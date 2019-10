¿Estás listo para celebrar desde ya Halloween y el Día de Muertos en Los Ángeles y sus alrededores?

Se acerca Halloween y el Día de los Muertos y ya se siente. Basta con darle un buen vistazo a esta agenda para ver la variedad de eventos programados por estas fechas festivas. Hay de todo, desde fiestas fantasmas, artistas del reggaetón, rock electrónico, flamenco legendario y música mexicana hasta festivales en pleno cementerio, una carrera de muertos, cine y una convención de empresarias latinas.

FIESTA FANTASMA EN LA

Cuándo: 24 de octubre, 7 p.m.

De qué se trata: Como una previa de las actividades por Halloween y Día de los Muertos, Lucha Vavoom Halloween celebrará con dos días de fiesta fantasma.

Dónde: Mayan Theater. 1038 S Hill St., Los Ángeles, CA 90015

Adm.: $40 - $55

Inf.: 213.746.4674 / http://www.clubmayan.com/events_calendar/event/267

BRYTHIAGO, REGGAETÓN Y MÁS

Cuándo: 24 de octubre, 9 p.m.

De qué se trata: El cantautor puertorriqueño Brythiago presentará en un concierto en vivo sus mejores temas al puro estilo reggaetón, trap latino y dancehall.

Dónde: Ibiza Night Club LA. 6901 Pacific Blvd, Huntington Park, CA 90255

Adm.: $35

Inf.: 1.800.668.8080

POR, DANCE Y PUNK CON DORIAN

Cuándo: 24 y 25 de octubre, 8 p.m.

De qué se trata: La agrupación española Dorian presentará ‘Justicia Universal’, su más reciente producción musical con temas al propio estilo indie pop-dance punk y rock electrónico de esta banda

Dónde: Echoplex. 1154 Glendale Blvd., Los Ángeles, CA 90026 / The Parish @ House of Blues, Anaheim. 400 W Disney Way Suite 337, Anaheim, CA 92802

Adm.: Desde $97

Inf.: 213.413.8200 / 714.778.2583

MALDITA VECINDAD

Cuándo: 25 de octubre, 8 p.m.

De qué se trata: Considerados unos artistas para fusionar ritmos como el rock, el ska, el reggae, el punk e influencias tradicionales de la música mexicana como el danzón y el bolero, la banda Maldita Vecindad compartirá todo eso y más en un concierto en vivo.

Dónde: The FOX Theatre – Pomona. 301 Garey Ave, Pomona, CA 91766

Adm.: $30 - $50

Inf.: https://www.foxpomona.com/events/detail/379173

METAL + MARIACHI EN AGOURA

Cuándo: 25 de octubre, 9 p.m.

De qué se trata: La primera y única banda que fusiona la música metal con mariachi se llama Metalachi, una agrupación que vuelve al Sur de California con lo mejor de su particular repertorio.

Dónde: The Canyon Agoura Hills. 28912 Roadside Dr, Agoura Hills, CA 91301

Adm.: $20 - $28

Inf.: 818.879.5016 / https://wheremusicmeetsthesoul.com/events/metalachi-agoura-hills-october/

Día de Muertos (Cortesía)

DÍA DE MUERTOS

Cuándo: 25 de octubre, 11 a.m. a 8 p.m.

De qué se trata: En esta celebración previa al Día de los Muertos habrá música, pintura en la cara, tequila, un altar creado por Consuelo Flores y un taller que te enseñará a diseñar tu propio afiche con la temática del evento.

Dónde: FIGat7th. 735 South Figueroa St., Los Ángeles, CA 90017

Adm.: Gratuita

Inf.: http://www.figat7th.com/events/

CUMBIA EN FESTIVAL DE HALLOWEEN

Cuándo: 26 de octubre, 4 - 10 p.m.

De qué se trata: La nota cumbiambera en este festival la pondrá la agrupación colombiana La Sonora Dinamita. También tocarán WC, Vaughan Mason (funk), G-Perico (rap), Diamond Ortiz y No FacE Shadowmen.

Dónde: Garden Grove Amphitheatre. 12762 Main St, Garden Grove, CA 92840

Adm.: $30 - $100

Inf.: 949.415.8544 / https://bit.ly/2BEJy1i

Halloween (Courtesy)

CARRERA DE MUERTOS

Cuándo: 26 de octubre, 6:45 - 9 a.m.

De qué se trata: En conmemoración del Día de los Muertos se realizará la Carrera de los Muertos en la que se espera que cerca de 4 mil participantes recorran 5 kilómetros en un ambiente festivo y familiar. Habrá danzantes aztecas, altares, marichi, arte y mucho espíritu de comunidad.

Dónde: Olvera Street. 845 Alameda St., Los Ángeles, CA 90012

Adm.: Desde $49

Inf.: http://losmuertos5k.com/events/los-angeles/

PROYECTO PACO DE LUCÍA EN VIVO

Cuándo: 27 de octubre, 7 p.m.

De qué se trata: El Proyecto Paco de Lucía, creado por el multi premiado Javier Limón, reúne a los integrantes de la banda original que realizó giras con el legendario guitarrista Paco de Lucía.

Dónde: The Luckman Fine Arts Complex at Cal State LA, 5151 State University Drive, Los Ángeles, CA, 90032

Adm.: $30 - $50

Inf.: 323.343.6600 / http://www.luckmanarts.org/events

FESTIVAL A LA MUERTE POR CUATRO

Cuándo: 27 de octubre de 11 a 4 p.m. al 2 noviembre, 4 - 7 p.m.

De qué se trata: Cuatro comunidades recordarán a sus muertos en cuatro festivales llenos de color, música Mariachi, bailes tradicionales, altares, arreglos florales, artesanías y programas comunitarios bilingües.

Dónde: Forrest Lawn de Covina, Glendale, Cypress y Cathedral City

Adm.: Gratuita

Inf.: 626.384.5340 / 855.800.5298 / www.forestlawn.com

HALLOWEEN EN KNOTT’S SCARY FARM

Cuándo: Hasta el 2 de noviembre 2019, desde las 7p.m.

De qué se trata: Es el evento nocturno que se durante fechas selectas en el parque de atracciones Knott’s Berry Farm de Buena Park y que, en términos de producción, sigue siendo el más logrado de su clase luego de las Horror Nights. En esta oportunidad, el visitante podrá disfrutar de una serie de atractivos laberintos y hasta un acto de titeres realizdos por los creadores de los Muppets. El ambiente es aterrador al los alrededores y algunas atracciones mecánicas se mantienen en funcionamiento.

Dónde: Knott’s Beery Farm. 8039 Beach Blvd, Buena Park, CA 90620

Adm.: Desde $45

inf.: https://www.knotts.com/tickets-passes/scary-farm

HALLOWEEN HORROR NIGHTS EN UNIVERSAL STUDIOS

Cuándo: Hasta el 3 de noviembre, noches selectas

De qué se trata: El evento, que se realizará en Universal Studios de Hollywood (solo en horarios nocturnos), se distingue de otras atracciones semejantes porque se encuentra protagonizado por producciones cinematográficas y televisivas de renombre, con una que otra excepción. Entre las novedades de este año destaca Ghostbusters, laberinto inspirado la cinta clásica de 1984, y que hasta ahora pedía a gritos un laberinto propio y el que muestran le hace justicia al presentar a muchas de sus criaturas fantásticas y al reproducir ambientes emblemáticos. Creepshow, Stranger Things, Frankenstein Meets The Wolf Man y Rob Zombie’s House of 1000 Corpses son otros de los laberintos que no te puedes perder de vista, además de los personajes aterradores que deambulan por todo el parque.

Dónde: Universal Studios Hollywood. 100 Universal City Plaza, Universal City, CA 91608

Adm.: Desde $72

Inf.: https://www.universalstudioshollywood.com/things-to-do/events-and-seasonal-activities/halloween-horror-nights/

CONVENCIÓN DE LATINAS EMPRESARIAS

Cuándo: 30 de octubre, 9 a.m. a 5 p.m.

De qué se trata: Este año la convención anual Latina BizCon, titulada ‘Leading with the heart’, le dará un giro a su evento con un enfoque en los valores, el respeto y la motivación, sin dejar de lado a los negocios e incorporando a la carrera, la familia, la inteligencia emocional y la construcción de relaciones.

Dónde: Ontario Convention Center. 2000 E. Convention Center Way, Ontario, CA 91764

Adm.: $45

Inf.: 1.800.668.8080

HALLOWEEN EN DISNEY CALIFORNIA ADVENTURE

Cuándo: Hasta 31 de octubre, noches selectas

De qué se trata: “Oogie Boogie Bash-A Disney Halloween Party se extiende hasta el 31 de octubre en Disneyland California Adventure. Aquí los visitantes podrán disfrutar de algo diferente a lo que Disney los tiene acostumbrados para esta ocasión. Ahora entran al juego los villanos de Disney y la simpática Shelley Marie, un equilibrio entre el bien y el mal. Se trata de una fiesta “after-hours” con diversas actividades a oscuras para toda la familia, destacando el fascinante “Villainous!”, el nuevo show nocturno de “World of Color”, donde Shelley Marie se convierte en la gran protagonista junto a los emblemáticos villanos y villanas que han formado parte de los grandes clásicos de Disney como Maléfica (de la Bella Durmiente), Ursula (La Sirenita) y La Reina (Blanca Nieves), entre otros que van surgiendo en las pantallas de agua y fuego.

Dónde: Disney California Adventure. 1313 Disneyland Dr, Anaheim, CA 92802

Inf.: https://disneyland.disney.go.com/tickets/events/

DARK HARBOR DE LONG BEACH

Cuándo: Noches selectas hasta el 2 de noviembre

De qué se trata: Por décima ocasión dentro y fuera del emblemático crucero Queen Mary, anclado eternamente en la ciudad de Long Beach. A pesar de la limitación de recursos ene st ocasión, la fiesta macabra no ha perdido del todo sus encantos, y es probable que quienes asistan a ella sin demasiadas expectativas y con un animado grupo de amigos logren pasarla bien, sobre todo porque las entradas generales son económicas.

Dónde: 1126 Queens Highway Long Beach, CA 90802

Adm.: $20

Inf.: https://www.queenmary.com/

CINE Y FIESTA EN ORANGE COUNTY

Cuándo: Hasta el 3 de noviembre, 7:30 - 10 p.m.

De qué se trata: “Una última y nos vamos” es el título de la comedia que dará inicio a la 10ma edición del OC Film Fiesta. La trama se centra en una pequeña banda que viaja para participar en una competencia de mariachi en Ciudad de México.

Dónde: Ebell Club of Santa Ana. 625 French St., Santa Ana, CA 92701

Adm.: Gratuita

Inf.: 888.906.0340 / www.ocfilmfiesta.org / http://masamedia.org/ocfilmfiesta2019/

Día de los Muertos (Courtesy)

POR LOS MUERTOS

Cuándo: Miércoles a domingos, 11 a.m. – 5 p.m.. Hasta el 10 de noviembre.

De qué se trata: Una noche dedicada a educar a los asistentes sobre el tradicional Día de los Muertos. Podrás participar haciendo tú mismo calaveras y ofrendas. También podrás disfrutar de una exhibición en vivo.

Dónde: MOLAA. 628 Alamitos Ave., Long Beach, CA 90802

Adm.: $10. Estudiantes y adulto mayo $7

Inf.: 562.437.1689 / https://molaa.org/events/dia-de-los-muertos-educator-night-2019

TEATRO: LAS ABUELAS

Cuándo: 3 de octubre, 8 - 10 p.m. Hasta el 25 de noviembre

De qué se trata: La compañía de teatro Antaeus presenta la obra “Las abuelas”, una historia en la que una visita sorpresa expone un secreto devastador relacionado con la llamada ‘Guerra sucia argentina’.

Dónde: Kiki & David Gindler Performing Arts Center. 110 East Broadway Blvd., Glendale, CA 91205

Adm.: $15 - $35

Inf.: 818.506.1983