La serie de “The Lord of The Rings” de Amazon se rodará en Nueva Zelanda

Amazon Studios anunció hoy que su serie sobre “The Lord of The Rings” se rodará en Nueva Zelanda y detalló que la preproducción de este ambicioso proyecto televisivo ya ha empezado y que la producción como tal comenzará en Auckland en los próximos meses.

Nueva Zelanda fue también el lugar elegido para rodar la exitosa trilogía de Peter Jackson que adaptó al cine los libros de “The Lord of The Rings” escritos por J.R.R. Tolkien: “The Fellowship of the Ring” (2001), “The Two Towers” (2002) y “The Return of the King” (2003).

Este país fue, asimismo, el escenario escogido por Jackson para crear sus tres películas sobre “The Hobbit: An Unexpected Journey” (2012), “The Desolation of Smaug” (2013) y “The Battle of the Five Armies” (2014).

“Mientras buscábamos la localización en la que poder dar vida a la belleza de la Segunda Edad de la Tierra Media, sabíamos que necesitábamos encontrar un lugar majestuoso, con costas vírgenes, bosques y montañas, que también son escenario de otras producciones de primera categoría”, dijeron hoy los “showrunners” (máximos responsables de una serie) J.D. Payne y Patrick McKay.

“Estamos muy agradecidos a toda la gente y al Gobierno de Nueva Zelanda, y especialmente a Auckland, por apoyarnos durante la fase de preproducción. La gran hospitalidad de los kiwi con la que nos han dado la bienvenida ya nos ha hecho sentir como en casa, y esperamos profundizar en esta relación en los próximos años”, añadieron.

El cineasta español J.A. Bayona (“The Impossible”, 2012; “Jurassic World: Fallen Kingdom”, 2018) dirigirá los dos primeros episodios de esta serie.

“J.R.R. Tolkien creó una de las historias más extraordinarias e inspiradoras de todos los tiempos y, como gran fan del escritor, es un honor y un placer unirme a este increíble equipo”, aseguró Bayona en julio cuando se dio a conocer su fichaje.

Bayona será, además, productor ejecutivo de esta serie junto a su socia, Belén Atienza.

Markella Kavenagh y Will Poulter son, hasta ahora, los dos únicos actores confirmados para el reparto de esta gran apuesta con la que Amazon espera lograr un éxito en la televisión comparable al de otras superproducciones de la pequeña pantalla como “Game of Thrones” de HBO.