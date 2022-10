La temporada de Halloween saca lo mejor de la escena inmersiva de Los Ángeles con ‘The Willows’ y ‘Witch!’

Justo cuando una producción reciente de “The Willows” comenzaba a revelar sus intenciones alrededor de una mesa, el esfuerzo teatral inmersivo me alejó de la acción. La matriarca de la casa me estaba regañando y el mayordomo se apresuró a ordenarme que me levantara de mi asiento. ¿Mi ofensa? Descansando mis codos en una mesa de comedor. Ni siquiera tuve tiempo de despedirme de mi pareja con la cabeza, ya que me indicaron que me pusiera de pie, saliera del comedor y me sentara solo en un armario abarrotado e iluminado en rojo.

Lo primero que me llamó la atención fue un papel arrugado, que decía: “Soy malo porque pongo los codos en la mesa”. Si bien no me pidieron que escribiera una confesión, un detalle tan inteligente dejó en claro que ahora era parte de un linaje de invitados mal educados en esta casa encantada.

Mientras las luces y el audio parpadeaban, el escenario era espeluznante, casi siniestro. Me dijeron que tenía dos minutos para sentarme y contemplar mis acciones, y aunque sabía que esto significaba que me estaba perdiendo una acción adicional de construcción de la trama que estaba ocurriendo en el comedor, quería tener cuidado de aprovechar al máximo mi tiempo. en soledad

Delante de mí, en la parte posterior de la puerta del armario y garabateado en líneas discontinuas, había un árbol genealógico, que fue diseñado para parecer dibujado apresuradamente. Si bien “The Willows” está ambientada en una residencia cerca de Koreatown, lo que estaba viendo no fue elaborado a partir del amor familiar. Esta era la genealogía presentada como si fuera un rompecabezas, el trabajo de alguien que intenta dar sentido a la ascendencia de una familia en lugar de celebrarla. Más que simplemente crear una sensación de presencia, le dio a “The Willows” una sensación de historia vivida.

Lo que había comenzado como una cena teatral con adornos de asesinatos y misterios ahora comenzaba a cambiar sutilmente. Había un rompecabezas presentado al comienzo de la noche. Un hijo y un esposo, Jonathan, habían muerto repentina e inesperadamente. Pero “The Willows” no es una novela policíaca. En cambio, “The Willows” pretende desorientar al público, a través de la improvisación y los juegos ligeros, hasta que el misterio se centre en nosotros. Preparado para acomodar a menos de 20 miembros de la audiencia a la vez, “The Willows” dividirá y dividirá los grupos hasta que todos reciban encuentros íntimos con los actores, el único denominador común entre las diversas pistas es que cada uno nos tratará como protagonistas.

Presentado por primera vez en 2017, “The Willows” de JFI Productons se ha convertido en un elemento básico de la escena inmersiva de Los Ángeles, una comunidad que normalmente cobra vida con un entusiasmo espeluznante cada temporada de Halloween. Cada otoño se ven lugares cada vez más guiados por la historia en parques temáticos como Knott’s Berry Farm y Universal Studios Hollywood, el último de los cuales amplió su paleta de miedo este año con una atracción guiada e influenciada por The Weeknd, así como una serie de más producciones teatrales de larga duración. Este año eso incluye una reposición de “The Willows”, así como “Witch!”, de la Downtown Repertory Theatre Company, representada en el mausoleo Mountain View de Altadena. Tanto “The Willows” como “Witch!” correr hasta principios de noviembre.

“Con el horror, podemos poner a las personas a la defensiva de inmediato, fortalecer sus nervios y hacer que estén realmente alertas y se sientan presentes”, dice el fundador de JFI, Justin Fix. “The Willows” sigue el reciente renacimiento de la compañía de su programa inmersivo disco con temática de los años 70 “Night Fever”, que se centró más en una sensación comunitaria que en la intimidad presente en “The Willows”. Este último, por ejemplo, tiene siete pistas distintas que los miembros de la audiencia pueden seguir, según los actores con los que se emparejen y, a menudo, resultan en encuentros con solo una o dos personas más. El renacimiento de 2022, dice Fix, también pretende ser una prueba de concepto, ya que espera que el espectáculo comience a recorrer otras ciudades en 2023.

