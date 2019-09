La investigación sobre Plácido Domingo deja a L.A. Opera abriendo la temporada sin su estrella

La nota final se ha cantado en el ensayo final, los servicios de ‘catering’ han comenzado a preparar la comida de gala, los boletos están en la taquilla para ser recogidos y el pronóstico predice cielos soleados, pero L.A. Opera se preparó para abrir su temporada número 34 el sábado con una nube oscura: las acusaciones de acoso sexual contra Plácido Domingo.

Con Domingo alejado de Los Ángeles mientras se lleva a cabo una investigación interna, la compañía impulsó el viernes los planes de apertura de temporada con su gerente general ausente y los rumores sobre si renunciará. Domingo no ha hablado sobre las acusaciones desde que emitió una declaración inicial que fue en parte una disculpa y en parte una proclamación de su inocencia, y ni L.A. Opera ni la firma de abogados que contrató para la investigación, Gibson, Dunn & Crutcher, respondieron a las preguntas del Times sobre la investigación.



Corrección: