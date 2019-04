Estos padres podrían exponer el papel de UCLA y USC en el escándalo de las admisiones universitarias

Según Cotter, el ex fiscal federal, los fiscales creen que el matrimonio Isackson tiene información confiable y de primera mano. "El gobierno no va a hacer un trato y ofrecer clemencia si todo lo que un testigo tiene para ofrecer es un rumor de tercera mano", explicó. "Esto no es un rumor, no es una habladuría. Esto es 'Me reuní con él, me miró a los ojos y dijo esto".