La actriz Melinda Dekay en “The Willows”, un espectáculo de teatro inmersivo en el que el elenco y el público interactuarán estrechamente. (Hatbox Photography / JFI Productions)

Durante un momento en “The Willows”, me encontré atrapado debajo de una cama con un actor, el personaje de Jacob Miller llamado Conrad, y un extraño mientras espiábamos a otro grupo. A medida que avanzaba la escena, se volvió casi estresante mientras intentaba que no me descubrieran mientras calmaba alternativamente los temores del pánico de Conrad, un personaje que lloraba la pérdida de un miembro de su familia y al mismo tiempo enmascaraba sus intenciones para los invitados a la cena. Esos momentos, dice Fix, ayudan a la audiencia a improvisar y dejar de lado cualquier incomodidad que puedan haber traído consigo esa noche. “El miedo comienza a vivir, la tensión comienza a acumularse y, naturalmente, te encuentras viviendo en una película de terror”, dice Fix.

"¡Bruja!”, también sigue una estructura de múltiples actos en la que la producción cambia el enfoque hacia su audiencia al final de la obra. El espectáculo, ambientado en múltiples ubicaciones dentro y fuera del mausoleo de Altadena (vi una producción anterior en el Heritage Square Museum), está inspirado en los juicios de brujas de la vida real en el área de Pendle Hill en Inglaterra en 1612. Comienza de manera simple, con el audiencia sentada en la ronda a medida que aprendemos sobre el fervor religioso y cómo se entrelaza con la discriminación, pero gradualmente pasa a temas adicionales. Los juicios se enmarcan, en parte, como resultado de las divisiones de clase y la desesperación económica entre familias que compiten por el poder y temen amenazas a su status quo.

Jahnavi Alyssa como Anne Redferne en la producción teatral inmersiva “Witch!” (Downtown Repertory Theater Company)

La fuerza de ambos programas es que se alejan de los sustos tradicionales de la temporada de Halloween (sin sobresaltos, nada que estrese demasiado al elenco o a los miembros de la audiencia) para tratar de personalizar las experiencias. “Habla del dolor, y es pesado en el dolor”, dice Fix de “The Willows”, pero vi un programa sobre una familia de clase alta que intentaba aislarse de la sociedad hasta el punto de vivir solo con miedo y negación. Del mismo modo en "¡Bruja!”, Donde adorar en privado puede convertirse en motivo de que las teorías de conspiración se descontrolen. En cada uno, la audiencia pasa gradualmente de buscadores de misterios o solucionadores de problemas a roles de sentirse otros.

Una sensación de alegría también impregna a ambos. Al principio de “Witch!” vemos, por ejemplo, un breve espectáculo de títeres, uno en el que otros miembros del elenco se unirán y hablarán con la audiencia, y hay momentos en “The Willows” cuando juegan juegos ligeros, como ejercicios de mímica o engaño para relajar a los miembros de la audiencia. y fomentar la participación. Fix ha dicho a menudo que las salas de escape son una influencia principal en el trabajo inmersivo de JFI, que regularmente incluye ventanas emergentes centradas en el marketing para propiedades de cine y televisión, y buscó crear una experiencia que alentara la participación a nivel de sala de escape sin convertirse en un puro rompecabezas. experiencia.

El truco es hacer que los juegos se sientan integrados en la historia, hasta el punto de que los juegos avancen en la historia. Si bien un cuento de fantasmas como “The Wilows” puede tener, dependiendo de su pista, una escena de espiritismo o incluso una que alude a la tortura, también habrá momentos en los que una madre recuerda el tiempo con su hijo al hablar de los juegos que jugarían. juntos.

“Los primeros 45 minutos ponen a nuestra audiencia en un estado de improvisación, y quiénes quieren ser para la noche y entablar amistad y alinearse”, dice Fix. “Cuando pasamos a los juegos de rompecabezas, se trata de descubrir cómo le hablamos a nuestra audiencia. ¿Cómo los mantenemos activos en la experiencia? ¿Cómo logramos que jueguen? Es tan simple como recordar los juegos de la infancia sobre cómo un hijo seguir todo lo que hizo la madre. Es un mecanismo de narración”.

Y crea una sensación de barandillas y reglas. Cuando en un momento de “Los sauces” me dieron una muñeca y me dijeron que la cuidara como si fuera mi propio hijo, no me atreví a desviarme, aunque tenía curiosidad por saber cómo reaccionaría el elenco si no lo hacía. seguir sus órdenes. Al día siguiente, pensé que tal vez no debería haber desempeñado mi papel con tanta diligencia. Después de todo, incluso una sala de tiempo fuera es parte del espectáculo.

'The Willows' Dónde: una gran mansión a las afueras de Koreatown (se proporciona la ubicación exacta al comprar el boleto)

Cuándo: dos espectáculos por noche, de miércoles a domingo. Actualmente finaliza el 13 de noviembre

Admisión: Desde $185. Fechas restantes a la venta el 15 de octubre a las 12 p.m. hora del Pacífico

Información: thewillowsla.com/

Duración: 2 horas