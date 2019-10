AGENDA. Noches de flamenco, cumbia, celebraciones a la muerte y mucho más llega a Los Ángeles

Aquí hay de todo para todos. Quienes disfrutan del jazz y el flamenco podrán ver a Mojácar Flamenco en vivo. Para los románticos y rumberos habrá cumbia y romance con Los Askis y Los Temerarios. Para quienes adoran reírse con una buena comedia, tendrán cine en el Condado de Orange y para quienes prefieren ver a grandes en concierto, en estos días tendrán conciertos en vivo con Juan lusi Guerra, Lila Downs, La India y Leo Dan. Y cómo no, también habrá varias celebraciones previas al Día de los Muertos.

Noches de Flamenco (Cortesía)

JUEVES DE FLAMENCO

Cuándo: 17 de octubre, 7 p.m.

De qué se trata: Será una noche de flamenco y jazz latino dirigida por el guitarrista y compositor Stephen Dick, creador del trío de jazz Mojácar Flamenco junto con la bailarina y percusionista Katerina Tomás.

Dónde: The Blue Guitar. 1055 Lohman Lane, South Pasadena, CA 91030

Adm.: $12 - $17

Inf.: 626.403.7489 / 323.769.3500 / https://blueguitar.club/

ROMANTICUMBIA EN ANAHEIM

Cuándo: 17 de octubre, 9 p.m.

De qué se trata: Concierto en vivo a cargo de las agrupaciones musicales Los Askis, Bxs Bryndis X Siemmpre, Icc, Guardianes del Amor y Grupo Mojado.

Dónde: Xalos Event Center. 480 N Glassell St., Anaheim, CA 92806

Adm.: $45

Inf.: 1.800.668.8080

CINE Y FIESTA EN ORANGE COUNTY

Cuándo: 18 de octubre – 3 de noviembre, 7:30 - 10 p.m.

De qué se trata: “Una última y nos vamos” es el título de la comedia que dará inicio a la 10ma edición del OC Film Fiesta. La trama se centra en una pequeña banda que viaja para participar en una competencia de mariachi en Ciudad de México.

Dónde: Ebell Club of Santa Ana. 625 French St., Santa Ana, CA 92701

Adm.: Gratuita

Inf.: 888.906.0340 / www.ocfilmfiesta.org / http://masamedia.org/ocfilmfiesta2019/

LOS TEMERARIOS EN VENTURA

Cuándo: 18 de octubre, 7 p.m.

De qué se trata: Los Temerarios, pioneros de la música romántica durante más 40 años, ofrecerán un concierto en vivo con sus mejores temas.

Dónde: Ventura Fairgrounds. 10 West Harbor Blvd., Ventura, CA 93001

Adm.: $45

Inf.: 1.800.668.8080

Anuncio

LILA DOWNS CANTA A LA MUERTE

Cuándo: 19 de octubre, 8 p.m.

De qué se trata: La cantante mexicana Lila Downs cantará temas de su más reciente álbum “Al Chile” y también temas relacionados con el Día de los Muertos. Estará acompañada por la compañía de ballet folclórico Grandeza Mexicana.

Dónde: Ford Theatres. 6433 Shirley Ave., #2, Reseda, CA 91335

Adm.: $35 - $70

Inf.: 213.545.6245

NOCHE DEL RECUERDO CON LEO DAN

Cuándo: 19 de octubre, 8 p.m.

De qué se trata: Leo Dan, invitados especiales Grupo Yndio, Los Freddys,

Dónde: Dolby Theatre. 6801 Hollywood Blvd., Hollywood, CA 90028

Adm.: $39 - $129

Inf.: 323-308-6300 / https://bit.ly/2OJsqiE

Chucho Valdes (Cortesía)

JAZZ LATINO CON CHUCHO

Cuándo: 19 de octubre, 8 p.m.

De qué se trata: Ganador de seis premios Grammy y tres Grammy Latinos, el pianista, compositor y arreglista cubano Chucho Valdés regresa al Sur de California con jazz afro cubano de alto nivel.

Dónde: The Soraya - Valley’s Center for the Performing Arts (CalState Northridge). 18111 Nordhoff St, Northridge, CA 91330

Adm.: $38 - $71

Inf.: 1.818.677.3000 / https://www.thesoraya.org/calendar/details/chucho-valdes

Día de Muertos en Los Ángeles (Cortesía)

CELEBRACIÓN A LA MUERTE

Cuándo: 19 y 20 de octubre, 10 a.m. - 1 p.m.

De qué se trata: En esta celebración previa al Día de los Muertos se hará un homenaje a las tradiciones de las culturas mexicana y nativa mesoamericanas. Habrá actividades para toda la familia como caritas pintadas, música en vivo, comida típica, artesanías, murales y más.

Dónde: Ford Theatres. 2580 Cahuenga Blvd East, Los Ángeles, CA 90068

Adm.: Gratuita

Inf.: 323.461.3673 / https://www.fordtheatres.org/calendar/dia-de-los-muertos-2019

DOMINGO CLÁSICO CON CAMARENA

Cuándo: 20 de octubre, 7:30 p.m.

De qué se trata: El tenor mexicano Javier Camarena regresa a Los Ángeles para un debut recital. Su programa incluye las bel canto favoritas de Bellini, Donizetti y Rossini.

Dónde: Dorothy Chandler Pavillion. 135 N Grand Ave, Los Angeles, CA 90012

Adm.: $14 - $109

Inf.: 213-972-0711 / https://www.laopera.org/performances/201920-season/javier-camarena/

Anuncio

JUAN LUIS GUERRA EN VIVO

Cuándo: 20 de octubre, 7 p.m.

De qué se trata: Juan Luis Guerra, creador de “Bachara Rosa”, “El Niagara en bicicleta”, “Burbujas de amor” y tantos éxitos más, transportará al público a sus mejores épocas.

Dónde: Microsoft Theatre, LA Live. 777 Chick Hearn Ct., Los Ángeles, CA 90015

Adm.: $69 - $279

Inf.: 213.763.6030 / https://www.microsofttheater.com/events/detail/jlg19

HALLOWEEN FIESTA FANTASMA

Cuándo: 23 y 24 de octubre, 7 p.m.

De qué se trata: Como una previa de las actividades por Halloween y Día de los Muertos, Lucha Vamoon Halloween celebrará con dos días de fiesta fantasma.

Dónde: Mayan Theater. 1038 S Hill St., Los Ángeles, CA 90015

Adm.: $40 - $55

Inf.: 213.746.4674 / http://www.clubmayan.com/events_calendar/event/267

TEATRO: HISTORIA LATINA

Cuándo: 1 p.m., 2 p.m. 6:30 y 8 p.m. (Según la fecha). Hasta el 20 de octubre.

De qué se trata: El actor John Leguizamo protagoniza la obra teatral ‘Latin History for Morons’, una historia en la que un padre se topa con lo imaginable cuando intenta enseñarle Historia Latinoamericana a su joven hijo.

Donde: Ahmanson Theatre. 135 N Grand Ave., Los Ángeles, CA 90012

Adm.: Desde $91

Inf.: 213.628.2772 / https://bit.ly/2lQDmP9

LA INDIA EN CONCIERTO

Cuándo: 25 de octubre, 8 p.m.

De qué se trata: La India, también conocida como ‘La princesa de la salsa’,

Dónde: Mayan Theater. 1038 S Hill St., Los Ángeles, CA 90015

Inf.: 213.321.7260

POR LOS MUERTOS

Cuándo: Miércoles a domingos, 11 a.m. – 5 p.m.. Hasta el 10 de noviembre.

De qué se trata: Una noche dedicada a educar a los asistentes sobre el tradicional Día de los Muertos. Podrás participar haciendo tú mismo calaveras y ofrendas. También podrás disfrutar de una exhibición en vivo.

Dónde: MOLAA. 628 Alamitos Ave., Long Beach, CA 90802

Adm.: $10. Estudiantes y adulto mayo $7

Inf.: 562.437.1689 / https://molaa.org/events/dia-de-los-muertos-educator-night-2019

TEATRO: LAS ABUELAS

Cuándo: 3 de octubre, 8 - 10 p.m. Hasta el 25 de noviembre

De qué se trata: La compañía de teatro Antaeus presenta la obra “Las abuelas”, una historia en la que una visita sorpresa expone un secreto devastador relacionado con la llamada ‘Guerra sucia argentina’.

Dónde: Kiki & David Gindler Performing Arts Center. 110 East Broadway Blvd., Glendale, CA 91205

Adm.: $15 - $35

Inf.: 818.506.1983