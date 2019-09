Aterciopelados habla de la ‘mutación’ del rock colombiano

El rock en Colombia tuvo su momento de gloria en las décadas pasadas, pero ahora mutó y alimenta otros estilos musicales por los grandes cambios que ha tenido esta industria, consideró el bajista Héctor Buitrago, uno de los fundadores de la banda bogotana Aterciopelados.

“El rock en Colombia tuvo su momento con el auge del rock en español, ahora creo que hace parte de un nicho aún activo. El género está presente en otros ritmos que están teniendo gran éxito”, afirmó Buitrago en una entrevista.

El artista, que formó Aterciopelados con Andrea Echeverri en 1993 y que actualmente participa en la octava edición del Bogotá Music Market (BOmm), está de acuerdo con la evolución de la música colombiana y la acogida que han tenido los ritmos urbanos en las audiencias, tanto nacionales como extranjeras.

“Los ritmos urbanos hacen parte de una evolución de la música”, afirmó el bajista, quien agregó que esa popularidad se debe a lo hecho por los artistas de otros géneros que antes “tuvieron que abrir el camino”.

En ese sentido, Buitrago afirmó que “todo empezó con los músicos que comenzaron a hacer rock en los años 60, luego llegaron los folcloristas, después se pasó a una fase de experimentación con el rock en español y finalmente los géneros urbanos impactaron la escena”.

“Eso no hubiese pasado si otros músicos no hubiesen abierto la puerta”, insistió el también activista, que opinó que “la música se ha transformado mucho, estamos en un momento en que nadie sabe muy bien qué hacer, de un mes para otro pueden cambiar mucho las cosas, antes las emisoras de radio eran lo principal y ya no lo son”.

Aterciopelados se dio a conocer en la década de los noventa y entre sus canciones más reconocidas están “Bolero falaz”, “Florecita rockera” y “Maligno”. La banda bogotana ha publicado ocho álbumes de estudio, de los cuales tres fueron incluidos en la lista de “Los 250 álbumes más importantes del rock iberoamericano” que publicó la revista estadounidense Al Borde en 2006.

El grupo también ha sido nominado seis veces al Grammy y ha ganado tres Grammy Latinos. No obstante, Buitrago consideró que Aterciopelados, como todos los grupos de su época, recién está ingresando a un nuevo mundo: el de las redes sociales. “Tratamos de ser creativos en todos los espacios y eso es lo que hay que hacer en esta nueva dinámica de la música”, añadió.

El bajista también habló sobre la evolución musical de la banda, pues cree que pese a que Aterciopelados ha transformado su ritmo con el paso de los años siempre manteniendo su estilo irreverente y vanguardista.

“El sonido de Aterciopelados es ante todo auténtico, personal y está acorde con los tiempos, otra cosa importante es que tiene una función social”, mencionó Buitrago, que comenzó su carrera con la banda bogotana La Pestilencia.

Es por ello que las letras de la canciones de la agrupación siempre han estado relacionadas con temas como la protección del medio ambiente, la reivindicación de los derechos de las mujeres y la preservación de la cultura indígena.

“Nos gusta apoyar muchas causas ecológicas y favor de los derechos de la mujer, creemos en el poder sanador de la música y en la recuperación ancestral. La idea es hacer temas desde distintas luchas”, concluyó Buitrago.