La investigación de acoso sexual sobre Plácido Domingo será dirigida por la mujer detrás de la indagación en USC

Los Angeles Opera contrató a Debra Wong Yang del bufete de abogados Gibson, Dunn & Crutcher para llevar a cabo una “investigación exhaustiva e independiente” sobre las acusaciones de acoso sexual contra Plácido Domingo, director general de la compañía. La indagación comenzará de inmediato, dijo la compañía el martes.

Yang es una ex fiscal de Estados Unidos y juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. Ella es la presidenta del Grupo de Prácticas de Gestión de Crisis de su empresa y ha investigado otros casos que acapararon los titulares.

En 2017, USC recurrió a Yang para investigar la conducta del Dr. Carmen Anthony Puliafito, ex decano de la facultad de medicina que usaba drogas y festejó con jóvenes adictos, prostitutas y otros en 2015.

La investigación se produce después de que ocho cantantes y una bailarina le dijeron a The Associated Press que fueron acosadas ​​sexualmente por Domingo en los años 80, 90 y principios del 2000. Las mujeres afirmaron que Domingo hizo avances sexuales no deseados y trató de presionarlas para que entablaran relaciones sexuales. Cuando rechazaron esos avances, muchas aseguraron que dejaron de ser contratadas para las producciones de Domingo.

Domingo emitió un comunicado llamando a las acusaciones “profundamente preocupantes y, tal como se presentan, inexactas”.

