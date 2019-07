El pistolero del Festival del Ajo de Gilroy usó un rifle prohibido en California, dicen las autoridades

El pistolero del Festival del Ajo de Gilroy usó un rifle semiautomático de estilo militar que es ilegal en California, aunque las autoridades aún no han identificado públicamente el tipo específico de arma, según informaron el lunes los oficiales.

Las autoridades dijeron inicialmente que el arma utilizada era un WASR-10, la cual es de fabricación rumana que se parece a un AK-47 y que se considera un rifle de asalto bajo la ley de California y por lo tanto está prohibido.

Sin embargo, el lunes por la noche, corrigieron esa declaración y dijeron que el rifle que el pistolero usó era una “variante AK-47", modelada a partir del arma original rusa. Un experto federal en armamento no estaba familiarizado con la compañía que fabricó el rifle, dijo el portavoz del Departamento de Bomberos de San José, Mitch Matlow.

Las autoridades dicen que Santino William Legan, de 19 años, compró el arma legalmente a principios de este año en Nevada.

El lunes, los agentes del sheriff del condado de Mineral ayudaron a los oficiales del FBI a buscar una residencia en Walker Lake, Nevada, que se cree está vinculada a Legan.

En 2014, el entonces gobernador, Jerry Brown, promulgó una ley que requería que cualquier persona que comprara un arma de fuego fuera del estado y la trajera a California después del 1 de enero de 2015, la debe entregar a un concesionario autorizado de California y presentar un informe con el Departamento de Justicia del estado que documente la compra.

La ley AB 1609 requiere un período de espera de 10 días y una verificación de antecedentes.



La ley exime a las personas que han obtenido permisos específicos del Departamento de Justicia de los requisitos impuestos por esa ley.

El ex asambleísta Luis A. Alejo (D-Salinas), quien redactó la ley, había dicho: “Apoyo la Segunda Enmienda, pero he visto demasiadas familias desgarradas por el comportamiento criminal con armas de fuego. No voy a quedarme sentado sin hacer nada y seguir esperando”.

