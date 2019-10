Asi es la cosa... sin reggaetón sí hay Grammy

Tras el enfado que hubo por parte de figuras del género urbano, como J Balvin y Nicky Jam por considerar que no fueron apoyados para las nominaciones de los Latin Grammys, Christian Nodal destaca que no es falta de interés por parte de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación.

“Hay una cosa muy importante, muchos artistas creen que los jueces de los Latin, que son personas especializadas en la industria musical, eligen a los artistas y ya. Y no, no basta con que suenen en la radio o salgan en la tele.

“Hay una fecha límite para que el artista o grupo se inscriba con su nuevo material, mismo que tuvo que haber salido cierto tiempo antes de la selección y premiación. Muchos artistas seguramente se quedaron esperando sus nominados, pero seguramente nunca inscribieron su material”, expresó. El cantautor sonorense añadió que pese a que el reguetón es un estilo musical que disfruta y para el que ha colaborado, no lo considera artístico.

“Mis respetos para el reggaetón, y lo digo con todo el cariño porque es un género que me gusta mucho, pero musicalmente hablando, los sonidos son puras computadoras, y las letras pues dicen mensajes como ‘que me quepa en la boca’, entonces, eso no es arte”, recalcó.

El intérprete de música regional mexicana colaboró con el grupo colombiano Piso 21 en “Pa’ Olvidarme de Ella”, tema que se estrenó a principios del mes pasado junto con el videoclip, el cual tiene más de 32 millones de reproducciones en YouTube.

El cantautor de 20 años se encuentra nominado a los Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera / Mariachi, por su producción titulada Ahora, la segunda en lo que va de su trayectoria artística. La ceremonia de los Grammy se realizará el 14 de noviembre, en La Vegas.