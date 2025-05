Share via

Cuando uno escucha Bayern de Múnich en automático piensa en la máquina que arrasa en el balompié de la Bundesliga alemana, pero la ciudad bávara no es solo color roja y festeja a sus once que van detrás del balón, sino también aman otros deportes donde son representados sus colores, es por esto que el Bayern de Múnich no es solo futbol.

El SAP Garden de la ciudad fue testigo este sábado del primer duelo de los Playoffs de la Bundesliga de Basquetbol, entre la quinteta del FC Bayern Basketball y Mitteldeutscher BC de Weissenfels.

Y vaya duelo, la afición se vistió de rojo y blanco para apoyar a los suyos, formando un tifo del tamaño de toda la arena, mientras gritaban “defensa, defensa” cuando su equipo esperaba atrás, o lo alentaban a gritos cuando salían en ofensiva al ataque.

El conjunto de Bayern Múnich durante un duelo de la liga local en Alemania. (Manuel Medina/Especial para LA Times En Español)

Los fanáticos bávaros tienen mucho que presumir, apenas el año pasado vieron a su equipo ganar el campeonato, por lo que ahora buscan repetir, algo que solo lograron en las temporadas 1953-54 y 1954-55. Además pueden alardear de tener ex jugadores de la NBA como Shabazz Bozie, que inició su carrera en el Miami Heat y hasta jugó en Ciudad de México con Capitanes; y Jack White, quien todavía el año pasado jugaba con Memphis Grizzlies.

Al final la fiesta continuó hasta altas horas de la noche, ya que Bayern de Múnich logró vencer 78-60 a Mitteldeutscher y ahora irá a visitar a su rival de Playoffs el martes, mientras que el tercero de la serie se llevará a cabo el próximo fin de semana en Bavaria.

Desde horas antes, el SAP Garden comenzó a llenarse, con aficionados que compartían tanto una bufanda del equipo de futbol como la playera del conjunto de baloncesto. Las palomitas, sodas y las salchichas alemanas no faltaron y los aficionados incluso pudieron disfrutar de una firma de autógrafos con Tristán da Silva del Orlando Magic que ya eliminado de los Playoffs de la NBA fue invitado a este primer juego de los Playoffs.

La ciudad se seguirá pintando de rojo y blanco ya que este domingo el equipo de futbol celebrará la obtención de los trofeos de futbol de las ramas varonil y femenil de la Bundesliga, y seguramente querrá seguir celebrando en otros deportes también.

Si hay algo claro, es que Bayern de Múnich no es solo futbol, sino también baloncesto y otros deportes que dejan en claro que el sur de Alemania fue, es, y siempre será aguerrido.