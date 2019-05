Se le informó a USC que un ginecólogo podría estar aprovechándose de las mujeres asiáticas

Tyndall comenzó a trabajar en la clínica inmediatamente después de su periodo de residencia en 1989. Los registros muestran una variedad de quejas. Una estudiante que no estaba contenta con la atención médica de Tyndall en 1997 completó una tarjeta de comentarios que decía que nunca más volvería a visitar al médico, llamándolo "el peor que he visto en mi vida". La paciente afirmó conocer a otras 20 que se sintieron de la misma manera y escribió: "Si no quieren una gran demanda futura en tus manos, sugiero encarecidamente el despido de este hombre".