Salma Hayek prefiere guardar silencio para defender a su México

Meet my new character Isabel! So honoured to get to be directed by Mike Cahill and to get the chance to drive Owen Wilson crazy!!! 🤪 Les presento a mi nuevo personaje Isabel! Es un honor para mi ser dirigida por Mike Cahill y de tener la oportunidad de sacar de quicio a Owen Wilson!!! #blissmovie @amazonprimevideo #mikecahill #owenwilson