Sospechas de abuso no fueron reportadas a las autoridades antes de la muerte del niño Gabriel Fernández

Dixon declaró que su jefe en Hathaway, Michael Bailey, no quería que ella denunciara el abuso. Ella cumplió. Los registros de DCFS muestran que los investigadores de abuso infantil nunca se enteraron de las lesiones que ella vio mientras estaba vivo. Dixon también declaró que sus supervisores en Hathaway le dijeron que no cooperara con la policía que investigaba su muerte. Bailey no respondió a los mensajes para ofrecer comentarios.