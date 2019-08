Boy Scouts enfrenta nuevas acusaciones de abuso sexual por omitir a “depredadores ocultos”

Los abogados que lanzaron una campaña publicitaria televisiva a nivel nacional este año han firmado 800 nuevos clientes con reclamos de abuso sexual contra los Boy Scouts of America, incluidos 350 “depredadores ocultos” no identificados previamente cuyos nombres no figuran en la lista negra de presuntos delincuentes de la organización juvenil.

Una lista de los 350 presuntos abusadores no se divulgó públicamente, pero se puso a disposición de los reporteros el martes en una conferencia de prensa en Washington para anunciar una demanda civil contra un ex asistente del jefe de exploradores acusado de abusar repetidamente de un Scout en Pennsylvania en la década de 1970.

La lista también se ha proporcionado a los funcionarios de Boy Scouts, quienes dicen que han denunciado a 120 de los hombres ante las fuerzas del orden y están investigando a los demás.

La demanda, presentada el lunes en Philadelphia County Common Pleas Court, acusa a los Boy Scouts of America de perpetuar “una conspiración continua y grave para ocultar y encubrir” a los abusadores en sus filas.

Anuncio

“Su pequeño secreto sucio no es ni pequeño, ni secreto, es enorme”, dijo el abogado Tim Kosnoff, en la conferencia de prensa del martes, quien además demandó a la organización más de 100 veces.

Los 800 ex Scouts que contactaron a los abogados a través de un sitio web son de todo el país y tienen entre 14 y 88 años, según Kosnoff y abogados de dos firmas con las que se ha asociado.

Dijeron que ninguno de los nombres de los 350 “depredadores ocultos” aparecieron en los “archivos de perversión” de los Scouts, un tesoro de documentos muy guardado que detalla las acusaciones de abuso sexual contra líderes de tropas y otros que datan de un siglo.



Anuncio

En 2012, Los Angeles Times publicó registros internos de los Scouts que involucraban a unos 5.000 hombres en la lista negra, conocidos formalmente durante décadas como los archivos de Voluntarios no elegibles y ahora llamados Base de datos de selección de voluntarios. No era necesario ser acusado de un delito para ser colocado en los archivos, ni todas las acusaciones fueron fundamentadas.

En su examen anual de los archivos, el Times documentó cientos de casos donde los Boy Scouts no informaron las acusaciones a las autoridades, las ocultaron de los padres y el público o instaron a los abusadores a renunciar en silencio, y luego ayudaron a cubrir sus huellas con falsas razones de su partida.

Los funcionarios de la organización han luchado arduamente en los tribunales para mantener alejados los archivos de la vista del público, alegando que la confidencialidad era necesaria para proteger a las víctimas, testigos y cualquier persona acusada falsamente.

Un investigador contratado por los Scouts para analizar un conjunto más completo de registros desde 1944 hasta 2016 dijo este año que había identificado a 7.819 presuntos abusadores y 12.254 víctimas.

Los abogados de abuso sexual y otros sostienen que esos números subestiman el alcance del abuso en Scouting. Señalan que la mayoría de los delincuentes fueron acusados ​​de abusar sexualmente de varios niños y que muchos casos nunca fueron denunciados. Los Scouts también han reconocido haber destruido un número desconocido de archivos a lo largo de los años.

En una declaración al Times, los funcionarios de los Scouts reconocieron el martes que hubo “instancias en la historia de nuestra organización en que los casos no fueron abordados o manejados de manera consistente con nuestro compromiso de proteger a los Scouts”.

Pero enfatizaron las medidas mejoradas de protección de la juventud actualmente en vigor, incluidas las verificaciones de antecedentes penales para líderes y voluntarios y la notificación obligatoria de incidentes.

Anuncio

“Nos preocupamos profundamente por todas las víctimas de abuso y nos disculpamos sinceramente con cualquier persona que haya sufrido daños durante su tiempo en el Movimiento Scout”, dijo el comunicado. “Creemos en las víctimas, las apoyamos, pagamos por el asesoramiento de un proveedor de su elección, y las alentamos a que se presenten”.

Dijo que los funcionarios Scouts están trabajando en la lista de nombres proporcionados por Kosnoff y los demás desde junio.

“Investigamos de inmediato la limitada información proporcionada y nuestros esfuerzos ya han dado lugar a aproximadamente 120 informes a la agencia principal de aplicación de la ley en cada estado con una acusación de abuso”, dijo el comunicado. “También nos hemos puesto en contacto con la policía local para todos los casos en los que se proporcionó suficiente información para identificar la agencia correcta”.

Los abogados en la conferencia de prensa del martes dijeron que sólo han tenido noticias de una agencia de aplicación de la ley, la Oficina de Investigación de Colorado.

La demanda de Pensilvania marca el último de una serie de casos de abuso sexual que han llevado a la organización al borde de la bancarrota, y donde la inscripción ha disminuido.

Los funcionarios de los Scouts no dirán cuántas demandas se han presentado o cuánto se ha pagado en acuerdos y sentencias, y no existen estimaciones independientes confiables. La organización dice que está considerando la protección por bancarrota, lo que detendría las demandas en curso mientras se negocian los acuerdos.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí