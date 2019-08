En la era de #MeToo, aumentaron drásticamente las acusaciones de mala conducta sexual contra médicos de California

El pediatra de Berkeley atendía a un adolescente por un cuadro de ansiedad y ataques de pánico. A los pocos meses de iniciada la terapia, comenzó a mostrarle al chico fotos de hombres masturbándose, así como otras imágenes pornográficas, según documentos estatales.

Durante varias citas, el médico le indicó al niño que se masturbara y observaba cómo lo hacía. Más tarde, hizo que el menor le practicara sexo oral.

A fines del año pasado, la Junta Médica de California despojó al médico, Bayard Allmond, de 84 años, de su licencia para ejercer.

Allmond es parte de una creciente ola de médicos de California que se enfrentan a acusaciones de conducta sexual inapropiada en los últimos dos años.

Desde el otoño de 2017, las denuncias contra médicos por mala conducta sexual aumentaron un 62%, un salto que coincide con el comienzo del movimiento #MeToo, según un análisis del Times de los datos de la junta médica de California.

Durante ese mismo período, los consejos médicos de todo el país también notaron un aumento en las quejas por conducta sexual inapropiada, según Joe Knickrehm, portavoz de la Federación de Juntas Médicas Estatales sin fines de lucro, aunque las cifras no estaban disponibles.

Muchos expertos vinculan el aumento a los cambios sociales impulsados ​​por el movimiento #MeToo, que alentó a las víctimas a hablar, así como a casos notables de abuso que involucran a profesionales médicos.



En 2018, Larry Nassar, ex médico del equipo de gimnastas de EE.UU fue sentenciado a entre 40 y 175 años de prisión por abusar sexualmente de atletas jóvenes. El mismo año, cientos de mujeres acusaron al ex ginecólogo de la USC George Tyndall de comportamiento inapropiado. En junio, el ex ginecólogo de la UCLA James Heaps fue acusado de agresión sexual y explotación durante su tratamiento a dos pacientes en una instalación universitaria.

A medida que estas historias se dan a conocer, los pacientes hablan más abiertamente en los consultorios médicos, buscando saber qué hacen los profesionales en cada paso de un examen, explican los doctores. También están más dispuestos a hablar si algo les molesta, fortalecidos por estas recientes revelaciones, consideró la Dra. Sheryl Ross, una obstetra y ginecóloga (OB-GYN) en Santa Mónica. “Es una mirada, es un toque, es tener a un hombre frotándose contra ti con una erección… Es algo sutil que, creo, las mujeres no siempre entendieron que era inapropiado”, expuso. “Los días de simplemente sentarse y pedirle al médico que le diga qué hacer han desaparecido”.

La junta médica de California, que otorga licencias a más de 140.000 profesionales, tiene el poder de quitar una matrícula si decide que esa persona ha actuado de manera inapropiada y violado los términos de su licencia. Cualquier individuo puede presentar una queja por mala conducta ante la junta, que luego será investigada por el personal.

Durante el año fiscal que terminó en junio, la junta médica de California recibió 11.406 denuncias contra médicos y cirujanos, la mayor cantidad que haya recibido jamás. Los reclamos por mala conducta sexual, aunque pequeños en número, son el tipo de denuncia de más rápido crecimiento.

En el año fiscal 2017-2018, se presentaron 280 quejas contra médicos por mal proceder sexual, en comparación con 173 del año anterior. En el período 2018-2019 hubo 279.

The Times obtuvo datos sobre el tema a través de solicitudes de registros públicos a la junta médica, que generalmente no da a conocer la cifra de quejas de conducta sexual inapropiada y aún no ha informado ningún dato del año fiscal 2018-2019.

El accionar inapropiado de Allmond, el médico de Berkeley, ocurrió en 2016, pero al parecer el paciente no lo denunció a la policía ni a la junta médica hasta finales de 2017. El año pasado, el doctor no alegó ninguna disputa por un delito grave de envío de material dañino a un menor, con intención sexual.

Ni Allmond ni su abogado pudieron ser contactados para hacer comentarios en este artículo.

El portavoz de la junta médica, Carlos Villatoro, afirmó que la junta no cambió las políticas ni intentó reunir más quejas contra los doctores, por mala conducta sexual o cualquier otra cosa. Sin embargo, la institución “toma muy en serio las denuncias de conducta sexual inapropiada”, aseveró en un correo electrónico.

Desde mediados de 2017, 23 médicos en California han perdido sus licencias por mala conducta sexual. A menudo, esos casos son resultado de un caso penal en curso.

En junio, la junta revocó la licencia de un nefrólogo del condado de Lake, Moutaz Almawaldi, después de que fue declarado culpable de agresión sexual. A principios de este año, la junta despojó al psiquiatra de San Francisco, Billy Lockhart, de su licencia después de que fue declarado culpable de posesión de pornografía infantil y condenado a prisión.

Pero es probable que tales casos no estén generando el aumento de las denuncias a la junta médica, afirman los expertos. En cambio, es posible que los pacientes informen el tipo de mala conducta que de otro modo podrían haber pasado por alto.

Un paciente confrontado con un proceder inapropiado que tal vez sea sutil, o que podría interpretarse de diferentes maneras, puede envalentonarse en medio de una cultura que cada vez más dice que estas cosas no están bien, remarcó el Dr. James Marroquin, bioético en la Escuela de Medicina Dell, de la Universidad de Texas en Austin. “Mientras que en el pasado alguien simplemente lo desestimaba, si hay más publicidad sobre las historias de Harvey Weinstein y otros... ello podría inclinar a las mujeres a responder de forma diferente”, consideró Marroquin.

Marian Hollingsworth, una crítica frecuente de la junta, estuvo de acuerdo en que los californianos en particular pueden haber aprendido recientemente sobre el papel de la institución para sancionar a los médicos, gracias a los casos contra Tyndall y Heaps.

Sin embargo, a Hollingsworth le preocupa que el aumento de las denuncias no genere más acciones contra los médicos. Sólo el 4% de las quejas se convierten en acciones concretas, una cifra que ha disminuido en los últimos años. “Las sanciones no han sido proporcionales al número de denuncias”, señaló.

De hecho, en los años fiscales 2016-2017 y 2017-2018, 21 médicos fueron disciplinados por mala conducta sexual. La cifra cayó a 13 en el año fiscal más reciente, según datos de la junta médica.

Un profesional cuya licencia es revocada puede solicitar una nueva en tres años. Aún así, algunos médicos sienten que la junta se ha excedido.

La entidad revocó la licencia del Dr. Muhannad Hafi, quien ejercía en el condado de Santa Clara, en diciembre de 2018 después de que dos pacientes lo acusaran de conducta sexual inapropiada.

Hafi, sin embargo, mantuvo su inocencia. Un caso penal que involucró a la primera paciente, quien lo acusó de tocarle sus senos e introducirle un dedo sin guantes en la boca, fue a juicio, y Hafi fue absuelto por un jurado. La policía no presentó cargos basados ​​en las alegaciones de la segunda paciente, que culpó al médico de presionar su pene erecto contra su cuerpo.

En diciembre, Hafi demandó a la junta médica en el Tribunal Superior del Condado de San Francisco, argumentando que quitarle su licencia era “manifiestamente injusto y no respaldado por el peso de la evidencia”. En junio, un juez determinó que la entidad había actuado correctamente y que la revocación seguiría en pie. Ni Hafi ni su abogado pudieron ser contactados para hacer comentarios.

Los representantes de las juntas médicas de todo el país afirmaron en su encuesta anual, el año pasado, que las cuestiones de acoso sexual estaban entre los temas más importantes para ellos, explicó Knickrehm, portavoz de la Federación de Juntas Médicas del Estado.

En respuesta, la agencia creó un grupo de trabajo sobre violaciones de los límites sexuales, el año pasado. El equipo está estudiando las políticas y tendencias de la junta médica estatal relacionadas con la conducta sexual inapropiada por parte de los médicos y planea compartir nuevas recomendaciones en 2020, adelantó.

Para Richard Carpiano, un sociólogo médico en UC Riverside, es vital que la profesión aborde su reputación pública a raíz de estos casos de malas conductas. La fe entre ambas partes es especialmente importante para el campo, señaló. “En la profesión médica, la confianza entre un paciente y un médico es la base de todo”, aseguró.