quien propinó un cabezazo quefinalamente fue controlado por el guardameta chileno Claudio Bravo a casi el final del primer tiempo. Bravo pudo lucirse en el arco de La Roja y emocionó a la fanaticada chilena cuando logró detener el cabezazo del central peruano. Bravo que debutó en la Copa América en el 2004 y luego acudió a los torneos de 2007, 2011, 2015, 2016, 2021, fue aplaudido por la fanaticada chilena que ahora tuvo la oportunidad de verlo nuevamente en su séptima Copa América y la segunda que se escenifica en Estados Unidos.

Con este resultado, el “Clásico del Pacífico” le deja un punto a cada selección y compartiendo el segundo lugar del Grupo A, donde Argentina ocupa el primer lugar con 3 puntos tras haber derrotado a la selección de Canadá 2-0.

El partido que se mostró bastante trabado dejó con lesiones a ambos equipos. El hoy extremo izquierdo Luis Advincula tuvo que abandonar la cancha a los 32 minutos de juego tras caer lesionado al campo y fue sustituido por Marco Lopez. “El Rayo” le entregó la banda de capitán a Carlos Zambrano, quien venía de recibir una tarjeta amarilla al minuto 18 por entrarle con fuerza al chileno Paulo Díaz. En la conferencia de prensa el técnico del Peru Jorge Fossati dijo que fue realmente la cancha dura la que hizo que Advíncula se viera afectado del talón de Aquiles.

Alexis Sánchez de Chile, izquierda, y Piero Quispe de Perú luchan por el balón durante el partido del Grupo A de la Copa América en Arlington, Texas, el viernes 21 de junio de 2024. (Tony Gutierrez/AP)

El primer tiempo estuvo dominado por la oncena chilena quienes se apoyaron en sus atacantes Alexis Sánchez, Paulo Dávila y Eduardo Vargas para emplear a fondo a los centrales peruanos que tuvieron la difícil tarea de contener a los hábiles jugadores australes.

Por la oncena peruana, Edison Flores y Gianluca Lapadula se vieron bastante aislados y no pudieron llegar con facilidad al arco chileno. Sin embargo a casi el final del primer tiempo los peruanos lograron acomodar el ataque cuando Piero Quispe y Sergio Peña lograron acoplarse en el armado del juego hasta que pitazo de los primeros 45.

Ya en la segunda mitad, las cosas mejoraron para los peruanos, quienes tomaron la posesión del balón y emocionaron a la fanaticada en el coloso de Arlington. Los 15 primeros minutos de la blanquirroja fueron los mejores del plantel en la era Fossati con varios intentos al arco en los botines de Lapadula y Peña.

El entrenador de Perú, Jorge Fossati, habla con Paolo Guerrero antes de su ingreso en la segunda mitad del encuentro. (Julio Cortez/AP)

Paolo Guerrero entró en sustitución de Edison Flores para acompañar a Lapadula en el ataque y Joao Grimaldo lo hizo por Quispe para darle mayor velocidad al ataque desde el minuto 70.

Al minuto 80 Alexander Callens quedó tendido en el campo tras haber ido por la pelota y fue el esfuerzo el que hizo que se lesionara. Las acciones se paralizaron y salió de la cancha cojeando antes de ser sustituido por Luis Abram, mientras que Sonne entró por Andy Polo. Por la oncena chilena, quien salió por lesión en el primer tiempo fue Diego Valdes.

Al final del encuentro y a pesar de la tenencia de la pelota del equipo peruano en el tiempo complementario, Bravo no tuvo muchas exigencias en su arco ni tampoco Pedro Gallese.

El peruano Paolo Guerrero se toca la rodilla durante un partido de fútbol del Grupo A de la Copa América contra Chile en Arlington, Texas, el viernes 21 de junio de 2024. (Julio Cortez/AP)

Para Fossati, el resultado de este debut de Perú en la Copa América fue justo. “Las cosas no salieron como queríamos. Vi un equipo con mucha actitud, pero ansioso y con poca confianza a la hora de jugar, de tenerla y de llegar con jugadas colectivas. Esto mejora en el segundo tiempo ya que Chile no pudo tenerla como lo hizo en el primer tiempo y nosotros, recuperándola de media cancha a hacia arriba, con llegada colectiva, me parece que en definitiva el empate es justo”, dijo el entrenador uruguayo.

“Me parece que hay que ir cumpliendo con los objetivos que nos planteamos en un inicio que es ganar”, agregó Fossati.

Carlos Zambrano de Perú yace en el campo mientras su compañero Miguel Araujo sostiene su pierna durante un partido de fútbol del Grupo A de la Copa América contra Chile contra Chile en Arlington, Texas. (Tony Gutierrez/AP)

Por su parte, el técnico de Chile Ricardo Gareca dijo que esperaba este tipo de partido y que sabía que iba a ser difícil, “El partido estuvo muy trabado. Lo lamentable de todo esto es la lesión de Diego Valdez”.

“No siempre vamos a tener precisión, la cancha estaba muy seca con espacios reducidos y nos tendremos que ir adaptando. Con esas características podría favorecer a uno o a otro” señaló el técnico argetino que dirigió por 8 años a la selección peruana y que ahora está al frente de la selección chilena desde inicio de este año.

Ahora Perú tendrá que enfrentar a Canadá el proximo martes en Kansas, equipo que viene de caer por 2 goles frente a la actual campeona de la Copa América.