Luka y LeBron deben encontrar rápido fórmula ganadora ante Wolves en playoffs

Menos de tres meses después del canje que estremeció el mundo del baloncesto, los Lakers de Los Ángeles se dirigen a su primera postemporada con una plantilla encabezada por LeBron James y Luka Doncic.

El problema es que estos dos astros sólo han jugado 21 partidos juntos.

James se da cuenta de que ese tiempo podría ser insuficiente para construir un vínculo tan fuerte como para vencer a los Timberwolves de Minnesota, quienes probablemente tienen una mejor idea de quiénes son y qué pueden hacer el sábado, cuando estos equipos comiencen su serie de playoffs de primera ronda en el centro de Los Ángeles.

Los Lakers, terceros preclasificados, ganaron 50 partidos y la División del Pacífico a pesar de cambiar dramáticamente su núcleo a mitad de temporada. Vencer a los Wolves en una serie de siete juegos es una tarea aún más difícil, y James sabe que no habrá un final de Hollywood para el año loco de los Lakers sin mucho trabajo, determinación y suerte con las lesiones.

James, de 40 años, ha sido cauteloso con sus reflexiones sobre los Lakers en las últimas semanas. El veterano con 22 años en la liga se dirige a su 18ª postemporada de la NBA.

Mejor que nadie, se da cuenta de la enormidad del desafío que tiene por delante mientras persigue su quinto campeonato.

“Obviamente, quieres estar saludable al entrar en una carrera de postemporada. Eso es lo más importante”, dijo James el viernes después de la práctica. “Y luego quieres haber estado jugando a un alto nivel durante la mayor parte de la temporada, estando en partidos que debes ganar al final, partidos con intensidad de playoffs, y tuvimos eso. Pero al final del día... no me importa cuánto sepas sobre un equipo, cuánto sepan ellos sobre ti, todo lo que se habla. No se trata de eso. Se trata de qué haces una vez que estás en la cancha”.

Un año después de que Minnesota llegó a las finales de la Conferencia Oeste y cayó ante los Mavericks de Doncic, los Wolves se abrieron paso hacia los playoffs esta primavera con un final de 17-4 en la temporada regular, jugando un baloncesto destacado después de que Julius Randle se repuso de una lesión.

LeBron y Luka tienen la ventaja de ser preclasificados más altos y de jugar en casa, pero poco más.

A pesar de todo el bombo y el poder estelar de los Lakers, terminaron 7-7 la campaña. Los Ángeles aún se mantuvo en el tercer lugar a pesar de que ganó sólo un encuentro más que los Wolves, y apenas dos más que Memphis, que quedó en octavo lugar.

“Intentaremos resolver las cosas sobre la marcha. No es algo perfecto”, dijo el entrenador novato de los Lakers, JJ Redick. “Y francamente, nuestro tramo desde que intercambiamos por Luka no ha sido perfecto, y no sólo con la programación y con los chicos entrando y saliendo de la alineación. Simplemente no ha sido perfecto, y es realmente difícil de hacer esto”.

Respeto mutuo

James y Anthony Edwards se enfrentan en los playoffs de la NBA por primera vez después de haber cimentado su amistad durante los Juegos Olímpicos de París el verano pasado.

“Significa mucho enfrentarse a él, hombre”, dijo Edwards. “Probablemente sea considerado el mejor basquetbolista de la historia. Intentar sacarlo de los playoffs es un gran desafío, pero va a ser un camino divertido”.

James llamó a Edwards “asombroso”.

“Es un adicto increíble al baloncesto. Le encanta jugar al baloncesto. Gran chico, y todo el éxito que esos chicos han tenido hasta ahora a lo largo de su joven carrera ha sido increíble de ver”.

¿Puede Ant mantener la calma?

La confianza no será un problema contra los Lakers para Edwards, a pesar de que todavía tiene 23 años. Mantener la calma ha sido un reto esta temporada para él --lideró la liga en faltas técnicas y acumuló cientos de miles de dólares en multas por varias transgresiones de comportamiento.

Sin embargo, dijo que no hay razón para que los Wolves se preocupen por eso.

“No me van a marcar ninguna falta técnica. No voy a decir nada. Voy a estar súper callado, 100%”, dijo Edwards.

Atrapar y soltar

Los Lakers han jugado esta temporada una defensa de “ayuda en los huecos” diseñada para evitar que un rompedor de juegos como Edwards cause demasiado daño en el aro, por lo que las alas de los Wolves deben estar listas para capitalizar las oportunidades de atrapar y disparar.

Los Wolves fueron cuartos en la NBA en porcentaje de triples y quintos en intentos durante la temporada regular, y Edwards lideró la liga en aciertos.

“Si están manteniendo el balón lejos de las manos de Ant y tienes oportunidad de disparar, hazlo. Porque una vez que eso sucede, simplemente se afloja la defensa y se abre todo”, dijo Donte DiVincenzo, quien atinó casi un 40% de sus disparos largos. “Y también es simplemente un impulso de confianza para todos en el vestuario. Todos saben que, sin importar que alguien entregue el balón, otro va a tener un tiro completamente abierto para intentar algo bueno. Y no hay nadie en el equipo que vaya a intentar hacerlo por sí mismo. Ant está a la vanguardia de eso, simplemente construyendo confianza en todos en el equipo”.